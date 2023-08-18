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В администрации Байдена прокомментировали атаки ВСУ на Крым - РИА Новости, 18.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
17:14 18.08.2023
https://ria.ru/20230818/ataki-1890901482.html
В администрации Байдена прокомментировали атаки ВСУ на Крым
В администрации Байдена прокомментировали атаки ВСУ на Крым - РИА Новости, 18.08.2023
В администрации Байдена прокомментировали атаки ВСУ на Крым
Атаки Киева по объектам в Крыму в администрации президента США Джо Байдена считают пустой тратой ресурсов, сообщает в пятницу телеканал CNN со ссылкой на... РИА Новости, 18.08.2023
2023-08-18T17:14
2023-08-18T17:14
специальная военная операция на украине
джо байден
сша
украина
россия
республика крым
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Атаки Киева по объектам в Крыму в администрации президента США Джо Байдена считают пустой тратой ресурсов, сообщает в пятницу телеканал CNN со ссылкой на американских официальных лиц. Отмечается, что в Вашингтоне относятся к украинским ударам по Крыму скептически. "По мнению некоторых военных и чиновников администрации Байдена, украинские атаки на Крым в лучшем случае служат для отвлечения внимания, а в худшем представляют собой пустую трату большого количества ресурсов в рамках стратегии, которая, как теперь считают аналитики, чересчур рассеяла украинские силы по множеству направлений", - отмечает телеканал. Атаки на Крым со стороны Украины не приносят никаких значимых результатов, отмечает один высокопоставленный военный в беседе с CNN. Он также считает, что Киев должен уделять больше внимания "контрнаступлению", в ходе которого украинские войска даже не смогли прорвать оборонительные линии российских сил. В Минобороны РФ сообщили в субботу, что киевский режим попытался атаковать Крымский мост одной ракетой С-200, переделанной в ударный вариант, она была сбита, разрушений нет. Движение было временно перекрыто. Национальный антитеррористический комитет РФ 17 июля сообщил, что Киев совершил террористическую атаку на Крымский мост двумя надводными беспилотниками, повреждена автодорожная составляющая моста, погибли двое взрослых, пострадал один ребенок. СК РФ возбудил уголовное дело по статье "террористический акт". СБУ фактически признала ответственность за теракт на Крымском мосту.
https://ria.ru/20230722/ataki-1885664887.html
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сша
украина
россия
республика крым
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джо байден, сша, украина, россия, республика крым
Специальная военная операция на Украине, Джо Байден, США, Украина, Россия, Республика Крым
В администрации Байдена прокомментировали атаки ВСУ на Крым

CNN: в администрации Байдена считают атаки ВСУ на Крым пустой тратой ресурсов

© фото очевидцаДым рядом с Крымским мостом
Дым рядом с Крымским мостом
© фото очевидца
Дым рядом с Крымским мостом. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Атаки Киева по объектам в Крыму в администрации президента США Джо Байдена считают пустой тратой ресурсов, сообщает в пятницу телеканал CNN со ссылкой на американских официальных лиц.
Отмечается, что в Вашингтоне относятся к украинским ударам по Крыму скептически.
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"По мнению некоторых военных и чиновников администрации Байдена, украинские атаки на Крым в лучшем случае служат для отвлечения внимания, а в худшем представляют собой пустую трату большого количества ресурсов в рамках стратегии, которая, как теперь считают аналитики, чересчур рассеяла украинские силы по множеству направлений", - отмечает телеканал.
Атаки на Крым со стороны Украины не приносят никаких значимых результатов, отмечает один высокопоставленный военный в беседе с CNN. Он также считает, что Киев должен уделять больше внимания "контрнаступлению", в ходе которого украинские войска даже не смогли прорвать оборонительные линии российских сил.
В Минобороны РФ сообщили в субботу, что киевский режим попытался атаковать Крымский мост одной ракетой С-200, переделанной в ударный вариант, она была сбита, разрушений нет. Движение было временно перекрыто.
Национальный антитеррористический комитет РФ 17 июля сообщил, что Киев совершил террористическую атаку на Крымский мост двумя надводными беспилотниками, повреждена автодорожная составляющая моста, погибли двое взрослых, пострадал один ребенок. СК РФ возбудил уголовное дело по статье "террористический акт". СБУ фактически признала ответственность за теракт на Крымском мосту.
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Специальная военная операция на УкраинеДжо БайденСШАУкраинаРоссияРеспублика Крым
 
 
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