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В Тюмени возбудили дело из-за отравления детей парами хлора в бассейне - РИА Новости, 18.08.2023
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22:11 18.08.2023
https://ria.ru/20230818/delo-1890944318.html
В Тюмени возбудили дело из-за отравления детей парами хлора в бассейне
В Тюмени возбудили дело из-за отравления детей парами хлора в бассейне - РИА Новости, 18.08.2023
В Тюмени возбудили дело из-за отравления детей парами хлора в бассейне
Следователи возбудили уголовное дело в связи с отравлением детей хлором в бассейне в Тюменском районе, сообщает пресс-служба СУСК по Тюменской области. РИА Новости, 18.08.2023
2023-08-18T22:11
2023-08-18T22:11
тюмень
тюменский район
тюменская область
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
происшествия
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ТЮМЕНЬ, 18 авг – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело в связи с отравлением детей хлором в бассейне в Тюменском районе, сообщает пресс-служба СУСК по Тюменской области. Ранее областная прокуратура и управление Роспотребнадзора сообщили о том, что недомогание после купания в бассейне почувствовали тринадцать детей, трем из них потребовалась госпитализация. "По предварительным данным, 18 августа 2023 года трое детей 2012, 2015 и 2016 гг. рождения, во время посещения бассейна частного горячего источника, расположенного в Тюменском районе, почувствовали недомогание. В результате чего все дети доставлены в лечебное учреждение города Тюмени. Предположительно, дети отравились парами хлора", – сообщает пресс-служба регионального СУСК. Уточняется, что уголовное дело возбуждено по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК РФ), на месте происшествия работают криминалисты. Следователи изъяли необходимую документацию, изучаю видеозаписи. Роспотребнадзор взял пробы воды для установления причин случившегося.
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тюмень
тюменский район
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тюмень, тюменский район, тюменская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), происшествия
Тюмень, Тюменский район, Тюменская область, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Происшествия
В Тюмени возбудили дело из-за отравления детей парами хлора в бассейне

СК возбудил дело из-за отравления детей парами хлора в бассейне в Тюмени

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 18.08.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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ТЮМЕНЬ, 18 авг – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело в связи с отравлением детей хлором в бассейне в Тюменском районе, сообщает пресс-служба СУСК по Тюменской области.
Ранее областная прокуратура и управление Роспотребнадзора сообщили о том, что недомогание после купания в бассейне почувствовали тринадцать детей, трем из них потребовалась госпитализация.
"По предварительным данным, 18 августа 2023 года трое детей 2012, 2015 и 2016 гг. рождения, во время посещения бассейна частного горячего источника, расположенного в Тюменском районе, почувствовали недомогание. В результате чего все дети доставлены в лечебное учреждение города Тюмени. Предположительно, дети отравились парами хлора", – сообщает пресс-служба регионального СУСК.
Уточняется, что уголовное дело возбуждено по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК РФ), на месте происшествия работают криминалисты. Следователи изъяли необходимую документацию, изучаю видеозаписи. Роспотребнадзор взял пробы воды для установления причин случившегося.
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ТюменьТюменский районТюменская областьФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Происшествия
 
 
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