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Милонов прокомментировал идею брать с депутатов справки от психиатра - РИА Новости, 18.08.2023
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13:42 18.08.2023
https://ria.ru/20230818/deputaty-1890822959.html
Милонов прокомментировал идею брать с депутатов справки от психиатра
Милонов прокомментировал идею брать с депутатов справки от психиатра - РИА Новости, 18.08.2023
Милонов прокомментировал идею брать с депутатов справки от психиатра
Депутат Госдумы Виталий Милонов, комментируя идею депутатов горсовета Красноярска брать справки у кандидатов в депутаты о психическом здоровье, заявил РИА... РИА Новости, 18.08.2023
2023-08-18T13:42
2023-08-18T13:42
политика
красноярск
виталий милонов
госдума рф
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Депутат Госдумы Виталий Милонов, комментируя идею депутатов горсовета Красноярска брать справки у кандидатов в депутаты о психическом здоровье, заявил РИА Новости, что психопатов среди депутатов нет, или они "мастерски скрываются". Депутаты горсовета Красноярска хотят обратиться в Госдуму с предложением обязать кандидатов в депутаты и на прочие выборные должности предоставлять справки о психическом здоровье и зависимостях, сообщил на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" депутат горсовета Роман Крастелев. "Я смотрю на это спокойно: депутат и так проходит строгую медкомиссию и профосмотр. Психопатов среди парламентариев, думаю, нет. Либо мастерски скрываются. Опять же: а не станет ли норма о проверке на нормальность инструментом давления и цензуры? ", - сказал он. По словам парламентария, с одной стороны, сложно не согласиться с тезисом о психическом здоровье депутатов, но с другой стороны, уже не первый раз "мы сталкиваемся с такого рода предложениями от, как правило, крикливого оппозиционного меньшинства", - добавил Милонов.
https://ria.ru/20230711/razdely-1883513990.html
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политика, красноярск, виталий милонов, госдума рф
Политика, Красноярск, Виталий Милонов, Госдума РФ
Милонов прокомментировал идею брать с депутатов справки от психиатра

Милонов: психопатов среди депутатов нет, либо они мастерски скрываются

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкВиталий Милонов
Виталий Милонов - РИА Новости, 1920, 18.08.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Виталий Милонов. Архивное фото
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Депутат Госдумы Виталий Милонов, комментируя идею депутатов горсовета Красноярска брать справки у кандидатов в депутаты о психическом здоровье, заявил РИА Новости, что психопатов среди депутатов нет, или они "мастерски скрываются".
Депутаты горсовета Красноярска хотят обратиться в Госдуму с предложением обязать кандидатов в депутаты и на прочие выборные должности предоставлять справки о психическом здоровье и зависимостях, сообщил на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" депутат горсовета Роман Крастелев.
"Я смотрю на это спокойно: депутат и так проходит строгую медкомиссию и профосмотр. Психопатов среди парламентариев, думаю, нет. Либо мастерски скрываются. Опять же: а не станет ли норма о проверке на нормальность инструментом давления и цензуры? ", - сказал он.
По словам парламентария, с одной стороны, сложно не согласиться с тезисом о психическом здоровье депутатов, но с другой стороны, уже не первый раз "мы сталкиваемся с такого рода предложениями от, как правило, крикливого оппозиционного меньшинства", - добавил Милонов.
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ПолитикаКрасноярскВиталий МилоновГосдума РФ
 
 
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