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В центре Донецка прогремел взрыв, погибли три человека - РИА Новости, 18.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:20 18.08.2023 (обновлено: 23:42 18.08.2023)
https://ria.ru/20230818/donetsk-1890939499.html
В центре Донецка прогремел взрыв, погибли три человека
В центре Донецка прогремел взрыв, погибли три человека - РИА Новости, 18.08.2023
В центре Донецка прогремел взрыв, погибли три человека
В центре Донецка прогремел взрыв, погибли три человека. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 18.08.2023
2023-08-18T21:20
2023-08-18T23:42
донецк
происшествия
специальная военная операция на украине
украина
сша
алексей кулемзин (донецк)
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ДОНЕЦК, 18 авг — РИА Новости. В центре Донецка прогремел взрыв, погибли три человека. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости.По словам очевидцев, инцидент произошел примерно в 20:00 возле лицея №5 на Школьном бульваре. Несколько человек получили ранения, экипажи скорой помощи увезли их с места происшествия.Сейчас там работают экстренные службы и взрывотехники, выясняя причину случившегося. Предположительно, с беспилотника могли сбросить снаряд.Сегодня в Киевском районе Донецка сдетонировал неразорвавшийся кассетный боеприпас. В результате погибли три человека. По словам мэра города Алексея Кулемзина, коммунальщики в момент взрыва занимались ремонтом теплотрассы.Как позднее уточнил источник РИА Новости в экстренных службах, жертвами взрыва стали строители, выполнявшие ремонт бульвара."Возможно, на них с дрона специально сбросили ВОГ, также рассматривается версия бытового взрыва, или боеприпас им как-то подбросили", — рассказал собеседник агентства.Украина получила кассетные боеприпасы от США в рамках очередного пакета военной помощи. Они запрещены международной конвенцией, которую ратифицировали 123 страны, но США и Украина в их число не входят. При взрыве кассетные бомбы выбрасывают боеприпасы меньшего размера, часть из которых не срабатывает по техническим причинам. Это угрожает гражданскому населению: неразорвавшиеся снаряды становятся минами, которые могут убивать или калечить людей еще долгое время после завершения боевых действий.
https://ria.ru/20230818/vsu-1890910875.html
донецк
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96
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Последствия взрыва в центре Донецка
В центре Донецка прогремел взрыв, погибли три человека. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости. По словам очевидцев, инцидент произошел примерно в 20:00 возле лицея №5 на Школьном бульваре. Несколько человек получили ранения, экипажи скорой помощи увезли их с места происшествия.
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донецк, происшествия, украина, сша, алексей кулемзин (донецк)
Донецк, Происшествия, Специальная военная операция на Украине, Украина, США, Алексей Кулемзин (Донецк)
В центре Донецка прогремел взрыв, погибли три человека

Три человека погибли при взрыве в центре Донецка

Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 18 авг — РИА Новости. В центре Донецка прогремел взрыв, погибли три человека. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости.
По словам очевидцев, инцидент произошел примерно в 20:00 возле лицея №5 на Школьном бульваре. Несколько человек получили ранения, экипажи скорой помощи увезли их с места происшествия.
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Сейчас там работают экстренные службы и взрывотехники, выясняя причину случившегося. Предположительно, с беспилотника могли сбросить снаряд.
Сегодня в Киевском районе Донецка сдетонировал неразорвавшийся кассетный боеприпас. В результате погибли три человека. По словам мэра города Алексея Кулемзина, коммунальщики в момент взрыва занимались ремонтом теплотрассы.
Как позднее уточнил источник РИА Новости в экстренных службах, жертвами взрыва стали строители, выполнявшие ремонт бульвара.
"Возможно, на них с дрона специально сбросили ВОГ, также рассматривается версия бытового взрыва, или боеприпас им как-то подбросили", — рассказал собеседник агентства.
Украина получила кассетные боеприпасы от США в рамках очередного пакета военной помощи. Они запрещены международной конвенцией, которую ратифицировали 123 страны, но США и Украина в их число не входят. При взрыве кассетные бомбы выбрасывают боеприпасы меньшего размера, часть из которых не срабатывает по техническим причинам. Это угрожает гражданскому населению: неразорвавшиеся снаряды становятся минами, которые могут убивать или калечить людей еще долгое время после завершения боевых действий.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкПроисшествияУкраинаСШААлексей Кулемзин (Донецк)
 
 
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