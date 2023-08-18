https://ria.ru/20230818/bespilotnik-1890734562.html

В Минобороны заявили об отсутствии жертв при атаке украинского БПЛА

В Минобороны заявили об отсутствии жертв при атаке украинского БПЛА - РИА Новости, 18.08.2023

В Минобороны заявили об отсутствии жертв при атаке украинского БПЛА

Украинский беспилотник, пытавшийся ночью атаковать объекты в Москве и Подмосковье, после воздействия сил ПВО изменил траекторию и упал на нежилое здание в... РИА Новости, 18.08.2023

2023-08-18T04:55

2023-08-18T04:55

2023-08-18T13:02

москва

московская область (подмосковье)

россия

происшествия

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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Украинский беспилотник, пытавшийся ночью атаковать объекты в Москве и Подмосковье, после воздействия сил ПВО изменил траекторию и упал на нежилое здание в районе Краснопресненской набережной столицы. Об этом Минобороны сообщило в Telegram-канале."БПЛА после воздействия по нему средств поражения ПВО изменил траекторию полета и упал на нежилое здание в районе Краснопресненской набережной города Москвы. Жертв и возгораний нет", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230817/bespilotnik-1890721292.html

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москва, московская область (подмосковье), россия, происшествия