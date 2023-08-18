https://ria.ru/20230818/bayden-1890952042.html

Байден поблагодарил Японию за помощь Украине

Байден поблагодарил Японию за помощь Украине - РИА Новости, 18.08.2023

Байден поблагодарил Японию за помощь Украине

США благодарны Японии за помощь Украине и участие в давлении на Россию, заявил американский президент Джо Байден. РИА Новости, 18.08.2023

2023-08-18T23:51

2023-08-18T23:51

2023-08-18T23:51

в мире

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ВАШИНГТОН, 18 авг – РИА Новости. США благодарны Японии за помощь Украине и участие в давлении на Россию, заявил американский президент Джо Байден. "Моя страна и руководство моей страны... очень благодарны за все, с чем Япония помогает на Украине. Я искренне это говорю. Оно проявила сильные лидерские качества в G7, предоставила значительное финансовое и гуманитарное содействие Украине, нелетальное военное оборудование, а также присоединилась ко многим странам в привлечении России к ответственности посредством международных санкций", - сказал он на пресс-конференции после встречи с лидерами Японии и Южной Кореи. В совместном заявлении они заявили о решимости вводить скоординированные санкции против России и сокращать зависимость от ее энергоносителей, продолжая поддержку Украины. "Вообразите, если бы мы ничего не сделали... Такого вторжения не было со времен Второй мировой войны. Немыслимо, чтобы мы остались в стороне и сказали: "Ну, это просто проблема Европы", - сказал Байден. Он утверждает, что на Украине Россия "уже проиграла и не в состоянии добиться изначальных целей". Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ. В Москве не раз заявляли, что Россия справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. Власти России отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Москвы. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.

https://ria.ru/20230818/bayden-1890951421.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, россия, украина, япония, джо байден, владимир путин, нато, g7