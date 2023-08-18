https://ria.ru/20230818/deputaty-1890822959.html

Милонов прокомментировал идею брать с депутатов справки от психиатра

Милонов прокомментировал идею брать с депутатов справки от психиатра - РИА Новости, 18.08.2023

Милонов прокомментировал идею брать с депутатов справки от психиатра

Депутат Госдумы Виталий Милонов, комментируя идею депутатов горсовета Красноярска брать справки у кандидатов в депутаты о психическом здоровье, заявил РИА... РИА Новости, 18.08.2023

2023-08-18T13:42

2023-08-18T13:42

2023-08-18T13:42

политика

красноярск

виталий милонов

госдума рф

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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Депутат Госдумы Виталий Милонов, комментируя идею депутатов горсовета Красноярска брать справки у кандидатов в депутаты о психическом здоровье, заявил РИА Новости, что психопатов среди депутатов нет, или они "мастерски скрываются". Депутаты горсовета Красноярска хотят обратиться в Госдуму с предложением обязать кандидатов в депутаты и на прочие выборные должности предоставлять справки о психическом здоровье и зависимостях, сообщил на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" депутат горсовета Роман Крастелев. "Я смотрю на это спокойно: депутат и так проходит строгую медкомиссию и профосмотр. Психопатов среди парламентариев, думаю, нет. Либо мастерски скрываются. Опять же: а не станет ли норма о проверке на нормальность инструментом давления и цензуры? ", - сказал он. По словам парламентария, с одной стороны, сложно не согласиться с тезисом о психическом здоровье депутатов, но с другой стороны, уже не первый раз "мы сталкиваемся с такого рода предложениями от, как правило, крикливого оппозиционного меньшинства", - добавил Милонов.

https://ria.ru/20230711/razdely-1883513990.html

красноярск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, красноярск, виталий милонов, госдума рф