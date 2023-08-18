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Бойцы добровольческого батальона "Урал" получили награды в зоне СВО - РИА Новости, 18.08.2023
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Бойцы добровольческого батальона "Урал" получили награды в зоне СВО
Бойцы добровольческого батальона "Урал" получили награды в зоне СВО - РИА Новости, 18.08.2023
Бойцы добровольческого батальона "Урал" получили награды в зоне СВО
Командование Центрального военного округа (ЦВО) вручило бойцам добровольческого батальона "Урал" государственные награды в зоне спецоперации, сообщили в... РИА Новости, 18.08.2023
2023-08-18T05:34
2023-08-18T05:34
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
центральный военный округ
вооруженные силы рф
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ЛУГАНСК, 18 авг - РИА Новости. Командование Центрального военного округа (ЦВО) вручило бойцам добровольческого батальона "Урал" государственные награды в зоне спецоперации, сообщили в Минобороны РФ. "Добровольческий батальон "Урал" Центрального военного округа был сформирован в Екатеринбурге. В состав батальона входят добровольцы, которые имеют боевой опыт в вооруженных конфликтах. После проведения боевого слаживания батальон успешно выполняет боевые задачи в зоне проведения СВО" - сообщил представитель оборонного ведомства.Вручение военнослужащим государственных наград проводилось командованием ЦВО в одном из передовых районов вблизи линии боевого соприкосновения на краснолиманском направлении. Как сообщили в Минобороны, награды получили военнослужащие штурмового отряда, проявившие мужество и героизм в ходе выполнения боевых задач. Это медали "За отвагу", "За храбрость" II степени, "За боевые отличия", "За воинскую доблесть", а также знаки отличия ордена Святого Георгия — Георгиевский крест IV степени. К награде "Орден Мужества" был представлен старшина роты с позывным "Алик". "В ходе наступления мы отразили атаки противника, уничтожили боевую технику и живую силу. На морально-волевом духе нам даже удалось захватить их "опорник" (опорный пункт – ред.), за что я был награжден Орденом Мужества" - рассказал "Алик". В четверг Минобороны России сообщило, что группировка ВС РФ "Центр" за прошедшие сутки на краснолиманском направлении отразила атаку ВСУ в районе Кузьмино, уничтожила до 55 военнослужащих и восемь единиц техники.
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безопасность, россия, центральный военный округ, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Центральный военный округ, Вооруженные силы РФ
Бойцы добровольческого батальона "Урал" получили награды в зоне СВО

МО: бойцы добровольческого батальона "Урал" получили госнаграды в зоне СВО

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкДобровольческие экипажи в зоне СВО
Добровольческие экипажи в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 18.08.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Добровольческие экипажи в зоне СВО. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 18 авг - РИА Новости. Командование Центрального военного округа (ЦВО) вручило бойцам добровольческого батальона "Урал" государственные награды в зоне спецоперации, сообщили в Минобороны РФ.
"Добровольческий батальон "Урал" Центрального военного округа был сформирован в Екатеринбурге. В состав батальона входят добровольцы, которые имеют боевой опыт в вооруженных конфликтах. После проведения боевого слаживания батальон успешно выполняет боевые задачи в зоне проведения СВО" - сообщил представитель оборонного ведомства.
Вручение военнослужащим государственных наград проводилось командованием ЦВО в одном из передовых районов вблизи линии боевого соприкосновения на краснолиманском направлении.
Как сообщили в Минобороны, награды получили военнослужащие штурмового отряда, проявившие мужество и героизм в ходе выполнения боевых задач. Это медали "За отвагу", "За храбрость" II степени, "За боевые отличия", "За воинскую доблесть", а также знаки отличия ордена Святого Георгия — Георгиевский крест IV степени. К награде "Орден Мужества" был представлен старшина роты с позывным "Алик".
"В ходе наступления мы отразили атаки противника, уничтожили боевую технику и живую силу. На морально-волевом духе нам даже удалось захватить их "опорник" (опорный пункт – ред.), за что я был награжден Орденом Мужества" - рассказал "Алик".
В четверг Минобороны России сообщило, что группировка ВС РФ "Центр" за прошедшие сутки на краснолиманском направлении отразила атаку ВСУ в районе Кузьмино, уничтожила до 55 военнослужащих и восемь единиц техники.
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