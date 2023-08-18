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Правительство окажет поддержку шести научным центрам в сфере ИИ - РИА Новости, 18.08.2023
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15:30 18.08.2023 (обновлено: 15:44 18.08.2023)
https://ria.ru/20230818/chernyshenko-1890859620.html
Правительство окажет поддержку шести научным центрам в сфере ИИ
Правительство окажет поддержку шести научным центрам в сфере ИИ - РИА Новости, 18.08.2023
Правительство окажет поддержку шести научным центрам в сфере ИИ
Правительство России планирует до конца года провести вторую волну отбора, в ходе которой выберет шесть исследовательских центров в сфере искусственного... РИА Новости, 18.08.2023
2023-08-18T15:30
2023-08-18T15:44
технологии
россия
кубинка
дмитрий чернышенко
патриот
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КУБИНКА (Московская обл.), 18 авг - РИА Новости. Правительство России планирует до конца года провести вторую волну отбора, в ходе которой выберет шесть исследовательских центров в сфере искусственного интеллекта и окажет им господдержку на срок 2024-2026 годов, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. Он отметил, что сейчас в России существует более 40 научно-образовательных организаций, которые проводят и занимаются исследованиями в сфере ИИ, среди них действуют шесть ведущих исследовательских центров, которые совместно с 26 индустриальными партнёрами разрабатывают прорывные решения в области искусственного интеллекта. "До конца года хотел проинформировать о том, что мы планируем провести вторую волну отбора ещё шести исследовательских центров в сфере искусственного интеллекта и оказать им господдержку на срок 2024-2026 годов, таким образом мы будем поддерживать с помощью федерального бюджета 12 таких центров искусственного интеллекта, и они все должны, конечно, взаимодействовать и ожидаем, что работать на те задачи, которые стоят, в том числе, и перед министерством обороны", - сказал Чернышенко на пленарном заседании "Стратегическое лидерство и технологии искусственного интеллекта" в рамках форума "Армия-2023". По его словам, сейчас исследовательские центры разрабатывают такие решения в области ИИ, как платформенные сервисы, например, для диагностики в медицине, обнаружения и противодействия атакам на системы искусственного интеллекта или, например, комплексное обустройство нефтегазовых месторождений, "в общем, во всех направлениях они работают". Международный военно-технический форум "Армия-2023" проходит в парке "Патриот" в подмосковной Кубинке с 14 по 20 августа под эгидой Минобороны РФ. РИА Новости – официальное информационное агентство форума.
https://ria.ru/20230721/bayden-1885609603.html
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технологии, россия, кубинка, дмитрий чернышенко, патриот
Технологии, Россия, Кубинка, Дмитрий Чернышенко, Патриот
Правительство окажет поддержку шести научным центрам в сфере ИИ

Чернышенко: кабмин выберет 6 научных центров в сфере ИИ для оказания поддержки

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко выступает на сессии: "Искусственный интеллект: масштабные разработки и внедрение для безопасности и эффективности" в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2023"
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко выступает на сессии: Искусственный интеллект: масштабные разработки и внедрение для безопасности и эффективности в рамках Международного военно-технического форума Армия-2023 - РИА Новости, 1920, 18.08.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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КУБИНКА (Московская обл.), 18 авг - РИА Новости. Правительство России планирует до конца года провести вторую волну отбора, в ходе которой выберет шесть исследовательских центров в сфере искусственного интеллекта и окажет им господдержку на срок 2024-2026 годов, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
Он отметил, что сейчас в России существует более 40 научно-образовательных организаций, которые проводят и занимаются исследованиями в сфере ИИ, среди них действуют шесть ведущих исследовательских центров, которые совместно с 26 индустриальными партнёрами разрабатывают прорывные решения в области искусственного интеллекта.
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"До конца года хотел проинформировать о том, что мы планируем провести вторую волну отбора ещё шести исследовательских центров в сфере искусственного интеллекта и оказать им господдержку на срок 2024-2026 годов, таким образом мы будем поддерживать с помощью федерального бюджета 12 таких центров искусственного интеллекта, и они все должны, конечно, взаимодействовать и ожидаем, что работать на те задачи, которые стоят, в том числе, и перед министерством обороны", - сказал Чернышенко на пленарном заседании "Стратегическое лидерство и технологии искусственного интеллекта" в рамках форума "Армия-2023".
По его словам, сейчас исследовательские центры разрабатывают такие решения в области ИИ, как платформенные сервисы, например, для диагностики в медицине, обнаружения и противодействия атакам на системы искусственного интеллекта или, например, комплексное обустройство нефтегазовых месторождений, "в общем, во всех направлениях они работают".
Международный военно-технический форум "Армия-2023" проходит в парке "Патриот" в подмосковной Кубинке с 14 по 20 августа под эгидой Минобороны РФ. РИА Новости – официальное информационное агентство форума.
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