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Под Воронежем стартовал рок-фестиваль "Чернозем" с Сукачевым и "Кипеловым" - РИА Новости, 18.08.2023
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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
16:09 18.08.2023 (обновлено: 16:16 18.08.2023)
https://ria.ru/20230818/chernozem-1890876038.html
Под Воронежем стартовал рок-фестиваль "Чернозем" с Сукачевым и "Кипеловым"
Под Воронежем стартовал рок-фестиваль "Чернозем" с Сукачевым и "Кипеловым" - РИА Новости, 18.08.2023
Под Воронежем стартовал рок-фестиваль "Чернозем" с Сукачевым и "Кипеловым"
Под Воронежем стартовал трехдневный рок-фестиваль "Чернозем", который пройдет на поле рядом с сити-парком "Град", сообщил РИА Новости организатор. РИА Новости, 18.08.2023
2023-08-18T16:09
2023-08-18T16:16
шоубиз
новости шоу-бизнеса
воронеж
гарик сукачев
пикник
крематорий
глеб самойлов
знаменитости
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ВОРОНЕЖ, 18 авг — РИА Новости. Под Воронежем стартовал трехдневный рок-фестиваль "Чернозем", который пройдет на поле рядом с сити-парком "Град", сообщил РИА Новости организатор. "Фестиваль начался", — сказал собеседник агентства.Отмечается, что в концертах, которые пройдут с 18 по 20 августа, примут участие 50 групп и исполнителей. За эти дни на трех площадках выступят "Крематорий", "Пикник", "Мельница", "Кипелов", Гарик Сукачев, Глеб Самойлов, Найк Борзов и многие другие. У зрителей также будет возможность увидеть знаменитую скульптуру нововоронежской Аленки.
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новости шоу-бизнеса, воронеж, гарик сукачев, пикник, крематорий, глеб самойлов, знаменитости, новости культуры
Шоубиз, Новости шоу-бизнеса, Воронеж, Гарик Сукачев, Пикник, Крематорий, Глеб Самойлов, Знаменитости, Новости культуры
Под Воронежем стартовал рок-фестиваль "Чернозем" с Сукачевым и "Кипеловым"

Под Воронежем стартовал трехдневный фестиваль "Чернозем" с 50 рок-исполнителями

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкМузыкант Гарик Сукачев
Музыкант Гарик Сукачев - РИА Новости, 1920, 18.08.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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ВОРОНЕЖ, 18 авг — РИА Новости. Под Воронежем стартовал трехдневный рок-фестиваль "Чернозем", который пройдет на поле рядом с сити-парком "Град", сообщил РИА Новости организатор.
«
"Фестиваль начался", — сказал собеседник агентства.
Отмечается, что в концертах, которые пройдут с 18 по 20 августа, примут участие 50 групп и исполнителей.
© Фото : Нововоронежская АЭСНовый памятник нововоронежской Аленке
Новый памятник нововоронежской Аленке - РИА Новости, 1920, 18.08.2023
© Фото : Нововоронежская АЭС
Новый памятник нововоронежской Аленке
За эти дни на трех площадках выступят "Крематорий", "Пикник", "Мельница", "Кипелов", Гарик Сукачев, Глеб Самойлов, Найк Борзов и многие другие.
У зрителей также будет возможность увидеть знаменитую скульптуру нововоронежской Аленки.
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Организаторы подтвердили перенос "Нашествия" на 2024 год
2 июня, 18:54
 
ШоубизНовости шоу-бизнесаВоронежГарик СукачевПикникКрематорийГлеб СамойловЗнаменитостиНовости культуры
 
 
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