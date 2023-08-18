https://ria.ru/20230818/bespilotnik-1890734082.html

Над Москвой сбили беспилотник, сообщил Собянин

Над Москвой сбили беспилотник, сообщил Собянин - РИА Новости, 18.08.2023

Над Москвой сбили беспилотник, сообщил Собянин

Силы ПВО уничтожили беспилотник, летевший на Москву, заявил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале. РИА Новости, 18.08.2023

2023-08-18T04:27

2023-08-18T04:27

2023-08-18T09:26

специальная военная операция на украине

происшествия

москва

беспилотники

сергей собянин

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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Силы ПВО уничтожили беспилотник, летевший на Москву, заявил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале."Сегодня ночью при попытке пролета на Москву силами ПВО был уничтожен беспилотник. Обломки БПЛА упали в зоне Экспоцентра, значимых разрушений зданию не нанесли", — написал Собянин.Он добавил, что, по предварительным данным, пострадавших нет. Экстренные службы, в свою очередь, сообщили, что падение беспилотника привело к повреждению 20 квадратных метров фасада одноэтажного павильона.В Минобороны уточнили, что попытка атаки дрона произошла около 04.00 утра. После воздействия средств ПВО беспилотник изменил траекторию и упал на нежилое здание в районе Краснопресненской набережной, но жертв и возгораний в результате этого нет, заключили в ведомстве.Это не первая за последнее время попытка ВСУ ударить дронами по столичному региону. В ночь на 10 августа над Одинцовским районом Подмосковья сбили дрон. По информации Минобороны, попытка теракта не привела к пострадавшим и разрушениям.Накануне Общероссийский народный фронт (ОНФ) презентовал приложение "Радар", благодаря которому граждане РФ смогут сообщать о возможной чрезвычайной ситуации и беспилотниках. Приложение доступно для установки на смартфоны системы Android, скачать его можно на площадках Google Play и RuStore.

https://ria.ru/20230817/ataka-1890721829.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва, беспилотники, сергей собянин