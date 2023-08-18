https://ria.ru/20230818/drob-1890844217.html

В Югре врачи достали оружейную дробь из мозга ребенка

В Югре врачи достали оружейную дробь из мозга ребенка - РИА Новости, 18.08.2023

В Югре врачи достали оружейную дробь из мозга ребенка

Врачи более 6 часов доставали оружейную дробь из мозга ребенка, подстреленного охотником в Ханты-Мансийском автономном округе, сообщил глава департамента... РИА Новости, 18.08.2023

2023-08-18T14:51

2023-08-18T14:51

2023-08-18T14:51

происшествия

березовский район

ханты-мансийский автономный округ

следственный комитет россии (ск рф)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 авг – РИА Новости. Врачи более 6 часов доставали оружейную дробь из мозга ребенка, подстреленного охотником в Ханты-Мансийском автономном округе, сообщил глава департамента здравоохранения региона Алексей Добровольский в пятницу в Telegram-канале. По информации областной прокуратуры, вечером 8 августа житель Березовского района, находясь на реке Северная Сосьва, во время стрельбы по гусям по ошибке подстрелил 15-летнего мальчика из охотничьего ружья. Как уточнили в региональном управлении СК РФ, выстрел пришелся ребенку в голову, возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением оружия. Подростка с огнестрельным ранением головы из Березовского района в Сургутскую травмбольницу экстренно доставила санитарно-авиационная бригада, к его поступлению врачи заранее подготовились. "Пострадавшему требовалась срочная операция. Ее выполнил врач-нейрохирург Александр Гапонов. Более шести часов он извлекал из головного мозга ребенка оружейную дробь. Один из металлических шариков прошел сквозь весь мозг, от лба до затылка, но благодаря невероятному везению миновал все жизненно важные центры", – написал Добровольский. "По данному случаю консультировались с Научно-исследовательским центром неотложной детской хирургии и травматологии. Его специалисты отметили, что операция выполнена безупречно", – добавил глава депздрава. В реанимации мальчик провел пять дней, за это время его состояние улучшилось, сознание восстановилось. На сегодняшний день он продолжает лечиться и восстанавливаться в детском нейрохирургическом отделении. В ближайшее время врачи не планируют выписывать ребенка, ведь впереди курс реабилитации и контрольное обследование.

https://ria.ru/20230516/pnevmatika-1872225747.html

https://ria.ru/20230516/operatsiya-1872048407.html

березовский район

ханты-мансийский автономный округ

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происшествия, березовский район, ханты-мансийский автономный округ, следственный комитет россии (ск рф)