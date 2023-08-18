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Памфилова заявила, что России не нужна западная демократия - РИА Новости, 18.08.2023
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13:54 18.08.2023
https://ria.ru/20230818/demokratiya-1890826558.html
Памфилова заявила, что России не нужна западная демократия
Памфилова заявила, что России не нужна западная демократия - РИА Новости, 18.08.2023
Памфилова заявила, что России не нужна западная демократия
России не нужна западная демократия, так как там - это власть меньшинства, ЦИК видит демократию как способ формирования власти, сказала глава Центризбиркома РФ... РИА Новости, 18.08.2023
2023-08-18T13:54
2023-08-18T13:54
политика
россия
элла памфилова
цик рф
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СОЛНЕЧНОГОРСК, 18 авг - РИА Новости. России не нужна западная демократия, так как там - это власть меньшинства, ЦИК видит демократию как способ формирования власти, сказала глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова. Ранее газета The New York Times опубликовала мнение пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о предстоящих президентских выборах. Газета написала о том, что он якобы назвал выборы президента РФ не столько демократией, сколько "дорогостоящей бюрократией". Песков прокомментировал это и сказал, что автор "неправильно абсолютно интерпретировал" его высказывание. "Я соглашусь, в том западном понимании - нам этой демократии не нужно… А на самом деле, что такое демократия? Это просто способ формирования власти путем выборов. А в понимании Запада? Что сейчас происходит на Западе? Эта демократия - не власть большинства, это власть меньшинства. Такой демократии нам не надо", - сказала Памфилова на форуме "Территория смыслов". Глава ЦИК напомнила "расхожее выражение - настоящая демократия стоит дорого". Выборы, по ее словам, это действительно, недешевое удовольствие, "но это не удовольствие". "Если мы хотим формировать власть таким образом, чтобы действительно система управления была качественная, значит, мы действительно должны развивать выборные институты на всех уровнях, и мы будем это делать", - подчеркнула она. Памфилова назвала Центральную избирательную комиссию "одним из самых эффективных" ведомств. "С минимальными затратами мы решаем максимально эффективно многие задачи. Я думаю, что многим ведомствам стоит поучиться, как мы это делаем", - подытожила она. Форум "Территория смыслов" проходит в пятый раз в мастерской управления "Сенеж" в Солнечногорске. Он продлится до 2 сентября. Форум соберет молодых профессионалов самых разных отраслей - от лингвистов и блогеров до экологов и IT-специалистов. В рамках мероприятия пройдет семь тематических смен: "Мыслить", "Убеждать", "Учить", "Помогать", "Творить", "Открывать", "Служить". В каждой из них примут участие 350 человек, а также финальная смена из 150 лучших выпускников предыдущих заездов.
https://ria.ru/20230805/zapad-1888266368.html
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политика, россия, элла памфилова, цик рф
Политика, Россия, Элла Памфилова, ЦИК РФ
Памфилова заявила, что России не нужна западная демократия

Памфилова назвала западную демократию неподходящей России властью меньшинства

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПредседатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова - РИА Новости, 1920, 18.08.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова. Архивное фото
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СОЛНЕЧНОГОРСК, 18 авг - РИА Новости. России не нужна западная демократия, так как там - это власть меньшинства, ЦИК видит демократию как способ формирования власти, сказала глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова.
Ранее газета The New York Times опубликовала мнение пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о предстоящих президентских выборах. Газета написала о том, что он якобы назвал выборы президента РФ не столько демократией, сколько "дорогостоящей бюрократией". Песков прокомментировал это и сказал, что автор "неправильно абсолютно интерпретировал" его высказывание.
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"Я соглашусь, в том западном понимании - нам этой демократии не нужно… А на самом деле, что такое демократия? Это просто способ формирования власти путем выборов. А в понимании Запада? Что сейчас происходит на Западе? Эта демократия - не власть большинства, это власть меньшинства. Такой демократии нам не надо", - сказала Памфилова на форуме "Территория смыслов".
Глава ЦИК напомнила "расхожее выражение - настоящая демократия стоит дорого". Выборы, по ее словам, это действительно, недешевое удовольствие, "но это не удовольствие".
"Если мы хотим формировать власть таким образом, чтобы действительно система управления была качественная, значит, мы действительно должны развивать выборные институты на всех уровнях, и мы будем это делать", - подчеркнула она.
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Памфилова назвала Центральную избирательную комиссию "одним из самых эффективных" ведомств. "С минимальными затратами мы решаем максимально эффективно многие задачи. Я думаю, что многим ведомствам стоит поучиться, как мы это делаем", - подытожила она.
Форум "Территория смыслов" проходит в пятый раз в мастерской управления "Сенеж" в Солнечногорске. Он продлится до 2 сентября. Форум соберет молодых профессионалов самых разных отраслей - от лингвистов и блогеров до экологов и IT-специалистов. В рамках мероприятия пройдет семь тематических смен: "Мыслить", "Убеждать", "Учить", "Помогать", "Творить", "Открывать", "Служить". В каждой из них примут участие 350 человек, а также финальная смена из 150 лучших выпускников предыдущих заездов.
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