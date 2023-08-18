https://ria.ru/20230818/chernyshenko-1890864115.html

Правительство ожидает принятия закона по данным для обучения ИИ уже осенью

Правительство ожидает принятия закона по данным для обучения ИИ уже осенью - РИА Новости, 18.08.2023

Правительство ожидает принятия закона по данным для обучения ИИ уже осенью

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что законодательная база, которая будет регулировать формирование обезличенных дата-сетов для обучения нейросетей,... РИА Новости, 18.08.2023

2023-08-18T15:42

2023-08-18T15:42

2023-08-18T15:42

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россия

дмитрий чернышенко

патриот

форум "армия — 2023"

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КУБИНКА (Московская обл), 18 авг - РИА Новости. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что законодательная база, которая будет регулировать формирование обезличенных дата-сетов для обучения нейросетей, готовится и может быть принята парламентом уже в осеннюю сессию. "Ключевой момент, конечно, для эффективной работы технологии искусственного интеллекта - это, конечно, данные. И сейчас завершается подготовка законодательной базы вместе с администрацией президента для формирования обезличенных дата-сетов для машинного обучения и доступа к ним для разработчиков нейросетей", - сказал Чернышенко на форуме "Армия-2023". "Мы рассчитываем, что уже в эту осеннюю сессию законопроект будет принят депутатами и сенаторами", - добавил он. Международный военно-технический форум "Армия-2023" проходит в парке "Патриот" в подмосковной Кубинке с 14 по 20 августа под эгидой Минобороны РФ. РИА Новости - официальное информационное агентство форума.

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кубинка, россия, дмитрий чернышенко, патриот, форум "армия — 2023"