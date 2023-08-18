https://ria.ru/20230818/donetsk-1890939499.html

В центре Донецка прогремел взрыв, погибли три человека

В центре Донецка прогремел взрыв, погибли три человека - РИА Новости, 18.08.2023

В центре Донецка прогремел взрыв, погибли три человека

В центре Донецка прогремел взрыв, погибли три человека. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 18.08.2023

2023-08-18T21:20

2023-08-18T21:20

2023-08-18T23:42

донецк

происшествия

специальная военная операция на украине

украина

сша

алексей кулемзин (донецк)

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ДОНЕЦК, 18 авг — РИА Новости. В центре Донецка прогремел взрыв, погибли три человека. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости.По словам очевидцев, инцидент произошел примерно в 20:00 возле лицея №5 на Школьном бульваре. Несколько человек получили ранения, экипажи скорой помощи увезли их с места происшествия.Сейчас там работают экстренные службы и взрывотехники, выясняя причину случившегося. Предположительно, с беспилотника могли сбросить снаряд.Сегодня в Киевском районе Донецка сдетонировал неразорвавшийся кассетный боеприпас. В результате погибли три человека. По словам мэра города Алексея Кулемзина, коммунальщики в момент взрыва занимались ремонтом теплотрассы.Как позднее уточнил источник РИА Новости в экстренных службах, жертвами взрыва стали строители, выполнявшие ремонт бульвара."Возможно, на них с дрона специально сбросили ВОГ, также рассматривается версия бытового взрыва, или боеприпас им как-то подбросили", — рассказал собеседник агентства.Украина получила кассетные боеприпасы от США в рамках очередного пакета военной помощи. Они запрещены международной конвенцией, которую ратифицировали 123 страны, но США и Украина в их число не входят. При взрыве кассетные бомбы выбрасывают боеприпасы меньшего размера, часть из которых не срабатывает по техническим причинам. Это угрожает гражданскому населению: неразорвавшиеся снаряды становятся минами, которые могут убивать или калечить людей еще долгое время после завершения боевых действий.

https://ria.ru/20230818/vsu-1890910875.html

донецк

украина

сша

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Последствия взрыва в центре Донецка В центре Донецка прогремел взрыв, погибли три человека. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости. По словам очевидцев, инцидент произошел примерно в 20:00 возле лицея №5 на Школьном бульваре. Несколько человек получили ранения, экипажи скорой помощи увезли их с места происшествия. 2023-08-18T21:20 true PT0M08S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

донецк, происшествия, украина, сша, алексей кулемзин (донецк)