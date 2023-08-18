https://ria.ru/20230818/bezopasnost-1890767779.html

США и их сателлиты разрушают систему безопасности, заявил Лукашенко

США и их сателлиты разрушают систему безопасности, заявил Лукашенко - РИА Новости, 18.08.2023

США и их сателлиты разрушают систему безопасности, заявил Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что США и их сателлиты разрушают систему глобальной безопасности. РИА Новости, 18.08.2023

2023-08-18T11:02

2023-08-18T11:02

2023-08-18T11:02

в мире

сша

александр лукашенко

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МИНСК, 18 авг - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что США и их сателлиты разрушают систему глобальной безопасности. "Пришло время, когда всем людям доброй воли нужно объединиться, чтобы единым фронтом выступить против поджигателей новой мировой войны, вновь поднявших знамена фашизма и нацизма. На наших глазах Соединенные Штаты Америки и их сателлиты, пытаясь сохранить мировую гегемонию и затормозить развитие стран, которых они считают своими конкурентами, разрушают систему глобальной безопасности, тиражируют цветные революции и вооруженные конфликты на всех континентах, грубо вмешиваясь в дела независимых государств", - говорится в приветствии президента в адрес участников международного антифашистского конгресса, который проходит в Минске. Он добавил, что США и их сторонниками переписывается история Второй мировой войны, а на уровне европейских структур принимаются резолюции и постановления, которые оправдывают нацистских военных преступников и перекладывают на СССР вину за развязывание этой войны, ставшей самой кровавой бойней в жизни человечества. "Плоды этой политики мы видим сегодня в Украине, где установлен жесткий, человеконенавистнический профашистский режим, развязывающий в стране гражданскую войну и готовый воевать за интересы США до последнего украинца", - отметил Лукашенко. Он подчеркнул, что белорусский народ, потерявший каждого третьего в годы Великой Отечественной войны, хорошо знает, что такое война. "Поэтому мы всегда выступаем за мир, равноправие и диалог народов. И сегодня все белорусы вместе с участниками Второго антифашистского конгресса решительно говорят: "Нет войне! Нет фашизму и неоколониализму!" Убежден, что нас слышат и поддерживают все страны и народы, выступающие за новый справедливый, многополярный, безопасный мир", - подчеркнул Лукашенко. Белорусский президент заявил, что сегодняшний конгресс призван консолидировать все прогрессивные силы для борьбы с неофашизмом и неонацизмом. "Это благородная и очень трудная миссия. Убежден, что достичь результата, победить мы сможем только вместе", - заключил глава государства.

https://ria.ru/20230815/ugroza-1890293159.html

https://ria.ru/20230602/ssha-1875693730.html

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в мире, сша, александр лукашенко