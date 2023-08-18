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Российские войска отразили семь атак ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 18.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:15 18.08.2023 (обновлено: 15:01 18.08.2023)
https://ria.ru/20230818/ataki-1890834579.html
Российские войска отразили семь атак ВСУ на Купянском направлении
Российские войска отразили семь атак ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 18.08.2023
Российские войска отразили семь атак ВСУ на Купянском направлении
За минувшие сутки российские подразделения отбили семь атак ВСУ на Купянском направлении. Об этом говорится в сводке Минобороны. РИА Новости, 18.08.2023
2023-08-18T14:15
2023-08-18T15:01
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. За минувшие сутки российские подразделения отбили семь атак ВСУ на Купянском направлении. Об этом говорится в сводке Минобороны."На Купянском направлении в результате ударов армейской авиации и огня артиллерии, грамотных действий подразделений Западной группировки войск в течение суток успешно отражено семь атак и контратак противника, в районах населенных пунктов Новоселовское Луганской Народной Республики, Синькова, Ольшана и урочища Маньковка Харьковской области", — заявили в военном ведомстве.Кроме того, в районе Каменки (Харьковская область) уничтожен склад боеприпасов ВСУ.Украинские войска потеряли на этом направлении примерно 75 военнослужащих, три боевые бронированные машины, два пикапа, а также самоходную артиллерийскую установку Krab польского производстваВ Минобороны рассказали о ситуации и на других участках фронтаДонецкое и Южно-Донецкое направления На Донецком направлении Южная группировка войск успешно отразила три атаки противника в районах Авдеевки, Берестового и Марьинки на территории ДНР. Там потери ВСУ составили около 220 человек, три бронемашины, пять автомобилей, американская артсистема М777, гаубица Д-20 и две САУ "Гвоздика". В районах Дылеевки, Дзержинска и Новопокровского (ДНР) уничтожены три пункта боепитания украинских подразделений. На Южно-Донецком направлении группировка "Восток" отбила атаку в районе Никольского и нанесла поражение подразделениям ВСУ в районах Урожайного и Старомайорского. В результате этих боев за сутки уничтожены порядка 210 украинских военнослужащих, танк, две БМП и две бронемашины, три автомобиля, артсистема М777 и противотанковая пушка МТ-12 "Рапира".Краснолиманское направлениеНа Краснолиманском направлении подразделения группировки "Центр" пресекли две атаки противника в районах Григоровки (ДНР) и Червоной Дибровы (ЛНР). За сутки ВСУ потеряли там около 80 человек, три бронемашины и два пикапа.Запорожское и Херсонское направленияНа Запорожском направлении российским войскам удалось отбить две атаки противника в районе Работино, а также ликвидировать группу диверсантов. Там уничтожено не менее 195 бойцов ВСУ, две БМП, три автомобиля, САУ Krab, артсистема М777 и гаубица L119 производства Великобритании. На Херсонском направлении потери украинской армии составили примерно 30 военнослужащих, три автомобиля и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37.Оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки нанесли удары по живой силе и военной технике ВСУ в 143 районах. Истребительная авиация сбила один украинский штурмовик Су-25, а силы ПВО — второй, а также 26 беспилотников.
https://ria.ru/20230818/boepripasy-1890754577.html
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россия, безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российские войска отразили семь атак ВСУ на Купянском направлении

ВС России уничтожили до 75 боевиков ВСУ и гаубицу Krab на Купянском направлении

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРеактивная система залпового огня БМ-21 "Град" в зоне спецоперации
Реактивная система залпового огня БМ-21 Град в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 18.08.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Реактивная система залпового огня БМ-21 "Град" в зоне спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. За минувшие сутки российские подразделения отбили семь атак ВСУ на Купянском направлении. Об этом говорится в сводке Минобороны.
«
"На Купянском направлении в результате ударов армейской авиации и огня артиллерии, грамотных действий подразделений Западной группировки войск в течение суток успешно отражено семь атак и контратак противника, в районах населенных пунктов Новоселовское Луганской Народной Республики, Синькова, Ольшана и урочища Маньковка Харьковской области", — заявили в военном ведомстве.
Кроме того, в районе Каменки (Харьковская область) уничтожен склад боеприпасов ВСУ.
Украинские войска потеряли на этом направлении примерно 75 военнослужащих, три боевые бронированные машины, два пикапа, а также самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 18.08.2023
Российский боец рассказал о применяемом ВСУ на Купянском направлении оружии
09:44
В Минобороны рассказали о ситуации и на других участках фронта

Донецкое и Южно-Донецкое направления

На Донецком направлении Южная группировка войск успешно отразила три атаки противника в районах Авдеевки, Берестового и Марьинки на территории ДНР. Там потери ВСУ составили около 220 человек, три бронемашины, пять автомобилей, американская артсистема М777, гаубица Д-20 и две САУ "Гвоздика". В районах Дылеевки, Дзержинска и Новопокровского (ДНР) уничтожены три пункта боепитания украинских подразделений.
На Южно-Донецком направлении группировка "Восток" отбила атаку в районе Никольского и нанесла поражение подразделениям ВСУ в районах Урожайного и Старомайорского. В результате этих боев за сутки уничтожены порядка 210 украинских военнослужащих, танк, две БМП и две бронемашины, три автомобиля, артсистема М777 и противотанковая пушка МТ-12 "Рапира".

Краснолиманское направление

На Краснолиманском направлении подразделения группировки "Центр" пресекли две атаки противника в районах Григоровки (ДНР) и Червоной Дибровы (ЛНР).
За сутки ВСУ потеряли там около 80 человек, три бронемашины и два пикапа.
Боевая стрельба самоходной артиллерийской установки Гиацинт-С. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 18.08.2023
Российские войска сорвали ротацию ВСУ в окрестностях Урожайного в ДНР
08:49

Запорожское и Херсонское направления

На Запорожском направлении российским войскам удалось отбить две атаки противника в районе Работино, а также ликвидировать группу диверсантов. Там уничтожено не менее 195 бойцов ВСУ, две БМП, три автомобиля, САУ Krab, артсистема М777 и гаубица L119 производства Великобритании.
На Херсонском направлении потери украинской армии составили примерно 30 военнослужащих, три автомобиля и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37.
Оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки нанесли удары по живой силе и военной технике ВСУ в 143 районах. Истребительная авиация сбила один украинский штурмовик Су-25, а силы ПВО — второй, а также 26 беспилотников.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияБезопасностьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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