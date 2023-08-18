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Во Львовской области демонтировали почти 200 советских памятников - РИА Новости, 18.08.2023
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13:15 18.08.2023
https://ria.ru/20230818/demontazh-1890814793.html
Во Львовской области демонтировали почти 200 советских памятников
Во Львовской области демонтировали почти 200 советских памятников - РИА Новости, 18.08.2023
Во Львовской области демонтировали почти 200 советских памятников
Во Львовской области Украины с начала этого года демонтировали 190 советских памятников и мемориальных досок, сообщает пресс-служба областной военной... РИА Новости, 18.08.2023
2023-08-18T13:15
2023-08-18T13:15
львовская область
украина
россия
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Во Львовской области Украины с начала этого года демонтировали 190 советских памятников и мемориальных досок, сообщает пресс-служба областной военной администрации (ОВА). Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. "Процесс декоммунизации во Львовской области активно продолжается с конца прошлого года. С января 2023 здесь демонтировали уже более 190 объектов коммунистической пропаганды. Остается демонтировать еще меньше ста", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Львовской областной военной администрации. По словам главы областной военной администрации Максима Козицкого, Львовский район "очистили почти на 70%" от советского монументального наследия. По его словам, в районе уже демонтировали 50 объектов из 75, полностью исчезли памятники времен СССР в Пустомытовской, Желтанецкой, Подберезовской и Новояричевской общинах.
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львовская область, украина, россия
Львовская область, Украина, Россия
Во Львовской области демонтировали почти 200 советских памятников

Во Львовской области демонтировали 190 советских памятников и мемориальных досок

© РИА Новости / Павел Паламарчук | Перейти в медиабанкЛьвов
Львов - РИА Новости, 1920, 18.08.2023
© РИА Новости / Павел Паламарчук
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Львов. Архивное фото
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Во Львовской области Украины с начала этого года демонтировали 190 советских памятников и мемориальных досок, сообщает пресс-служба областной военной администрации (ОВА).
Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.
"Процесс декоммунизации во Львовской области активно продолжается с конца прошлого года. С января 2023 здесь демонтировали уже более 190 объектов коммунистической пропаганды. Остается демонтировать еще меньше ста", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Львовской областной военной администрации.
По словам главы областной военной администрации Максима Козицкого, Львовский район "очистили почти на 70%" от советского монументального наследия. По его словам, в районе уже демонтировали 50 объектов из 75, полностью исчезли памятники времен СССР в Пустомытовской, Желтанецкой, Подберезовской и Новояричевской общинах.
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