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В Ингушетии возбудили дело после падения ветки на подростка

В Ингушетии возбудили дело после падения ветки на подростка - РИА Новости, 18.08.2023

В Ингушетии возбудили дело после падения ветки на подростка

Следователи в Ингушетии возбудили уголовное дело по факту падения ветки дерева на голову 14-летнему местному жителю в городском парке в городе Малгобеке, в... РИА Новости, 18.08.2023

2023-08-18T18:31

2023-08-18T18:31

2023-08-18T18:31

россия

республика ингушетия

малгобек

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

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НАЛЬЧИК, 18 авг – РИА Новости. Следователи в Ингушетии возбудили уголовное дело по факту падения ветки дерева на голову 14-летнему местному жителю в городском парке в городе Малгобеке, в результате травмы подросток попал в реанимацию, сообщило СУСК РФ по региону. По данным ведомства, вечером 15 августа юноша, играя в баскетбол в городском парке культуры и отдыха в Малгобеке, выбежал за территорию огороженной спортплощадки за укатившимся мячом, и на него сверху упала обломившаяся ветка дерева. В результате полученной травмы молодой человек в тяжелом состоянии был доставлен в реанимационное отделение больницы, где ему оказывается помощь. "Следственным отделом по городу Малгобеку следственного управления СК России по Республике Ингушетия возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью)", - говорится в сообщении. Санкция данной статьи УК РФ предусматривает до пяти лет лишения свободы. Отмечается, что в администрации Малгобека изъята документация, касающаяся обслуживания территории парка, допрошены его работники и очевидцы происшествия.

https://ria.ru/20230818/zmeya-1890869708.html

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республика ингушетия

малгобек

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, республика ингушетия, малгобек, происшествия, следственный комитет россии (ск рф)