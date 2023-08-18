https://ria.ru/20230818/chernyshenko-1890844065.html
Чернышенко: проект обновленной стратегии ИИ представят в сентябре
Чернышенко: проект обновленной стратегии ИИ представят в сентябре - РИА Новости, 18.08.2023
Чернышенко: проект обновленной стратегии ИИ представят в сентябре
Проект обновленной стратегии национального развития искусственного интеллекта (ИИ), может быть представлен в сентябре, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко РИА Новости, 18.08.2023
2023-08-18T14:50
2023-08-18T14:50
2023-08-18T15:37
технологии
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КУБИНКА (Московская обл.), 18 авг - РИА Новости. Проект обновленной стратегии национального развития искусственного интеллекта (ИИ), может быть представлен в сентябре, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на форуме "Армия-2023". "Стратегия о национальном развитии искусственного интеллекта, с 2019 года до 2030 года, она постоянно обновляется... В сентябре проект обновлённой стратегии уже будет представлен председателю правительства, а дальше в ноябре мы уже планируем получить одобрение президента", - сказал Чернышенко. Национальная стратегия развития искусственного интеллекта на период до 2030 года была утверждена в 2019 году. Это основной программный документ, направленный на развитие и внедрение отечественных технологий, формирующих внедрение инноваций в экономику и повседневную жизнь. В мае в аппарате Чернышенко сообщали, что правительство ведёт активную работу для корректировки существующей стратегии развития искусственного интеллекта с главной задачей на ближайшие несколько лет – обеспечить применение искусственного интеллекта во всех отраслях экономики и в социальной сфере. Международный военно-технический форум "Армия-2023" проходит в парке "Патриот" в подмосковной Кубинке с 14 по 20 августа под эгидой Минобороны РФ. РИА Новости - официальное информационное агентство форума.
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технологии, россия, кубинка, дмитрий чернышенко, патриот, форум "армия — 2023"
Технологии, Россия, Кубинка, Дмитрий Чернышенко, Патриот, Форум "Армия — 2023"
Чернышенко: проект обновленной стратегии ИИ представят в сентябре
Чернышенко: проект обновленной стратегии развития ИИ представят в сентябре
КУБИНКА (Московская обл.), 18 авг - РИА Новости. Проект обновленной стратегии национального развития искусственного интеллекта (ИИ), может быть представлен в сентябре, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на форуме "Армия-2023".
"Стратегия о национальном развитии искусственного интеллекта, с 2019 года до 2030 года, она постоянно обновляется... В сентябре проект обновлённой стратегии уже будет представлен председателю правительства, а дальше в ноябре мы уже планируем получить одобрение президента", - сказал Чернышенко.
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Национальная стратегия развития искусственного интеллекта на период до 2030 года была утверждена в 2019 году. Это основной программный документ, направленный на развитие и внедрение отечественных технологий, формирующих внедрение инноваций в экономику и повседневную жизнь.
В мае в аппарате Чернышенко сообщали, что правительство ведёт активную работу для корректировки существующей стратегии развития искусственного интеллекта с главной задачей на ближайшие несколько лет – обеспечить применение искусственного интеллекта во всех отраслях экономики и в социальной сфере.
Международный военно-технический форум "Армия-2023" проходит в парке "Патриот
" в подмосковной Кубинке
с 14 по 20 августа под эгидой Минобороны РФ. РИА Новости - официальное информационное агентство форума.
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