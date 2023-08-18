https://ria.ru/20230818/bespilotnik-1890734432.html
Минобороны рассказало о попытке атаковать Москву беспилотником
Минобороны рассказало о попытке атаковать Москву беспилотником - РИА Новости, 18.08.2023
Минобороны рассказало о попытке атаковать Москву беспилотником
Около 4.00 мск 18 августа киевский режим пытался совершить террористическую атаку с применением беспилотника по объектам в Москве и Подмосковье, сообщает в... РИА Новости, 18.08.2023
2023-08-18T04:44
2023-08-18T04:44
2023-08-18T09:56
специальная военная операция на украине
москва
россия
московская область (подмосковье)
беспилотники
происшествия
министерство обороны рф (минобороны рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/12/1890755859_0:0:3071:1727_1920x0_80_0_0_cc9f70fe17342380f3249dce844555fd.jpg
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Около 4.00 мск 18 августа киевский режим пытался совершить террористическую атаку с применением беспилотника по объектам в Москве и Подмосковье, сообщает в своем телеграм-канале Минобороны России."Восемнадцатого августа около 04.00 мск киевским режимом была предпринята очередная террористическая атака с применением беспилотного летательного аппарата по объектам, находящимся в Москве и Московской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230817/bespilotnik-1890721292.html
москва
россия
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/12/1890755859_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a6bb9e3b5978b1368376e1f3b9382844.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, россия, московская область (подмосковье), беспилотники, происшествия, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Москва, Россия, Московская область (Подмосковье), Беспилотники, Происшествия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Минобороны рассказало о попытке атаковать Москву беспилотником
МО: ВСУ пытались совершить теракт с применением БПЛА по объектам в Москве