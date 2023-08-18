https://ria.ru/20230818/bespilotnik-1890734562.html
В Минобороны заявили об отсутствии жертв при атаке украинского БПЛА
В Минобороны заявили об отсутствии жертв при атаке украинского БПЛА - РИА Новости, 18.08.2023
В Минобороны заявили об отсутствии жертв при атаке украинского БПЛА
Украинский беспилотник, пытавшийся ночью атаковать объекты в Москве и Подмосковье, после воздействия сил ПВО изменил траекторию и упал на нежилое здание в... РИА Новости, 18.08.2023
2023-08-18T04:55
2023-08-18T04:55
2023-08-18T13:02
москва
московская область (подмосковье)
россия
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/02/1776037920_471:0:2851:1338_1920x0_80_0_0_ca104eae7cd12e7cda1719b74b6a756c.jpg
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Украинский беспилотник, пытавшийся ночью атаковать объекты в Москве и Подмосковье, после воздействия сил ПВО изменил траекторию и упал на нежилое здание в районе Краснопресненской набережной столицы. Об этом Минобороны сообщило в Telegram-канале."БПЛА после воздействия по нему средств поражения ПВО изменил траекторию полета и упал на нежилое здание в районе Краснопресненской набережной города Москвы. Жертв и возгораний нет", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230817/bespilotnik-1890721292.html
москва
московская область (подмосковье)
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/02/1776037920_706:0:2610:1428_1920x0_80_0_0_33c2f45421c0b6a81db0704ddc485f2b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, московская область (подмосковье), россия, происшествия
Москва, Московская область (Подмосковье), Россия, Происшествия
В Минобороны заявили об отсутствии жертв при атаке украинского БПЛА
Минобороны подтвердило падение беспилотника ВСУ в центре Москвы