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В Тюмени возбудили дело из-за отравления детей парами хлора в бассейне

В Тюмени возбудили дело из-за отравления детей парами хлора в бассейне - РИА Новости, 18.08.2023

В Тюмени возбудили дело из-за отравления детей парами хлора в бассейне

Следователи возбудили уголовное дело в связи с отравлением детей хлором в бассейне в Тюменском районе, сообщает пресс-служба СУСК по Тюменской области. РИА Новости, 18.08.2023

2023-08-18T22:11

2023-08-18T22:11

2023-08-18T22:11

тюмень

тюменский район

тюменская область

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

происшествия

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ТЮМЕНЬ, 18 авг – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело в связи с отравлением детей хлором в бассейне в Тюменском районе, сообщает пресс-служба СУСК по Тюменской области. Ранее областная прокуратура и управление Роспотребнадзора сообщили о том, что недомогание после купания в бассейне почувствовали тринадцать детей, трем из них потребовалась госпитализация. "По предварительным данным, 18 августа 2023 года трое детей 2012, 2015 и 2016 гг. рождения, во время посещения бассейна частного горячего источника, расположенного в Тюменском районе, почувствовали недомогание. В результате чего все дети доставлены в лечебное учреждение города Тюмени. Предположительно, дети отравились парами хлора", – сообщает пресс-служба регионального СУСК. Уточняется, что уголовное дело возбуждено по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК РФ), на месте происшествия работают криминалисты. Следователи изъяли необходимую документацию, изучаю видеозаписи. Роспотребнадзор взял пробы воды для установления причин случившегося.

https://rsport.ria.ru/20230817/sport-1890721553.html

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тюменский район

тюменская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

тюмень, тюменский район, тюменская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), происшествия