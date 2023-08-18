https://ria.ru/20230818/deti-1890933198.html

Россияне назвали стабильный доход главным условием для рождения детей

Россияне назвали стабильный доход главным условием для рождения детей - РИА Новости, 18.08.2023

Россияне назвали стабильный доход главным условием для рождения детей

Абсолютное большинство россиян (96%) считают стабильный доход необходимым условием, чтобы завести ребенка, следует из опроса Фонда "Общественное мнение". РИА Новости, 18.08.2023

2023-08-18T20:24

2023-08-18T20:24

2023-08-18T20:24

россия

общество

фонд "общественное мнение"

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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Абсолютное большинство россиян (96%) считают стабильный доход необходимым условием, чтобы завести ребенка, следует из опроса Фонда "Общественное мнение". По данным социологов, следующим по важности условием считается наличие собственного жилья (79%), затем - зарегистрированный брак (57%), наличие сбережений (52%), а также наличие профессионального образования у обоих родителей (48%). Также из данных опроса следует, что четверть из опрошенных россиян не имеет детей. Граждан, имеющих одного ребенка, оказалось 27%, двоих детей имеют 35% россиян. Семей с тремя детьми всего 9%, а с четырьмя и более - 5%. Кроме того, в ходе опроса респонденты выразили свое мнение касательно людей, которые вообще не хотят иметь детей: 63% опрошенных относятся к ним без осуждения, 23% - с осуждением. Помимо этого, социологи выяснили, что 41% опрошенных считает скорее плохим факт того, что женщины начали рожать первенцев в более позднем возрасте, нежели 20-30 лет назад, а 38% считают такие изменения скорее хорошими. Среди отрицательных причин, почему увеличение возраста рождения женщиной первого ребенка, были, в частности, названы: ухудшение здоровья (16%), риск заболеваний у ребенка (6%). Плюсы материнства в более взрослом возрасте названы следующие: возможность занять более прочное социальное положение (12%), осознанность (12%), зрелость и проявление большей заботы (10%). Также выяснилось, что 36% опрошенных считают сумму ежемесячного семейного дохода от 50 тысяч до 99 тысяч рублей достаточной для заведения первенца. Доход до 50 тысяч рублей признали достаточным 10% респондентов, 100 тысяч рублей - 22%, а более 100 тысяч - 14% опрошенных. Исходя из данных социологов, мнение россиян касательно того, благоприятно ли нынче заводить детей, разделилось: 43% сочли его скорее благоприятным, а 42% - скорее неблагоприятным. ФОМнибус – еженедельный всероссийский поквартирный опрос. Он проводился в период с 28 по 30 июля в 53 субъектах РФ, 104 населенных пунктах. В ходе опроса были опрошены 1,5 тысячи респондентов. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.

https://ria.ru/20230815/putevki-1890294970.html

https://ria.ru/20230730/posobie-1887231738.html

россия

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2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, общество, фонд "общественное мнение"