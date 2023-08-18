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В Ингушетии возбудили дело после падения ветки на подростка - РИА Новости, 18.08.2023
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18:31 18.08.2023
https://ria.ru/20230818/delo-1890916984.html
В Ингушетии возбудили дело после падения ветки на подростка
В Ингушетии возбудили дело после падения ветки на подростка - РИА Новости, 18.08.2023
В Ингушетии возбудили дело после падения ветки на подростка
Следователи в Ингушетии возбудили уголовное дело по факту падения ветки дерева на голову 14-летнему местному жителю в городском парке в городе Малгобеке, в... РИА Новости, 18.08.2023
2023-08-18T18:31
2023-08-18T18:31
россия
республика ингушетия
малгобек
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
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НАЛЬЧИК, 18 авг – РИА Новости. Следователи в Ингушетии возбудили уголовное дело по факту падения ветки дерева на голову 14-летнему местному жителю в городском парке в городе Малгобеке, в результате травмы подросток попал в реанимацию, сообщило СУСК РФ по региону. По данным ведомства, вечером 15 августа юноша, играя в баскетбол в городском парке культуры и отдыха в Малгобеке, выбежал за территорию огороженной спортплощадки за укатившимся мячом, и на него сверху упала обломившаяся ветка дерева. В результате полученной травмы молодой человек в тяжелом состоянии был доставлен в реанимационное отделение больницы, где ему оказывается помощь. "Следственным отделом по городу Малгобеку следственного управления СК России по Республике Ингушетия возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью)", - говорится в сообщении. Санкция данной статьи УК РФ предусматривает до пяти лет лишения свободы. Отмечается, что в администрации Малгобека изъята документация, касающаяся обслуживания территории парка, допрошены его работники и очевидцы происшествия.
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россия
республика ингушетия
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россия, республика ингушетия, малгобек, происшествия, следственный комитет россии (ск рф)
Россия, Республика Ингушетия, Малгобек, Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Ингушетии возбудили дело после падения ветки на подростка

СК возбудил дело после падения ветки дерева на подростка в парке в Ингушетии

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 18.08.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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НАЛЬЧИК, 18 авг – РИА Новости. Следователи в Ингушетии возбудили уголовное дело по факту падения ветки дерева на голову 14-летнему местному жителю в городском парке в городе Малгобеке, в результате травмы подросток попал в реанимацию, сообщило СУСК РФ по региону.
По данным ведомства, вечером 15 августа юноша, играя в баскетбол в городском парке культуры и отдыха в Малгобеке, выбежал за территорию огороженной спортплощадки за укатившимся мячом, и на него сверху упала обломившаяся ветка дерева. В результате полученной травмы молодой человек в тяжелом состоянии был доставлен в реанимационное отделение больницы, где ему оказывается помощь.
"Следственным отделом по городу Малгобеку следственного управления СК России по Республике Ингушетия возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью)", - говорится в сообщении.
Санкция данной статьи УК РФ предусматривает до пяти лет лишения свободы.
Отмечается, что в администрации Малгобека изъята документация, касающаяся обслуживания территории парка, допрошены его работники и очевидцы происшествия.
Гадюка - РИА Новости, 1920, 18.08.2023
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РоссияРеспублика ИнгушетияМалгобекПроисшествияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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