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Байден поблагодарил Японию за помощь Украине - РИА Новости, 18.08.2023
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23:51 18.08.2023
https://ria.ru/20230818/bayden-1890952042.html
Байден поблагодарил Японию за помощь Украине
Байден поблагодарил Японию за помощь Украине - РИА Новости, 18.08.2023
Байден поблагодарил Японию за помощь Украине
США благодарны Японии за помощь Украине и участие в давлении на Россию, заявил американский президент Джо Байден. РИА Новости, 18.08.2023
2023-08-18T23:51
2023-08-18T23:51
в мире
россия
украина
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джо байден
владимир путин
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ВАШИНГТОН, 18 авг – РИА Новости. США благодарны Японии за помощь Украине и участие в давлении на Россию, заявил американский президент Джо Байден. "Моя страна и руководство моей страны... очень благодарны за все, с чем Япония помогает на Украине. Я искренне это говорю. Оно проявила сильные лидерские качества в G7, предоставила значительное финансовое и гуманитарное содействие Украине, нелетальное военное оборудование, а также присоединилась ко многим странам в привлечении России к ответственности посредством международных санкций", - сказал он на пресс-конференции после встречи с лидерами Японии и Южной Кореи. В совместном заявлении они заявили о решимости вводить скоординированные санкции против России и сокращать зависимость от ее энергоносителей, продолжая поддержку Украины. "Вообразите, если бы мы ничего не сделали... Такого вторжения не было со времен Второй мировой войны. Немыслимо, чтобы мы остались в стороне и сказали: "Ну, это просто проблема Европы", - сказал Байден. Он утверждает, что на Украине Россия "уже проиграла и не в состоянии добиться изначальных целей". Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ. В Москве не раз заявляли, что Россия справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. Власти России отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Москвы. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
https://ria.ru/20230818/bayden-1890951421.html
https://ria.ru/20230818/knr-1890950639.html
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в мире, россия, украина, япония, джо байден, владимир путин, нато, g7
В мире, Россия, Украина, Япония, Джо Байден, Владимир Путин, НАТО, G7
Байден поблагодарил Японию за помощь Украине

Байден: США благодарны Японии за помощь Украине и давлении на Россию

© AP Photo / Mindaugas KulbisПрезидент США Джо Байден на саммите лидеров стран НАТО в Вильнюсе
Президент США Джо Байден на саммите лидеров стран НАТО в Вильнюсе - РИА Новости, 1920, 18.08.2023
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Президент США Джо Байден на саммите лидеров стран НАТО в Вильнюсе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 18 авг – РИА Новости. США благодарны Японии за помощь Украине и участие в давлении на Россию, заявил американский президент Джо Байден.
"Моя страна и руководство моей страны... очень благодарны за все, с чем Япония помогает на Украине. Я искренне это говорю. Оно проявила сильные лидерские качества в G7, предоставила значительное финансовое и гуманитарное содействие Украине, нелетальное военное оборудование, а также присоединилась ко многим странам в привлечении России к ответственности посредством международных санкций", - сказал он на пресс-конференции после встречи с лидерами Японии и Южной Кореи.
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В совместном заявлении они заявили о решимости вводить скоординированные санкции против России и сокращать зависимость от ее энергоносителей, продолжая поддержку Украины.
"Вообразите, если бы мы ничего не сделали... Такого вторжения не было со времен Второй мировой войны. Немыслимо, чтобы мы остались в стороне и сказали: "Ну, это просто проблема Европы", - сказал Байден.
Он утверждает, что на Украине Россия "уже проиграла и не в состоянии добиться изначальных целей".
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
В Москве не раз заявляли, что Россия справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. Власти России отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Москвы. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
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