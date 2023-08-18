https://ria.ru/20230818/demontazh-1890814793.html
Во Львовской области демонтировали почти 200 советских памятников
Во Львовской области демонтировали почти 200 советских памятников - РИА Новости, 18.08.2023
Во Львовской области демонтировали почти 200 советских памятников
Во Львовской области Украины с начала этого года демонтировали 190 советских памятников и мемориальных досок, сообщает пресс-служба областной военной... РИА Новости, 18.08.2023
2023-08-18T13:15
2023-08-18T13:15
2023-08-18T13:15
львовская область
украина
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155317/72/1553177244_0:158:3083:1892_1920x0_80_0_0_b5c647e387902f7b4edc45b9032e77e3.jpg
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Во Львовской области Украины с начала этого года демонтировали 190 советских памятников и мемориальных досок, сообщает пресс-служба областной военной администрации (ОВА). Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. "Процесс декоммунизации во Львовской области активно продолжается с конца прошлого года. С января 2023 здесь демонтировали уже более 190 объектов коммунистической пропаганды. Остается демонтировать еще меньше ста", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Львовской областной военной администрации. По словам главы областной военной администрации Максима Козицкого, Львовский район "очистили почти на 70%" от советского монументального наследия. По его словам, в районе уже демонтировали 50 объектов из 75, полностью исчезли памятники времен СССР в Пустомытовской, Желтанецкой, Подберезовской и Новояричевской общинах.
https://ria.ru/20230703/barelefy-1881901906.html
львовская область
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155317/72/1553177244_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_5856240eb8bb2124d9a2404feb2f5b1d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
львовская область, украина, россия
Львовская область, Украина, Россия
Во Львовской области демонтировали почти 200 советских памятников
Во Львовской области демонтировали 190 советских памятников и мемориальных досок