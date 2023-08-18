https://ria.ru/20230818/dollar-1890753185.html

Вовлечение США в конфликты несет риски для доллара, пишут СМИ

Вовлечение США в конфликты несет риски для доллара, пишут СМИ - РИА Новости, 18.08.2023

Вовлечение США в конфликты несет риски для доллара, пишут СМИ

Изменения в денежно-кредитной политике США и вовлечение Вашингтона в ряд геополитических конфликтов несут в себе риски для доллара, ряд стран стали менее охотно РИА Новости, 18.08.2023

2023-08-18T09:35

2023-08-18T09:35

2023-08-18T09:35

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АНКАРА, 18 авг – РИА Новости. Изменения в денежно-кредитной политике США и вовлечение Вашингтона в ряд геополитических конфликтов несут в себе риски для доллара, ряд стран стали менее охотно использовать американскую валюту, пишет турецкое экономическое издание Dünya. США, используя доллар в качестве инструмента борьбы, подрывают к нему доверие, заявил ранее президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания ПМЭФ. "Чрезмерная зависимость от единой валюты, изменения в денежно-кредитной политике США, а также возможные санкции или ограничения со стороны США несут в себе риски. Кроме того, правительство США в течение многих лет имеет большой дефицит бюджета. Это вызывает опасения относительно инфляции и стоимости доллара. В последние годы США были вовлечены в ряд геополитических конфликтов, включая войны в Ираке и Афганистане. Эти конфликты привели к росту напряженности в отношениях между США и другими странами, в результате чего некоторые страны стали менее охотно использовать доллар", - пишет издание. Сообщается, что Китай, вторая по величине экономика мира и все более влиятельная страна в мировой торговле, продвигает использование своей валюты - юаня - в качестве альтернативы доллару. "Криптовалюты, такие как биткоин, которые не подлежат государственному контролю, стали привлекательными для тех, кто ищет альтернативу доллару", - говорится в статье.

https://ria.ru/20230818/ssha-1890727891.html

https://ria.ru/20230519/dollar-1872771202.html

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сша, в мире