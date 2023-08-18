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В Минобороны заявили об отсутствии жертв при атаке украинского БПЛА - РИА Новости, 18.08.2023
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04:55 18.08.2023 (обновлено: 13:02 18.08.2023)
https://ria.ru/20230818/bespilotnik-1890734562.html
В Минобороны заявили об отсутствии жертв при атаке украинского БПЛА
В Минобороны заявили об отсутствии жертв при атаке украинского БПЛА - РИА Новости, 18.08.2023
В Минобороны заявили об отсутствии жертв при атаке украинского БПЛА
Украинский беспилотник, пытавшийся ночью атаковать объекты в Москве и Подмосковье, после воздействия сил ПВО изменил траекторию и упал на нежилое здание в... РИА Новости, 18.08.2023
2023-08-18T04:55
2023-08-18T13:02
москва
московская область (подмосковье)
россия
происшествия
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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Украинский беспилотник, пытавшийся ночью атаковать объекты в Москве и Подмосковье, после воздействия сил ПВО изменил траекторию и упал на нежилое здание в районе Краснопресненской набережной столицы. Об этом Минобороны сообщило в Telegram-канале."БПЛА после воздействия по нему средств поражения ПВО изменил траекторию полета и упал на нежилое здание в районе Краснопресненской набережной города Москвы. Жертв и возгораний нет", - говорится в сообщении.
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москва, московская область (подмосковье), россия, происшествия
Москва, Московская область (Подмосковье), Россия, Происшествия
В Минобороны заявили об отсутствии жертв при атаке украинского БПЛА

Минобороны подтвердило падение беспилотника ВСУ в центре Москвы

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЗдание Министерства обороны Российской Федерации на Фрунзенской набережной в Москве
Здание Министерства обороны Российской Федерации на Фрунзенской набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 18.08.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Здание Министерства обороны Российской Федерации на Фрунзенской набережной в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Украинский беспилотник, пытавшийся ночью атаковать объекты в Москве и Подмосковье, после воздействия сил ПВО изменил траекторию и упал на нежилое здание в районе Краснопресненской набережной столицы. Об этом Минобороны сообщило в Telegram-канале.
"БПЛА после воздействия по нему средств поражения ПВО изменил траекторию полета и упал на нежилое здание в районе Краснопресненской набережной города Москвы. Жертв и возгораний нет", - говорится в сообщении.
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