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Российский боец рассказал о применяемом ВСУ на Купянском направлении оружии - РИА Новости, 18.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:44 18.08.2023
https://ria.ru/20230818/boepripasy-1890754577.html
Российский боец рассказал о применяемом ВСУ на Купянском направлении оружии
Российский боец рассказал о применяемом ВСУ на Купянском направлении оружии - РИА Новости, 18.08.2023
Российский боец рассказал о применяемом ВСУ на Купянском направлении оружии
Военнослужащие ВСУ используют зажигательные боеприпасы на купянском направлении, в том числе при обстреле освобожденного войсками РФ Новоселовского, рассказал... РИА Новости, 18.08.2023
2023-08-18T09:44
2023-08-18T09:44
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
вооруженные силы украины
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КУЗЕМОВКА (ЛНР), 18 авг – РИА Новости. Военнослужащие ВСУ используют зажигательные боеприпасы на купянском направлении, в том числе при обстреле освобожденного войсками РФ Новоселовского, рассказал РИА Новости боец 1-ой гвардейской танковой армии Западного военного округа, выполняющий ряд задач на данном направлении. Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские военные освободили поселок Новоселовское в ЛНР на купянском направлении. Сообщалось, что Киев, уходя из населенного пункта, оставил множество тел своих военнослужащих. "Очень много боеприпасов кассетных стало прилетать на наши позиции и очень много стали они использовать "зажигалок" - зажигательных снарядов. Погода стоит сухая и горит трава, горят посадки, раньше этого не было", - рассказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20230818/vsu-1890690898.html
луганская народная республика
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луганская народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Российский боец рассказал о применяемом ВСУ на Купянском направлении оружии

Российский боец: ВСУ используют зажигательные снаряды на Купянском направлении

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 18.08.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военные. Архивное фото
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КУЗЕМОВКА (ЛНР), 18 авг – РИА Новости. Военнослужащие ВСУ используют зажигательные боеприпасы на купянском направлении, в том числе при обстреле освобожденного войсками РФ Новоселовского, рассказал РИА Новости боец 1-ой гвардейской танковой армии Западного военного округа, выполняющий ряд задач на данном направлении.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские военные освободили поселок Новоселовское в ЛНР на купянском направлении. Сообщалось, что Киев, уходя из населенного пункта, оставил множество тел своих военнослужащих.
«
"Очень много боеприпасов кассетных стало прилетать на наши позиции и очень много стали они использовать "зажигалок" - зажигательных снарядов. Погода стоит сухая и горит трава, горят посадки, раньше этого не было", - рассказал собеседник агентства.
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