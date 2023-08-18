https://ria.ru/20230818/bespilotnik-1890734082.html
Над Москвой сбили беспилотник, сообщил Собянин
Над Москвой сбили беспилотник, сообщил Собянин - РИА Новости, 18.08.2023
Над Москвой сбили беспилотник, сообщил Собянин
Силы ПВО уничтожили беспилотник, летевший на Москву, заявил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале. РИА Новости, 18.08.2023
2023-08-18T04:27
2023-08-18T04:27
2023-08-18T09:26
специальная военная операция на украине
происшествия
москва
беспилотники
сергей собянин
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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Силы ПВО уничтожили беспилотник, летевший на Москву, заявил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале."Сегодня ночью при попытке пролета на Москву силами ПВО был уничтожен беспилотник. Обломки БПЛА упали в зоне Экспоцентра, значимых разрушений зданию не нанесли", — написал Собянин.Он добавил, что, по предварительным данным, пострадавших нет. Экстренные службы, в свою очередь, сообщили, что падение беспилотника привело к повреждению 20 квадратных метров фасада одноэтажного павильона.В Минобороны уточнили, что попытка атаки дрона произошла около 04.00 утра. После воздействия средств ПВО беспилотник изменил траекторию и упал на нежилое здание в районе Краснопресненской набережной, но жертв и возгораний в результате этого нет, заключили в ведомстве.Это не первая за последнее время попытка ВСУ ударить дронами по столичному региону. В ночь на 10 августа над Одинцовским районом Подмосковья сбили дрон. По информации Минобороны, попытка теракта не привела к пострадавшим и разрушениям.Накануне Общероссийский народный фронт (ОНФ) презентовал приложение "Радар", благодаря которому граждане РФ смогут сообщать о возможной чрезвычайной ситуации и беспилотниках. Приложение доступно для установки на смартфоны системы Android, скачать его можно на площадках Google Play и RuStore.
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происшествия, москва, беспилотники, сергей собянин
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Москва, Беспилотники, Сергей Собянин
Над Москвой сбили беспилотник, сообщил Собянин
Мэр Москвы Собянин сообщил о сбитом беспилотнике в районе Экспоцентра
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости.
Силы ПВО уничтожили беспилотник, летевший на Москву, заявил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале
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"Сегодня ночью при попытке пролета на Москву силами ПВО был уничтожен беспилотник. Обломки БПЛА упали в зоне Экспоцентра, значимых разрушений зданию не нанесли", — написал Собянин.
Он добавил, что, по предварительным данным, пострадавших нет. Экстренные службы, в свою очередь, сообщили, что падение беспилотника привело к повреждению 20 квадратных метров фасада одноэтажного павильона.
В Минобороны уточнили, что попытка атаки дрона произошла около 04.00 утра. После воздействия средств ПВО беспилотник изменил траекторию и упал на нежилое здание в районе Краснопресненской набережной, но жертв и возгораний в результате этого нет, заключили в ведомстве.
Это не первая за последнее время попытка ВСУ ударить дронами по столичному региону. В ночь на 10 августа над Одинцовским районом Подмосковья сбили дрон. По информации Минобороны, попытка теракта не привела к пострадавшим и разрушениям.
Накануне Общероссийский народный фронт (ОНФ) презентовал приложение "Радар", благодаря которому граждане РФ смогут сообщать о возможной чрезвычайной ситуации и беспилотниках. Приложение доступно для установки на смартфоны системы Android, скачать его можно на площадках Google Play и RuStore.
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