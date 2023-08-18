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Вашингтон, Токио и Сеул заявили о готовности восстановить диалог с КНДР - РИА Новости, 18.08.2023
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21:35 18.08.2023 (обновлено: 21:54 18.08.2023)
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Вашингтон, Токио и Сеул заявили о готовности восстановить диалог с КНДР
Вашингтон, Токио и Сеул заявили о готовности восстановить диалог с КНДР - РИА Новости, 18.08.2023
Вашингтон, Токио и Сеул заявили о готовности восстановить диалог с КНДР
США, Япония и Южная Корея по итогам трехстороннего саммита заявили о готовности восстановить диалог с КНДР без предварительных условий. РИА Новости, 18.08.2023
2023-08-18T21:35
2023-08-18T21:54
в мире
сша
япония
южная корея
кндр (северная корея)
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ВАШИНГТОН, 18 авг - РИА Новости. США, Япония и Южная Корея по итогам трехстороннего саммита заявили о готовности восстановить диалог с КНДР без предварительных условий."Япония, Южная Корея и США остаются привержены восстановлению диалога с КНДР без предварительных условий", - говорится в заявлении по итогам саммита лидеров стран.Также лидеры государств договорились о создании трехсторонней рабочей группы для укрепления сотрудничества, "в том числе с международным сообществом, для противодействия киберугрозам со стороны КНДР и блокированию цифрового обхода санкций".
https://ria.ru/20230818/kndr-1890885757.html
сша
япония
южная корея
кндр (северная корея)
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в мире, сша, япония, южная корея, кндр (северная корея)
В мире, США, Япония, Южная Корея, КНДР (Северная Корея)
Вашингтон, Токио и Сеул заявили о готовности восстановить диалог с КНДР

Вашингтон, Токио и Сеул готовы восстановить диалог с КНДР без условий

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкМужчина с флагом КНДР в Пхеньяне
Мужчина с флагом КНДР в Пхеньяне - РИА Новости, 1920, 18.08.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Мужчина с флагом КНДР в Пхеньяне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 18 авг - РИА Новости. США, Япония и Южная Корея по итогам трехстороннего саммита заявили о готовности восстановить диалог с КНДР без предварительных условий.
"Япония, Южная Корея и США остаются привержены восстановлению диалога с КНДР без предварительных условий", - говорится в заявлении по итогам саммита лидеров стран.
Также лидеры государств договорились о создании трехсторонней рабочей группы для укрепления сотрудничества, "в том числе с международным сообществом, для противодействия киберугрозам со стороны КНДР и блокированию цифрового обхода санкций".
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