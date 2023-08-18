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Доллар на Мосбирже завершил неделю на отметке 93,76 рубля
Доллар на Мосбирже завершил неделю на отметке 93,76 рубля - РИА Новости, 18.08.2023
Доллар на Мосбирже завершил неделю на отметке 93,76 рубля
Рубль по итогам торгов пятницы символически вырос к доллару, но снизился к юаню и евро, а по итогам недели существенно прибавил ко всем основным торгуемым... РИА Новости, 18.08.2023
2023-08-18T19:42
2023-08-18T19:42
2023-08-18T19:42
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
московская биржа
экономика
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Рубль по итогам торгов пятницы символически вырос к доллару, но снизился к юаню и евро, а по итогам недели существенно прибавил ко всем основным торгуемым валютам, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день снизился почти на 2 копейки, до 93,76 рубля, юаня - вырос на 5 копеек, до 12,83 рубля, евро - на 25 копеек, до 101,91 рубля. За неделю курс доллара снизился на 5,67 рубля, юаня - почти на 87 копеек, евро – на 6,87 рубля.
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РИА Новости
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московская биржа, экономика
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Московская биржа, Экономика
Доллар на Мосбирже завершил неделю на отметке 93,76 рубля
Доллар на Мосбирже завершил неделю на отметке 93,76 рубля, евро — 101,91