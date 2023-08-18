https://ria.ru/20230818/bespilotnik-1890925832.html

Flightradar зафиксировал американский БПЛА неподалеку от Сочи

Flightradar зафиксировал американский БПЛА неподалеку от Сочи - РИА Новости, 18.08.2023

Flightradar зафиксировал американский БПЛА неподалеку от Сочи

Стратегический разведывательный беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4B Global Hawk пролетел над акваторией Черного моря неподалеку от Сочи. Об этом... РИА Новости, 18.08.2023

2023-08-18T19:26

2023-08-18T19:26

2023-08-18T20:20

черное море

сша

сицилия

flightradar24

нато

безопасность

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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Стратегический разведывательный беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4B Global Hawk пролетел над акваторией Черного моря неподалеку от Сочи. Об этом свидетельствуют данные сервиса Flightradar.По полученной информации, БПЛА вылетел с военно-морской базы НАТО Сигонелла, расположенной на острове Сицилия. Сейчас он курсирует вдоль побережья Крыма и Краснодарского края.Как следует из треков в архиве Flightradar24, в последний раз Global Hawk выполнял полет в районе Крымского полуострова 21 марта. С тех пор американские стратегические беспилотники, базирующиеся на Сицилии, больше не заходили в воздушное пространство над Черным морем. При этом весь предыдущий период с начала российской спецоперации они совершали в среднем восемь-десять разведывательных полетов в месяц.

https://ria.ru/20230805/bpla-1888372115.html

черное море

сша

сицилия

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черное море, сша, сицилия, flightradar24, нато, безопасность