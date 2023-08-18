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В Москве заочно арестовали владельца холдинга Global Spirits - РИА Новости, 18.08.2023
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12:32 18.08.2023
https://ria.ru/20230818/chernyak-1890805472.html
В Москве заочно арестовали владельца холдинга Global Spirits
В Москве заочно арестовали владельца холдинга Global Spirits - РИА Новости, 18.08.2023
В Москве заочно арестовали владельца холдинга Global Spirits
Хамовнический суд Москвы заочно арестовал владельца алкогольного холдинга Global Spirits Евгения Черняка (внесен в перечень террористов и экстремистов) по делу... РИА Новости, 18.08.2023
2023-08-18T12:32
2023-08-18T12:32
специальная военная операция на украине
происшествия
россия
украина
следственный комитет россии (ск рф)
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Хамовнический суд Москвы заочно арестовал владельца алкогольного холдинга Global Spirits Евгения Черняка (внесен в перечень террористов и экстремистов) по делу о содействии террористической деятельности, сообщили в пятницу РИА Новости в суде. "Черняку избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца с момента задержания на территории РФ или экстрадиции", - рассказал собеседник агентства. В начале июля СК РФ заявил, что украинский бизнесмен Черняк объявлен в розыск, его обвиняют в финансировании террористической деятельности вооруженных сил Украины. Позднее Росфинмониторинг внес его в перечень террористов и экстремистов. Global Spirits называет себя одним из крупнейших в Европе алкогольных холдингов, центральные активы – Хортицкий ликеро-водочный и Одесский коньячный заводы. По данным следствия, с февраля по апрель 2022 года Черняк и "иные лица" организовали перечисление военнослужащим ВСУ и "иных украинских вооруженных формирований" более 500 миллионов рублей "для осуществления террористической деятельности в России". Кроме того, полагает следствие, в июне 2023 года Черняк приобрел и поставил украинским военнослужащим "товары, предназначенные для ведения боевых действий", стоимостью свыше 90 миллионов рублей. К преступлению, по данным следствия, причастны двое доверенных лиц коммерсанта - сейчас они задержаны. Им предъявлено обвинение по статьям "Дача взятки" и "Посредничество во взятке", однако фабула этого преступления пока не раскрывается. В МВД России отмечали, что подозреваемые по делу – "владелец международного холдинга – производителя алкогольной продукции, также другие учредители и руководители этой компании". В рамках дела проведено более десяти обысков на территории Москвы, Московской области и других регионов. В ближайшее время, указывает СК РФ, будет рассмотрен вопрос об аресте долей организаций, "входящих в холдинг, бенефициаром которого является Черняк".
https://ria.ru/20230704/terroristy-1882033998.html
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происшествия, россия, украина, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Россия, Украина, Следственный комитет России (СК РФ), Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
В Москве заочно арестовали владельца холдинга Global Spirits

В Москве заочно арестовали бизнесмена Черняка за содействие терроризму

© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 18.08.2023
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Хамовнический суд Москвы заочно арестовал владельца алкогольного холдинга Global Spirits Евгения Черняка (внесен в перечень террористов и экстремистов) по делу о содействии террористической деятельности, сообщили в пятницу РИА Новости в суде.
"Черняку избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца с момента задержания на территории РФ или экстрадиции", - рассказал собеседник агентства.
В начале июля СК РФ заявил, что украинский бизнесмен Черняк объявлен в розыск, его обвиняют в финансировании террористической деятельности вооруженных сил Украины. Позднее Росфинмониторинг внес его в перечень террористов и экстремистов.
Global Spirits называет себя одним из крупнейших в Европе алкогольных холдингов, центральные активы – Хортицкий ликеро-водочный и Одесский коньячный заводы.
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По данным следствия, с февраля по апрель 2022 года Черняк и "иные лица" организовали перечисление военнослужащим ВСУ и "иных украинских вооруженных формирований" более 500 миллионов рублей "для осуществления террористической деятельности в России". Кроме того, полагает следствие, в июне 2023 года Черняк приобрел и поставил украинским военнослужащим "товары, предназначенные для ведения боевых действий", стоимостью свыше 90 миллионов рублей. К преступлению, по данным следствия, причастны двое доверенных лиц коммерсанта - сейчас они задержаны. Им предъявлено обвинение по статьям "Дача взятки" и "Посредничество во взятке", однако фабула этого преступления пока не раскрывается.
В МВД России отмечали, что подозреваемые по делу – "владелец международного холдинга – производителя алкогольной продукции, также другие учредители и руководители этой компании".
В рамках дела проведено более десяти обысков на территории Москвы, Московской области и других регионов. В ближайшее время, указывает СК РФ, будет рассмотрен вопрос об аресте долей организаций, "входящих в холдинг, бенефициаром которого является Черняк".
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