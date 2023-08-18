https://ria.ru/20230818/chernozem-1890876038.html
Под Воронежем стартовал рок-фестиваль "Чернозем" с Сукачевым и "Кипеловым"
Под Воронежем стартовал рок-фестиваль "Чернозем" с Сукачевым и "Кипеловым" - РИА Новости, 18.08.2023
Под Воронежем стартовал рок-фестиваль "Чернозем" с Сукачевым и "Кипеловым"
Под Воронежем стартовал трехдневный рок-фестиваль "Чернозем", который пройдет на поле рядом с сити-парком "Град", сообщил РИА Новости организатор. РИА Новости, 18.08.2023
2023-08-18T16:09
2023-08-18T16:09
2023-08-18T16:16
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ВОРОНЕЖ, 18 авг — РИА Новости. Под Воронежем стартовал трехдневный рок-фестиваль "Чернозем", который пройдет на поле рядом с сити-парком "Град", сообщил РИА Новости организатор. "Фестиваль начался", — сказал собеседник агентства.Отмечается, что в концертах, которые пройдут с 18 по 20 августа, примут участие 50 групп и исполнителей. За эти дни на трех площадках выступят "Крематорий", "Пикник", "Мельница", "Кипелов", Гарик Сукачев, Глеб Самойлов, Найк Борзов и многие другие. У зрителей также будет возможность увидеть знаменитую скульптуру нововоронежской Аленки.
https://ria.ru/20230602/nashestvie-1875860052.html
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РИА Новости
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новости шоу-бизнеса, воронеж, гарик сукачев, пикник, крематорий, глеб самойлов, знаменитости, новости культуры
Шоубиз, Новости шоу-бизнеса, Воронеж, Гарик Сукачев, Пикник, Крематорий, Глеб Самойлов, Знаменитости, Новости культуры
Под Воронежем стартовал рок-фестиваль "Чернозем" с Сукачевым и "Кипеловым"
Под Воронежем стартовал трехдневный фестиваль "Чернозем" с 50 рок-исполнителями
ВОРОНЕЖ, 18 авг — РИА Новости. Под Воронежем стартовал трехдневный рок-фестиваль "Чернозем", который пройдет на поле рядом с сити-парком "Град", сообщил РИА Новости организатор.
«
"Фестиваль начался", — сказал собеседник агентства.
Отмечается, что в концертах, которые пройдут с 18 по 20 августа, примут участие 50 групп и исполнителей.
За эти дни на трех площадках выступят "Крематорий", "Пикник", "Мельница", "Кипелов", Гарик Сукачев, Глеб Самойлов, Найк Борзов и многие другие.
У зрителей также будет возможность увидеть знаменитую скульптуру нововоронежской Аленки.
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