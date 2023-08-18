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Вашингтон, Токио и Сеул заявили о готовности восстановить диалог с КНДР

Вашингтон, Токио и Сеул заявили о готовности восстановить диалог с КНДР - РИА Новости, 18.08.2023

Вашингтон, Токио и Сеул заявили о готовности восстановить диалог с КНДР

США, Япония и Южная Корея по итогам трехстороннего саммита заявили о готовности восстановить диалог с КНДР без предварительных условий. РИА Новости, 18.08.2023

2023-08-18T21:35

2023-08-18T21:35

2023-08-18T21:54

в мире

сша

япония

южная корея

кндр (северная корея)

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ВАШИНГТОН, 18 авг - РИА Новости. США, Япония и Южная Корея по итогам трехстороннего саммита заявили о готовности восстановить диалог с КНДР без предварительных условий."Япония, Южная Корея и США остаются привержены восстановлению диалога с КНДР без предварительных условий", - говорится в заявлении по итогам саммита лидеров стран.Также лидеры государств договорились о создании трехсторонней рабочей группы для укрепления сотрудничества, "в том числе с международным сообществом, для противодействия киберугрозам со стороны КНДР и блокированию цифрового обхода санкций".

https://ria.ru/20230818/kndr-1890885757.html

сша

япония

южная корея

кндр (северная корея)

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2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, сша, япония, южная корея, кндр (северная корея)