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Бойцы добровольческого батальона "Урал" получили награды в зоне СВО

Бойцы добровольческого батальона "Урал" получили награды в зоне СВО - РИА Новости, 18.08.2023

Бойцы добровольческого батальона "Урал" получили награды в зоне СВО

Командование Центрального военного округа (ЦВО) вручило бойцам добровольческого батальона "Урал" государственные награды в зоне спецоперации, сообщили в... РИА Новости, 18.08.2023

2023-08-18T05:34

2023-08-18T05:34

2023-08-18T05:34

специальная военная операция на украине

безопасность

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центральный военный округ

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ЛУГАНСК, 18 авг - РИА Новости. Командование Центрального военного округа (ЦВО) вручило бойцам добровольческого батальона "Урал" государственные награды в зоне спецоперации, сообщили в Минобороны РФ. "Добровольческий батальон "Урал" Центрального военного округа был сформирован в Екатеринбурге. В состав батальона входят добровольцы, которые имеют боевой опыт в вооруженных конфликтах. После проведения боевого слаживания батальон успешно выполняет боевые задачи в зоне проведения СВО" - сообщил представитель оборонного ведомства.Вручение военнослужащим государственных наград проводилось командованием ЦВО в одном из передовых районов вблизи линии боевого соприкосновения на краснолиманском направлении. Как сообщили в Минобороны, награды получили военнослужащие штурмового отряда, проявившие мужество и героизм в ходе выполнения боевых задач. Это медали "За отвагу", "За храбрость" II степени, "За боевые отличия", "За воинскую доблесть", а также знаки отличия ордена Святого Георгия — Георгиевский крест IV степени. К награде "Орден Мужества" был представлен старшина роты с позывным "Алик". "В ходе наступления мы отразили атаки противника, уничтожили боевую технику и живую силу. На морально-волевом духе нам даже удалось захватить их "опорник" (опорный пункт – ред.), за что я был награжден Орденом Мужества" - рассказал "Алик". В четверг Минобороны России сообщило, что группировка ВС РФ "Центр" за прошедшие сутки на краснолиманском направлении отразила атаку ВСУ в районе Кузьмино, уничтожила до 55 военнослужащих и восемь единиц техники.

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безопасность, россия, центральный военный округ, вооруженные силы рф