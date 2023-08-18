https://ria.ru/20230818/chernyshenko-1890864115.html
Правительство ожидает принятия закона по данным для обучения ИИ уже осенью
Правительство ожидает принятия закона по данным для обучения ИИ уже осенью - РИА Новости, 18.08.2023
Правительство ожидает принятия закона по данным для обучения ИИ уже осенью
Вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что законодательная база, которая будет регулировать формирование обезличенных дата-сетов для обучения нейросетей,... РИА Новости, 18.08.2023
2023-08-18T15:42
2023-08-18T15:42
2023-08-18T15:42
кубинка
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дмитрий чернышенко
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форум "армия — 2023"
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КУБИНКА (Московская обл), 18 авг - РИА Новости. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что законодательная база, которая будет регулировать формирование обезличенных дата-сетов для обучения нейросетей, готовится и может быть принята парламентом уже в осеннюю сессию. "Ключевой момент, конечно, для эффективной работы технологии искусственного интеллекта - это, конечно, данные. И сейчас завершается подготовка законодательной базы вместе с администрацией президента для формирования обезличенных дата-сетов для машинного обучения и доступа к ним для разработчиков нейросетей", - сказал Чернышенко на форуме "Армия-2023". "Мы рассчитываем, что уже в эту осеннюю сессию законопроект будет принят депутатами и сенаторами", - добавил он. Международный военно-технический форум "Армия-2023" проходит в парке "Патриот" в подмосковной Кубинке с 14 по 20 августа под эгидой Минобороны РФ. РИА Новости - официальное информационное агентство форума.
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кубинка, россия, дмитрий чернышенко, патриот, форум "армия — 2023"
Кубинка, Россия, Дмитрий Чернышенко, Патриот, Форум "Армия — 2023"
Правительство ожидает принятия закона по данным для обучения ИИ уже осенью
Чернышенко: кабмин ожидает принятия закона по обезличенным данным для ИИ осенью
КУБИНКА (Московская обл), 18 авг - РИА Новости. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что законодательная база, которая будет регулировать формирование обезличенных дата-сетов для обучения нейросетей, готовится и может быть принята парламентом уже в осеннюю сессию.
"Ключевой момент, конечно, для эффективной работы технологии искусственного интеллекта - это, конечно, данные. И сейчас завершается подготовка законодательной базы вместе с администрацией президента для формирования обезличенных дата-сетов для машинного обучения и доступа к ним для разработчиков нейросетей", - сказал Чернышенко на форуме "Армия-2023".
"Мы рассчитываем, что уже в эту осеннюю сессию законопроект будет принят депутатами и сенаторами", - добавил он.
Международный военно-технический форум "Армия-2023" проходит в парке "Патриот
" в подмосковной Кубинке
с 14 по 20 августа под эгидой Минобороны РФ
. РИА Новости - официальное информационное агентство форума.
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