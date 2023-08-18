https://ria.ru/20230818/chernyshenko-1890859620.html

Правительство окажет поддержку шести научным центрам в сфере ИИ

Правительство окажет поддержку шести научным центрам в сфере ИИ - РИА Новости, 18.08.2023

Правительство окажет поддержку шести научным центрам в сфере ИИ

Правительство России планирует до конца года провести вторую волну отбора, в ходе которой выберет шесть исследовательских центров в сфере искусственного... РИА Новости, 18.08.2023

2023-08-18T15:30

2023-08-18T15:30

2023-08-18T15:44

технологии

россия

кубинка

дмитрий чернышенко

патриот

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/12/1890860163_0:247:3201:2048_1920x0_80_0_0_eabdf6d17ac943a6eeb855babda3181d.jpg

КУБИНКА (Московская обл.), 18 авг - РИА Новости. Правительство России планирует до конца года провести вторую волну отбора, в ходе которой выберет шесть исследовательских центров в сфере искусственного интеллекта и окажет им господдержку на срок 2024-2026 годов, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. Он отметил, что сейчас в России существует более 40 научно-образовательных организаций, которые проводят и занимаются исследованиями в сфере ИИ, среди них действуют шесть ведущих исследовательских центров, которые совместно с 26 индустриальными партнёрами разрабатывают прорывные решения в области искусственного интеллекта. "До конца года хотел проинформировать о том, что мы планируем провести вторую волну отбора ещё шести исследовательских центров в сфере искусственного интеллекта и оказать им господдержку на срок 2024-2026 годов, таким образом мы будем поддерживать с помощью федерального бюджета 12 таких центров искусственного интеллекта, и они все должны, конечно, взаимодействовать и ожидаем, что работать на те задачи, которые стоят, в том числе, и перед министерством обороны", - сказал Чернышенко на пленарном заседании "Стратегическое лидерство и технологии искусственного интеллекта" в рамках форума "Армия-2023". По его словам, сейчас исследовательские центры разрабатывают такие решения в области ИИ, как платформенные сервисы, например, для диагностики в медицине, обнаружения и противодействия атакам на системы искусственного интеллекта или, например, комплексное обустройство нефтегазовых месторождений, "в общем, во всех направлениях они работают". Международный военно-технический форум "Армия-2023" проходит в парке "Патриот" в подмосковной Кубинке с 14 по 20 августа под эгидой Минобороны РФ. РИА Новости – официальное информационное агентство форума.

https://ria.ru/20230721/bayden-1885609603.html

https://ria.ru/20230731/tekhnologii-1887284052.html

россия

кубинка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, россия, кубинка, дмитрий чернышенко, патриот