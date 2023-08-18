https://ria.ru/20230818/chernozem-1890876038.html

Под Воронежем стартовал рок-фестиваль "Чернозем" с Сукачевым и "Кипеловым"

Под Воронежем стартовал рок-фестиваль "Чернозем" с Сукачевым и "Кипеловым" - РИА Новости, 18.08.2023

Под Воронежем стартовал рок-фестиваль "Чернозем" с Сукачевым и "Кипеловым"

Под Воронежем стартовал трехдневный рок-фестиваль "Чернозем", который пройдет на поле рядом с сити-парком "Град", сообщил РИА Новости организатор. РИА Новости, 18.08.2023

2023-08-18T16:09

2023-08-18T16:09

2023-08-18T16:16

шоубиз

новости шоу-бизнеса

воронеж

гарик сукачев

пикник

крематорий

глеб самойлов

знаменитости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/16/1818775977_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_7130598bdef48c16310c1b9855769839.jpg

ВОРОНЕЖ, 18 авг — РИА Новости. Под Воронежем стартовал трехдневный рок-фестиваль "Чернозем", который пройдет на поле рядом с сити-парком "Град", сообщил РИА Новости организатор. "Фестиваль начался", — сказал собеседник агентства.Отмечается, что в концертах, которые пройдут с 18 по 20 августа, примут участие 50 групп и исполнителей. За эти дни на трех площадках выступят "Крематорий", "Пикник", "Мельница", "Кипелов", Гарик Сукачев, Глеб Самойлов, Найк Борзов и многие другие. У зрителей также будет возможность увидеть знаменитую скульптуру нововоронежской Аленки.

https://ria.ru/20230602/nashestvie-1875860052.html

воронеж

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Галина Соколова

Галина Соколова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Галина Соколова

новости шоу-бизнеса, воронеж, гарик сукачев, пикник, крематорий, глеб самойлов, знаменитости, новости культуры