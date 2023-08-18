https://ria.ru/20230818/belgorod-1890820677.html

Гладков рассказал об обновлении белгородского автобусного парка

Гладков рассказал об обновлении белгородского автобусного парка - РИА Новости, 18.08.2023

Гладков рассказал об обновлении белгородского автобусного парка

Белгородская область получит второй транш в 353,6 миллиона рублей на обновление автобусных парков, сообщил губернатор Вячеслав Гладков на сайте. РИА Новости, 18.08.2023

2023-08-18T13:37

2023-08-18T13:37

2023-08-18T13:37

белгородская область

белгородская область

вячеслав гладков

губкинский городской округ

красненский район

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БЕЛГОРОД, 18 авг - РИА Новости. Белгородская область получит второй транш в 353,6 миллиона рублей на обновление автобусных парков, сообщил губернатор Вячеслав Гладков на сайте. "Как только автобусы поступят на территорию Белгородской области, как всегда, торжественно передадим главам. Надеюсь, что пассажиры автобусов – жители окрестных сёл и городов – почувствуют изменения в графике движения пассажирского транспорта", – отметил Гладков, слова которого приводит пресс-служба правительства региона. Отмечается, что в соответствии с утвержденным протоколом заседания президиума правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации Белгородской области одобрена вторая часть специального казначейского кредита на сумму 353,6 миллиона рублей. "За счёт этих средств планируется дополнительно приобрести 42 автобуса, в том числе 11 – большого класса, 15 – среднего и 16 – малого класса", - пояснили в пресс-службе правительства региона. Яковлевский городской округ получит 11 автобусов большого класса, 3 – среднего и 2 – малого класса. Для Губкинского городского округа будут закуплены 6 автобусов среднего и 6 – малого класса. Также новый подвижной состав поступит в Вейделевский, Волоконовский, Красненский районы и Грайворонский городские округа. Ранее региону был одобрен казначейский кредит в размере 600 миллионов рублей. За счёт этих средств будет приобретено 47 автобусов для Белгорода, Старого Оскола и Алексеевки.

https://ria.ru/20230727/avtobusy-1886564154.html

белгородская область

губкинский городской округ

красненский район

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Ольга Фомченкова

белгородская область, вячеслав гладков, губкинский городской округ, красненский район