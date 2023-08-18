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Чернышенко: дефицит кадров в России в области ИИ остается большим - РИА Новости, 18.08.2023
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14:36 18.08.2023 (обновлено: 15:38 18.08.2023)
https://ria.ru/20230818/chernyshenko-1890839843.html
Чернышенко: дефицит кадров в России в области ИИ остается большим
Чернышенко: дефицит кадров в России в области ИИ остается большим - РИА Новости, 18.08.2023
Чернышенко: дефицит кадров в России в области ИИ остается большим
Дефицит кадров в области искусственного интеллекта сокращается, но остаётся достаточно большим, эти специалисты сейчас являются одними из самых... РИА Новости, 18.08.2023
2023-08-18T14:36
2023-08-18T15:38
технологии
россия
кубинка
дмитрий чернышенко
патриот
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КУБИНКА (Московская обл.), 18 авг - РИА Новости. Дефицит кадров в области искусственного интеллекта сокращается, но остаётся достаточно большим, эти специалисты сейчас являются одними из самых высокооплачиваемых и наиболее востребованных, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. "Наши крупнейшие провайдеры уделяют большое внимание вопросу именно вычислительных мощностей и подготовки кадров, поскольку дефицит, особенно в области искусственного интеллекта, напомню, что совсем недавно президент давал указание, чтобы появились такие специальности подготовки в вузах, он, конечно, сокращается, но остаётся достаточно большим, это около десяти тысяч специалистов в год, которые нам необходимо готовить, ну они сейчас являются одними из самых наиболее востребованных и наиболее высокооплачиваемых, поэтому мы надеемся, что они все-таки будут наиболее быстро преодолены", - сказал Чернышенко на пленарном заседании "Стратегическое лидерство и технологии искусственного интеллекта" в рамках форума "Армия-2023". Международный военно-технический форум "Армия-2023" проходит в парке "Патриот" в подмосковной Кубинке с 14 по 20 августа под эгидой Минобороны РФ. РИА Новости – официальное информационное агентство форума.
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технологии, россия, кубинка, дмитрий чернышенко, патриот
Технологии, Россия, Кубинка, Дмитрий Чернышенко, Патриот
Чернышенко: дефицит кадров в России в области ИИ остается большим

Чернышенко: дефицит кадров в РФ в области ИИ остаётся достаточно большим

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко выступает на сессии: "Искусственный интеллект: масштабные разработки и внедрение для безопасности и эффективности" в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2023"
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко выступает на сессии: Искусственный интеллект: масштабные разработки и внедрение для безопасности и эффективности в рамках Международного военно-технического форума Армия-2023 - РИА Новости, 1920, 18.08.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко выступает на сессии: "Искусственный интеллект: масштабные разработки и внедрение для безопасности и эффективности" в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2023"
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КУБИНКА (Московская обл.), 18 авг - РИА Новости. Дефицит кадров в области искусственного интеллекта сокращается, но остаётся достаточно большим, эти специалисты сейчас являются одними из самых высокооплачиваемых и наиболее востребованных, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
"Наши крупнейшие провайдеры уделяют большое внимание вопросу именно вычислительных мощностей и подготовки кадров, поскольку дефицит, особенно в области искусственного интеллекта, напомню, что совсем недавно президент давал указание, чтобы появились такие специальности подготовки в вузах, он, конечно, сокращается, но остаётся достаточно большим, это около десяти тысяч специалистов в год, которые нам необходимо готовить, ну они сейчас являются одними из самых наиболее востребованных и наиболее высокооплачиваемых, поэтому мы надеемся, что они все-таки будут наиболее быстро преодолены", - сказал Чернышенко на пленарном заседании "Стратегическое лидерство и технологии искусственного интеллекта" в рамках форума "Армия-2023".
Международный военно-технический форум "Армия-2023" проходит в парке "Патриот" в подмосковной Кубинке с 14 по 20 августа под эгидой Минобороны РФ. РИА Новости – официальное информационное агентство форума.
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