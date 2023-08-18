https://ria.ru/20230818/bayden-1890724850.html

Байден заявил, что больше всех боролся с вооруженным насилием

Байден заявил, что больше всех боролся с вооруженным насилием - РИА Новости, 18.08.2023

Байден заявил, что больше всех боролся с вооруженным насилием

заявил, что больше других лидеров страны противодействовал вооруженному насилию, при этом на годы его работы пришлись худшие показатели. РИА Новости, 18.08.2023

2023-08-18T00:09

2023-08-18T00:09

2023-08-18T00:09

в мире

сша

джо байден

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ВАШИНГТОН, 18 авг - РИА Новости. Президент США Джо Байден в соцсети Х (бывшая Twitter) заявил, что больше других лидеров страны противодействовал вооруженному насилию, при этом на годы его работы пришлись худшие показатели. "С момента вступления в должность я подписал больше исполнительных приказов для снижения вооруженного насилия, чем мои предшественники", - написал Байден.В нынешнем году США могут достичь очередного трагического рекорда по количеству случаев массовой стрельбы, их уже произошло 447 на середину августа, и если нынешняя динамика сохранится, к концу году число достигнет 700. На президентство Байдена приходится два антирекорда: в 2021 году количество случаев массовой стрельбы, когда пострадали более четырех человек, достигло 688, в 2022 году было зафиксировано 646 таких эпизодов. Также после вступления Байдена в должность общее число погибших от огнестрельного оружия впервые превысило 20 тысяч в год: в 2021 году в США по этим причинам погибли более 21 тысяча человек, в 2022 году - 20,2 тысячи, следует из данных аналитиков портала Gun Violence Archive.

https://ria.ru/20230817/bayden-1890571995.html

сша

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в мире, сша, джо байден