https://ria.ru/20230818/bayden-1890951421.html

Байден отказался комментировать расследование против своего сына Хантера

Байден отказался комментировать расследование против своего сына Хантера - РИА Новости, 18.08.2023

Байден отказался комментировать расследование против своего сына Хантера

Президент США Джо Байден отказался комментировать расследование против своего сына Хантера. РИА Новости, 18.08.2023

2023-08-18T23:43

2023-08-18T23:43

2023-08-18T23:43

в мире

сша

япония

южная корея

хантер байден

джо байден

выборы президента сша

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ВАШИНГТОН, 18 авг - РИА Новости. Президент США Джо Байден отказался комментировать расследование против своего сына Хантера. "Нет комментариев относительно ведущегося расследования, это вопрос к минюсту", - сказал Байден на пресс-конференции по итогам саммита с лидерами Японии и Южной Кореи. Ранее министр юстиции США Меррик Гарланд объявил о назначении специального прокурора для расследования в отношении Хантера Байдена, им стал Дэвид Вайс. Хантеру Байдену, который является первым в истории ребенком действующего президента США, против которого были выдвинуты обвинения, вменяют два эпизода "умышленной неуплаты налогов". По официальным данным, он не заплатил более 100 тысяч долларов в 2017 и 2018 годах, что грозило ему сроком в 12 месяцев тюрьмы по каждому пункту этих обвинений. Байдену-младшему также было предъявлено отдельное обвинение, согласно которому в 2018 году он, зная, что использует запрещенные препараты, владел пистолетом "Кольт". Это, в свою очередь, также нарушает закон и грозит максимальным наказанием в десять лет тюрьмы. Хантер Байден пошел на сделку со следствием касательно обвинений о неуплате налогов, а также согласился на досудебные меры в рамках дела о незаконном хранении оружия, что позволяло со временем вычеркнуть данное обвинение из судебной истории, если Хантер будет придерживаться условий соглашения и пройдет программу реабилитации. Как ожидалось, сделку должны были официально рассмотреть на заседании в июле, однако судья Мэриэллен Норейка выразила обеспокоенность условиями соглашения, тем самым поставив ее на паузу. Ранее в августе стало известно, что обвинение и защита по делу Хантера Байдена находятся в тупике и не пришли к договоренности ни о сделке со следствием по налоговым преступлениям, ни о досудебном соглашении по незаконному хранению оружия. Сын действующего президента США Хантер Байден заработал более 5,5 миллиона долларов, в том числе в украинской компании Burisma за два года, когда он допустил неуплату налогов и злоупотреблял алкоголем и наркотиками, следует из его договоренностей с американской прокуратурой. В рамках проводимого республиканцами расследования, было установлено, что семья Джо Байдена в годы его работы на посту вице-президента США получала миллионы долларов зарубежного финансирования.

https://ria.ru/20221203/skandal-1836035668.html

https://radiosputnik.ria.ru/20230818/tramp-1890876561.html

https://ria.ru/20220627/bayden-1798540327.html

сша

япония

южная корея

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в мире, сша, япония, южная корея, хантер байден, джо байден, выборы президента сша