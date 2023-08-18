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Минобороны рассказало о попытке атаковать Москву беспилотником - РИА Новости, 18.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:44 18.08.2023 (обновлено: 09:56 18.08.2023)
https://ria.ru/20230818/bespilotnik-1890734432.html
Минобороны рассказало о попытке атаковать Москву беспилотником
Минобороны рассказало о попытке атаковать Москву беспилотником - РИА Новости, 18.08.2023
Минобороны рассказало о попытке атаковать Москву беспилотником
Около 4.00 мск 18 августа киевский режим пытался совершить террористическую атаку с применением беспилотника по объектам в Москве и Подмосковье, сообщает в... РИА Новости, 18.08.2023
2023-08-18T04:44
2023-08-18T09:56
специальная военная операция на украине
москва
россия
московская область (подмосковье)
беспилотники
происшествия
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Около 4.00 мск 18 августа киевский режим пытался совершить террористическую атаку с применением беспилотника по объектам в Москве и Подмосковье, сообщает в своем телеграм-канале Минобороны России."Восемнадцатого августа около 04.00 мск киевским режимом была предпринята очередная террористическая атака с применением беспилотного летательного аппарата по объектам, находящимся в Москве и Московской области", - говорится в сообщении.
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москва
россия
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москва, россия, московская область (подмосковье), беспилотники, происшествия, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Москва, Россия, Московская область (Подмосковье), Беспилотники, Происшествия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Минобороны рассказало о попытке атаковать Москву беспилотником

МО: ВСУ пытались совершить теракт с применением БПЛА по объектам в Москве

© AFP 2023 / NATALIA KOLESNIKOVAСотрудники полиции возле здания "Экспоцентра" после попытки атаки на Москву с применением беспилотника
Сотрудники полиции возле здания Экспоцентра после попытки атаки на Москву с применением беспилотника - РИА Новости, 1920, 18.08.2023
© AFP 2023 / NATALIA KOLESNIKOVA
Сотрудники полиции возле здания "Экспоцентра" после попытки атаки на Москву с применением беспилотника
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Около 4.00 мск 18 августа киевский режим пытался совершить террористическую атаку с применением беспилотника по объектам в Москве и Подмосковье, сообщает в своем телеграм-канале Минобороны России.
"Восемнадцатого августа около 04.00 мск киевским режимом была предпринята очередная террористическая атака с применением беспилотного летательного аппарата по объектам, находящимся в Москве и Московской области", - говорится в сообщении.
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Специальная военная операция на УкраинеМоскваРоссияМосковская область (Подмосковье)БеспилотникиПроисшествияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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