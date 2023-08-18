https://ria.ru/20230818/dollar-1890927289.html

Доллар на Мосбирже завершил неделю на отметке 93,76 рубля

Доллар на Мосбирже завершил неделю на отметке 93,76 рубля - РИА Новости, 18.08.2023

Доллар на Мосбирже завершил неделю на отметке 93,76 рубля

Рубль по итогам торгов пятницы символически вырос к доллару, но снизился к юаню и евро, а по итогам недели существенно прибавил ко всем основным торгуемым... РИА Новости, 18.08.2023

2023-08-18T19:42

2023-08-18T19:42

2023-08-18T19:42

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

московская биржа

экономика

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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Рубль по итогам торгов пятницы символически вырос к доллару, но снизился к юаню и евро, а по итогам недели существенно прибавил ко всем основным торгуемым валютам, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день снизился почти на 2 копейки, до 93,76 рубля, юаня - вырос на 5 копеек, до 12,83 рубля, евро - на 25 копеек, до 101,91 рубля. За неделю курс доллара снизился на 5,67 рубля, юаня - почти на 87 копеек, евро – на 6,87 рубля.

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2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская биржа, экономика