https://ria.ru/20230818/deti-1890933198.html
Россияне назвали стабильный доход главным условием для рождения детей
Россияне назвали стабильный доход главным условием для рождения детей - РИА Новости, 18.08.2023
Россияне назвали стабильный доход главным условием для рождения детей
Абсолютное большинство россиян (96%) считают стабильный доход необходимым условием, чтобы завести ребенка, следует из опроса Фонда "Общественное мнение". РИА Новости, 18.08.2023
2023-08-18T20:24
2023-08-18T20:24
2023-08-18T20:24
россия
общество
фонд "общественное мнение"
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Абсолютное большинство россиян (96%) считают стабильный доход необходимым условием, чтобы завести ребенка, следует из опроса Фонда "Общественное мнение". По данным социологов, следующим по важности условием считается наличие собственного жилья (79%), затем - зарегистрированный брак (57%), наличие сбережений (52%), а также наличие профессионального образования у обоих родителей (48%). Также из данных опроса следует, что четверть из опрошенных россиян не имеет детей. Граждан, имеющих одного ребенка, оказалось 27%, двоих детей имеют 35% россиян. Семей с тремя детьми всего 9%, а с четырьмя и более - 5%. Кроме того, в ходе опроса респонденты выразили свое мнение касательно людей, которые вообще не хотят иметь детей: 63% опрошенных относятся к ним без осуждения, 23% - с осуждением. Помимо этого, социологи выяснили, что 41% опрошенных считает скорее плохим факт того, что женщины начали рожать первенцев в более позднем возрасте, нежели 20-30 лет назад, а 38% считают такие изменения скорее хорошими. Среди отрицательных причин, почему увеличение возраста рождения женщиной первого ребенка, были, в частности, названы: ухудшение здоровья (16%), риск заболеваний у ребенка (6%). Плюсы материнства в более взрослом возрасте названы следующие: возможность занять более прочное социальное положение (12%), осознанность (12%), зрелость и проявление большей заботы (10%). Также выяснилось, что 36% опрошенных считают сумму ежемесячного семейного дохода от 50 тысяч до 99 тысяч рублей достаточной для заведения первенца. Доход до 50 тысяч рублей признали достаточным 10% респондентов, 100 тысяч рублей - 22%, а более 100 тысяч - 14% опрошенных. Исходя из данных социологов, мнение россиян касательно того, благоприятно ли нынче заводить детей, разделилось: 43% сочли его скорее благоприятным, а 42% - скорее неблагоприятным. ФОМнибус – еженедельный всероссийский поквартирный опрос. Он проводился в период с 28 по 30 июля в 53 субъектах РФ, 104 населенных пунктах. В ходе опроса были опрошены 1,5 тысячи респондентов. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.
https://ria.ru/20230815/putevki-1890294970.html
https://ria.ru/20230730/posobie-1887231738.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество, фонд "общественное мнение"
Россия, Общество, Фонд "Общественное мнение"
Россияне назвали стабильный доход главным условием для рождения детей
ФОМ: россияне считают стабильный доход необходимым условием для рождения детей
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости.
Абсолютное большинство россиян (96%) считают стабильный доход необходимым условием, чтобы завести ребенка, следует из опроса
Фонда "Общественное мнение".
По данным социологов, следующим по важности условием считается наличие собственного жилья (79%), затем - зарегистрированный брак (57%), наличие сбережений (52%), а также наличие профессионального образования у обоих родителей (48%). Также из данных опроса следует, что четверть из опрошенных россиян не имеет детей. Граждан, имеющих одного ребенка, оказалось 27%, двоих детей имеют 35% россиян. Семей с тремя детьми всего 9%, а с четырьмя и более - 5%. Кроме того, в ходе опроса респонденты выразили свое мнение касательно людей, которые вообще не хотят иметь детей: 63% опрошенных относятся к ним без осуждения, 23% - с осуждением.
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Помимо этого, социологи выяснили, что 41% опрошенных считает скорее плохим факт того, что женщины начали рожать первенцев в более позднем возрасте, нежели 20-30 лет назад, а 38% считают такие изменения скорее хорошими. Среди отрицательных причин, почему увеличение возраста рождения женщиной первого ребенка, были, в частности, названы: ухудшение здоровья (16%), риск заболеваний у ребенка (6%). Плюсы материнства в более взрослом возрасте названы следующие: возможность занять более прочное социальное положение (12%), осознанность (12%), зрелость и проявление большей заботы (10%).
Также выяснилось, что 36% опрошенных считают сумму ежемесячного семейного дохода от 50 тысяч до 99 тысяч рублей достаточной для заведения первенца. Доход до 50 тысяч рублей признали достаточным 10% респондентов, 100 тысяч рублей - 22%, а более 100 тысяч - 14% опрошенных.
Исходя из данных социологов, мнение россиян касательно того, благоприятно ли нынче заводить детей, разделилось: 43% сочли его скорее благоприятным, а 42% - скорее неблагоприятным.
ФОМнибус – еженедельный всероссийский поквартирный опрос. Он проводился в период с 28 по 30 июля в 53 субъектах РФ
, 104 населенных пунктах. В ходе опроса были опрошены 1,5 тысячи респондентов. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.
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