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Байден заявил, что больше всех боролся с вооруженным насилием - РИА Новости, 18.08.2023
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00:09 18.08.2023
https://ria.ru/20230818/bayden-1890724850.html
Байден заявил, что больше всех боролся с вооруженным насилием
Байден заявил, что больше всех боролся с вооруженным насилием - РИА Новости, 18.08.2023
Байден заявил, что больше всех боролся с вооруженным насилием
заявил, что больше других лидеров страны противодействовал вооруженному насилию, при этом на годы его работы пришлись худшие показатели. РИА Новости, 18.08.2023
2023-08-18T00:09
2023-08-18T00:09
в мире
сша
джо байден
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ВАШИНГТОН, 18 авг - РИА Новости. Президент США Джо Байден в соцсети Х (бывшая Twitter) заявил, что больше других лидеров страны противодействовал вооруженному насилию, при этом на годы его работы пришлись худшие показатели. &quot;С момента вступления в должность я подписал больше исполнительных приказов для снижения вооруженного насилия, чем мои предшественники&quot;, - написал Байден.В нынешнем году США могут достичь очередного трагического рекорда по количеству случаев массовой стрельбы, их уже произошло 447 на середину августа, и если нынешняя динамика сохранится, к концу году число достигнет 700. На президентство Байдена приходится два антирекорда: в 2021 году количество случаев массовой стрельбы, когда пострадали более четырех человек, достигло 688, в 2022 году было зафиксировано 646 таких эпизодов. Также после вступления Байдена в должность общее число погибших от огнестрельного оружия впервые превысило 20 тысяч в год: в 2021 году в США по этим причинам погибли более 21 тысяча человек, в 2022 году - 20,2 тысячи, следует из данных аналитиков портала Gun Violence Archive.
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в мире, сша, джо байден
В мире, США, Джо Байден
Байден заявил, что больше всех боролся с вооруженным насилием

Байден заявил о своей борьбе с вооруженным насилием на фоне плохой статистики

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 18.08.2023
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 18 авг - РИА Новости. Президент США Джо Байден в соцсети Х (бывшая Twitter) заявил, что больше других лидеров страны противодействовал вооруженному насилию, при этом на годы его работы пришлись худшие показатели.
«

"С момента вступления в должность я подписал больше исполнительных приказов для снижения вооруженного насилия, чем мои предшественники", - написал Байден.

В нынешнем году США могут достичь очередного трагического рекорда по количеству случаев массовой стрельбы, их уже произошло 447 на середину августа, и если нынешняя динамика сохранится, к концу году число достигнет 700.
На президентство Байдена приходится два антирекорда: в 2021 году количество случаев массовой стрельбы, когда пострадали более четырех человек, достигло 688, в 2022 году было зафиксировано 646 таких эпизодов. Также после вступления Байдена в должность общее число погибших от огнестрельного оружия впервые превысило 20 тысяч в год: в 2021 году в США по этим причинам погибли более 21 тысяча человек, в 2022 году - 20,2 тысячи, следует из данных аналитиков портала Gun Violence Archive.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 17.08.2023
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