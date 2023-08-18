https://ria.ru/20230818/breyvik-1890946252.html

Норвежский террорист Брейвик подал в суд на государство

Норвежский террорист Брейвик подал в суд на государство - РИА Новости, 18.08.2023

Норвежский террорист Брейвик подал в суд на государство

Норвежский ультраправый террорист Андерс Брейвик, приговоренный к 21 году заключения за совершение терактов в Норвегии в июле 2011 года, подает в суд на... РИА Новости, 18.08.2023

2023-08-18T22:38

2023-08-18T22:38

2023-08-18T22:38

в мире

норвегия

осло

андерс брейвик

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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Норвежский ультраправый террорист Андерс Брейвик, приговоренный к 21 году заключения за совершение терактов в Норвегии в июле 2011 года, подает в суд на государство за якобы нарушение его прав при отбывании наказания, передает агентство Рейтер. Ранее Брейвик, лишенный возможности общаться с другими заключенными, заявлял, что длительная изоляция нарушает статью 3 Европейской конвенции о правах человека, в которой говорится, что никто не должен подвергаться "пыткам" или "негуманному или унижающему обращению или наказанию". "Он подает в суд на государство, потому что он находился в крайней изоляции в течение 11 лет и не контактировал с другими людьми, кроме охранников", - приводит агентство слова адвоката Брейвика Эйстейна Сторрвика. По его мнению, окружной суд Осло может рассмотреть иск весной 2024 года. Брейвик – самый жестокий террорист в современной истории Норвегии. В июле 2011 года он совершил теракты в правительственном квартале Осло, а также на острове Утейя, жертвами которых стали в общей сложности 77 человек. Суд приговорил Брейвика к 21 году тюремного заключения с возможностью дальнейшего продления срока. Брейвик признался в совершении терактов сразу же после своего задержания, однако виновным себя до сих пор не считает. Он неоднократно говорил, что совершил теракты в рамках самообороны, чтобы остановить падение норвежской культуры. В 2020 году террорист подал прошение об условно-досрочном освобождении, суд его не удовлетворил. В начале 2022 года Брейвик вновь попросил о досрочном освобождении, но ему было отказано, а в марте 2022 года он был переведен из прежней тюрьмы в новую "для смены обстановки".

https://ria.ru/20230816/strelba-1890324776.html

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Екатерина Зайцева

в мире, норвегия, осло, андерс брейвик