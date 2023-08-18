https://ria.ru/20230818/bespilotnik-1890734432.html

Минобороны рассказало о попытке атаковать Москву беспилотником

Минобороны рассказало о попытке атаковать Москву беспилотником - РИА Новости, 18.08.2023

Минобороны рассказало о попытке атаковать Москву беспилотником

Около 4.00 мск 18 августа киевский режим пытался совершить террористическую атаку с применением беспилотника по объектам в Москве и Подмосковье, сообщает в... РИА Новости, 18.08.2023

2023-08-18T04:44

2023-08-18T04:44

2023-08-18T09:56

специальная военная операция на украине

москва

россия

московская область (подмосковье)

беспилотники

происшествия

министерство обороны рф (минобороны рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/12/1890755859_0:0:3071:1727_1920x0_80_0_0_cc9f70fe17342380f3249dce844555fd.jpg

МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Около 4.00 мск 18 августа киевский режим пытался совершить террористическую атаку с применением беспилотника по объектам в Москве и Подмосковье, сообщает в своем телеграм-канале Минобороны России."Восемнадцатого августа около 04.00 мск киевским режимом была предпринята очередная террористическая атака с применением беспилотного летательного аппарата по объектам, находящимся в Москве и Московской области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230817/bespilotnik-1890721292.html

москва

россия

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, россия, московская область (подмосковье), беспилотники, происшествия, министерство обороны рф (минобороны рф)