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Цена бензина Аи-95 на российской бирже обновила рекорд - РИА Новости, 18.08.2023
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14:37 18.08.2023 (обновлено: 14:41 18.08.2023)
https://ria.ru/20230818/benzin-1890840104.html
Цена бензина Аи-95 на российской бирже обновила рекорд
Цена бензина Аи-95 на российской бирже обновила рекорд - РИА Новости, 18.08.2023
Цена бензина Аи-95 на российской бирже обновила рекорд
Стоимость бензина Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) по итогам торгов пятницы второй день подряд обновила ценовой... РИА Новости, 18.08.2023
2023-08-18T14:37
2023-08-18T14:41
россия
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
аи-92
аи-95
экономика
цены на нефть
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Стоимость бензина Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) по итогам торгов пятницы второй день подряд обновила ценовой рекорд, превысив 70 тысяч рублей за тонну, в то же время дизельное топливо подешевело впервые с конца июля, свидетельствуют данные торгов. Марка бензина Аи-95 по территориальному индексу Европейской части России обновила свой исторический рекорд цены, поставленный накануне. За торговый день подорожала на 0,23%, до 70 123 рублей за тонну. Бензин Аи-92, напротив, подешевел - на 0,6%, до 62 455 рублей. Летнее дизельное топливо в пятницу подешевело впервые за три недели - на 0,28%, до 67 658 рублей. При этом с начала августа оно уже побило двенадцать исторических рекордов цены. Стоимость мазута же после шести дней исторических максимумов также перешла к снижению, за пятницу опустилась на 2,63%, до 34 521 рубля. Сжиженные углеводородные газы (СУГи) подешевели на 12,32%, до 25 389 рублей. Авиакеросин же подорожал на 0,01%, до 67 243 рублей. Летом биржевые цены на топливо обновили рекорды: в его начале своих максимальных значений достигла стоимость бензина, а в конце - дизельного топлива. Рост цены бензина объяснялся экспертами сезонными ремонтными работами на НПЗ и "серым" экспортом. Минэнерго РФ, комментируя рекордный рост стоимости дизельного топлива в августе, заявило, что спрос на него на внутреннем рынке России полностью обеспечен предложением, а производство превышает потребление. При этом ранее правительство России своим постановлением обязало нефтяников с сентября увеличить продажи топлива 5-го класса на бирже: минимальная доля продажи увеличена до 13% с 12%, а для дизельного топлива - до 9,5% с 8,5%. Пресс-служба кабмина отмечала, что это решение направлено на поддержание стабильности на внутреннем рынке.
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россия, министерство энергетики рф (минэнерго россии), аи-92, аи-95, экономика, цены на нефть
Россия, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), АИ-92, АИ-95, Экономика, Цены на нефть
Цена бензина Аи-95 на российской бирже обновила рекорд

Цена Аи-95 на бирже СПбМТСБ выросла до 70 123 рублей за тонну

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкТопливные пистолеты на автозаправочной станции
Топливные пистолеты на автозаправочной станции - РИА Новости, 1920, 18.08.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Топливные пистолеты на автозаправочной станции. Архивное фото
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Стоимость бензина Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) по итогам торгов пятницы второй день подряд обновила ценовой рекорд, превысив 70 тысяч рублей за тонну, в то же время дизельное топливо подешевело впервые с конца июля, свидетельствуют данные торгов.
Марка бензина Аи-95 по территориальному индексу Европейской части России обновила свой исторический рекорд цены, поставленный накануне. За торговый день подорожала на 0,23%, до 70 123 рублей за тонну. Бензин Аи-92, напротив, подешевел - на 0,6%, до 62 455 рублей.
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Летнее дизельное топливо в пятницу подешевело впервые за три недели - на 0,28%, до 67 658 рублей. При этом с начала августа оно уже побило двенадцать исторических рекордов цены.
Стоимость мазута же после шести дней исторических максимумов также перешла к снижению, за пятницу опустилась на 2,63%, до 34 521 рубля. Сжиженные углеводородные газы (СУГи) подешевели на 12,32%, до 25 389 рублей. Авиакеросин же подорожал на 0,01%, до 67 243 рублей.
Летом биржевые цены на топливо обновили рекорды: в его начале своих максимальных значений достигла стоимость бензина, а в конце - дизельного топлива. Рост цены бензина объяснялся экспертами сезонными ремонтными работами на НПЗ и "серым" экспортом. Минэнерго РФ, комментируя рекордный рост стоимости дизельного топлива в августе, заявило, что спрос на него на внутреннем рынке России полностью обеспечен предложением, а производство превышает потребление.
При этом ранее правительство России своим постановлением обязало нефтяников с сентября увеличить продажи топлива 5-го класса на бирже: минимальная доля продажи увеличена до 13% с 12%, а для дизельного топлива - до 9,5% с 8,5%. Пресс-служба кабмина отмечала, что это решение направлено на поддержание стабильности на внутреннем рынке.
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РоссияМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)АИ-92АИ-95ЭкономикаЦены на нефть
 
 
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