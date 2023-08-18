Рейтинг@Mail.ru
Гладков рассказал об обновлении белгородского автобусного парка - РИА Новости, 18.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Белгородская область
Белгородская область
 
13:37 18.08.2023
https://ria.ru/20230818/belgorod-1890820677.html
Гладков рассказал об обновлении белгородского автобусного парка
Гладков рассказал об обновлении белгородского автобусного парка - РИА Новости, 18.08.2023
Гладков рассказал об обновлении белгородского автобусного парка
Белгородская область получит второй транш в 353,6 миллиона рублей на обновление автобусных парков, сообщил губернатор Вячеслав Гладков на сайте. РИА Новости, 18.08.2023
2023-08-18T13:37
2023-08-18T13:37
белгородская область
белгородская область
вячеслав гладков
губкинский городской округ
красненский район
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0a/1870858592_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_6e0ceca206b245cef07f03c08917efe0.jpg
БЕЛГОРОД, 18 авг - РИА Новости. Белгородская область получит второй транш в 353,6 миллиона рублей на обновление автобусных парков, сообщил губернатор Вячеслав Гладков на сайте. "Как только автобусы поступят на территорию Белгородской области, как всегда, торжественно передадим главам. Надеюсь, что пассажиры автобусов – жители окрестных сёл и городов – почувствуют изменения в графике движения пассажирского транспорта", – отметил Гладков, слова которого приводит пресс-служба правительства региона. Отмечается, что в соответствии с утвержденным протоколом заседания президиума правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации Белгородской области одобрена вторая часть специального казначейского кредита на сумму 353,6 миллиона рублей. "За счёт этих средств планируется дополнительно приобрести 42 автобуса, в том числе 11 – большого класса, 15 – среднего и 16 – малого класса", - пояснили в пресс-службе правительства региона. Яковлевский городской округ получит 11 автобусов большого класса, 3 – среднего и 2 – малого класса. Для Губкинского городского округа будут закуплены 6 автобусов среднего и 6 – малого класса. Также новый подвижной состав поступит в Вейделевский, Волоконовский, Красненский районы и Грайворонский городские округа. Ранее региону был одобрен казначейский кредит в размере 600 миллионов рублей. За счёт этих средств будет приобретено 47 автобусов для Белгорода, Старого Оскола и Алексеевки.
https://ria.ru/20230727/avtobusy-1886564154.html
белгородская область
губкинский городской округ
красненский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0a/1870858592_120:0:1897:1333_1920x0_80_0_0_a5337acd84df6b253340863a5725b10a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белгородская область, вячеслав гладков, губкинский городской округ, красненский район
Белгородская область, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Губкинский городской округ, Красненский район

Гладков рассказал об обновлении белгородского автобусного парка

© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Белгородской областиГубернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков - РИА Новости, 1920, 18.08.2023
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Белгородской области
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 18 авг - РИА Новости. Белгородская область получит второй транш в 353,6 миллиона рублей на обновление автобусных парков, сообщил губернатор Вячеслав Гладков на сайте.
«
"Как только автобусы поступят на территорию Белгородской области, как всегда, торжественно передадим главам. Надеюсь, что пассажиры автобусов – жители окрестных сёл и городов – почувствуют изменения в графике движения пассажирского транспорта", – отметил Гладков, слова которого приводит пресс-служба правительства региона.
Отмечается, что в соответствии с утвержденным протоколом заседания президиума правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации Белгородской области одобрена вторая часть специального казначейского кредита на сумму 353,6 миллиона рублей.
«
"За счёт этих средств планируется дополнительно приобрести 42 автобуса, в том числе 11 – большого класса, 15 – среднего и 16 – малого класса", - пояснили в пресс-службе правительства региона.
Яковлевский городской округ получит 11 автобусов большого класса, 3 – среднего и 2 – малого класса.
Для Губкинского городского округа будут закуплены 6 автобусов среднего и 6 – малого класса. Также новый подвижной состав поступит в Вейделевский, Волоконовский, Красненский районы и Грайворонский городские округа.
Ранее региону был одобрен казначейский кредит в размере 600 миллионов рублей. За счёт этих средств будет приобретено 47 автобусов для Белгорода, Старого Оскола и Алексеевки.
Белгород - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
Белгородская область получит средства на закупку автобусов, заявил Гладков
27 июля, 11:49
 
Белгородская областьБелгородская областьВячеслав ГладковГубкинский городской округКрасненский район
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала