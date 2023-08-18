https://ria.ru/20230818/ataki-1890834579.html

Российские войска отразили семь атак ВСУ на Купянском направлении

Российские войска отразили семь атак ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 18.08.2023

Российские войска отразили семь атак ВСУ на Купянском направлении

За минувшие сутки российские подразделения отбили семь атак ВСУ на Купянском направлении. Об этом говорится в сводке Минобороны. РИА Новости, 18.08.2023

2023-08-18T14:15

2023-08-18T14:15

2023-08-18T15:01

специальная военная операция на украине

россия

безопасность

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. За минувшие сутки российские подразделения отбили семь атак ВСУ на Купянском направлении. Об этом говорится в сводке Минобороны."На Купянском направлении в результате ударов армейской авиации и огня артиллерии, грамотных действий подразделений Западной группировки войск в течение суток успешно отражено семь атак и контратак противника, в районах населенных пунктов Новоселовское Луганской Народной Республики, Синькова, Ольшана и урочища Маньковка Харьковской области", — заявили в военном ведомстве.Кроме того, в районе Каменки (Харьковская область) уничтожен склад боеприпасов ВСУ.Украинские войска потеряли на этом направлении примерно 75 военнослужащих, три боевые бронированные машины, два пикапа, а также самоходную артиллерийскую установку Krab польского производстваВ Минобороны рассказали о ситуации и на других участках фронтаДонецкое и Южно-Донецкое направления На Донецком направлении Южная группировка войск успешно отразила три атаки противника в районах Авдеевки, Берестового и Марьинки на территории ДНР. Там потери ВСУ составили около 220 человек, три бронемашины, пять автомобилей, американская артсистема М777, гаубица Д-20 и две САУ "Гвоздика". В районах Дылеевки, Дзержинска и Новопокровского (ДНР) уничтожены три пункта боепитания украинских подразделений. На Южно-Донецком направлении группировка "Восток" отбила атаку в районе Никольского и нанесла поражение подразделениям ВСУ в районах Урожайного и Старомайорского. В результате этих боев за сутки уничтожены порядка 210 украинских военнослужащих, танк, две БМП и две бронемашины, три автомобиля, артсистема М777 и противотанковая пушка МТ-12 "Рапира".Краснолиманское направлениеНа Краснолиманском направлении подразделения группировки "Центр" пресекли две атаки противника в районах Григоровки (ДНР) и Червоной Дибровы (ЛНР). За сутки ВСУ потеряли там около 80 человек, три бронемашины и два пикапа.Запорожское и Херсонское направленияНа Запорожском направлении российским войскам удалось отбить две атаки противника в районе Работино, а также ликвидировать группу диверсантов. Там уничтожено не менее 195 бойцов ВСУ, две БМП, три автомобиля, САУ Krab, артсистема М777 и гаубица L119 производства Великобритании. На Херсонском направлении потери украинской армии составили примерно 30 военнослужащих, три автомобиля и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37.Оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки нанесли удары по живой силе и военной технике ВСУ в 143 районах. Истребительная авиация сбила один украинский штурмовик Су-25, а силы ПВО — второй, а также 26 беспилотников.

https://ria.ru/20230818/boepripasy-1890754577.html

https://radiosputnik.ria.ru/20230818/urozhaynoe-1890748395.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)