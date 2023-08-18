Вовлечение США в конфликты несет риски для доллара, пишут СМИ
Dünya: вовлечение США в ряд геополитических конфликтов несет риски для доллара
© AP Photo / Mark LennihanДолларовые купюры
© AP Photo / Mark Lennihan
Долларовые купюры. Архивное фото
АНКАРА, 18 авг – РИА Новости. Изменения в денежно-кредитной политике США и вовлечение Вашингтона в ряд геополитических конфликтов несут в себе риски для доллара, ряд стран стали менее охотно использовать американскую валюту, пишет турецкое экономическое издание Dünya.
США, используя доллар в качестве инструмента борьбы, подрывают к нему доверие, заявил ранее президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания ПМЭФ.
«
"Чрезмерная зависимость от единой валюты, изменения в денежно-кредитной политике США, а также возможные санкции или ограничения со стороны США несут в себе риски. Кроме того, правительство США в течение многих лет имеет большой дефицит бюджета. Это вызывает опасения относительно инфляции и стоимости доллара. В последние годы США были вовлечены в ряд геополитических конфликтов, включая войны в Ираке и Афганистане. Эти конфликты привели к росту напряженности в отношениях между США и другими странами, в результате чего некоторые страны стали менее охотно использовать доллар", - пишет издание.
Сообщается, что Китай, вторая по величине экономика мира и все более влиятельная страна в мировой торговле, продвигает использование своей валюты - юаня - в качестве альтернативы доллару.
«
"Криптовалюты, такие как биткоин, которые не подлежат государственному контролю, стали привлекательными для тех, кто ищет альтернативу доллару", - говорится в статье.