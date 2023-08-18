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Конструктор заявил, что беспилотный бронеавтомобиль минимизирует опасность
Конструктор заявил, что беспилотный бронеавтомобиль минимизирует опасность - РИА Новости, 18.08.2023
Конструктор заявил, что беспилотный бронеавтомобиль минимизирует опасность
Беспилотный автомобиль "Зубило" в перспективе может выпускаться массово, чтобы минимизировать участие человека в боях на опасных участках фронта, сообщил РИА... РИА Новости, 18.08.2023
2023-08-18T17:25
2023-08-18T17:25
2023-08-18T17:25
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камаз (завод)
безопасность
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КУБИНКА (Московская область), 18 авг - РИА Новости. Беспилотный автомобиль "Зубило" в перспективе может выпускаться массово, чтобы минимизировать участие человека в боях на опасных участках фронта, сообщил РИА Новости главный конструктор предприятия-разработчика данной машины "Ремдизель" Игорь Зарахович. Прототип "Зубила" впервые представлен на военно-техническом форуме "Армия-2023". РИА Новости – официальное информационное агентство выставки. "Основная наша задача - попытаться передать выполнение задач сопряженных с риском для жизни от человека к технике. Какие из этих задач действительно могут быть успешно выполнены роботизованной техникой, покажет практика", - сказал Зарахович. Собеседник агентства отметил, что оперативно наладить массовое производство "Зубила" можно за счет того, что машина собирается из доступных серийных комплектующих. Как сообщали в "Ремдизеле" накануне "Армии-2023", беспилотная платформа "Зубило" на серийном шасси грузового "КамАЗа" предназначена для поддержки штурмовых групп, подвоза боеприпасов, транспортировки грузов и раненых, а также подзарядки радиостанций и квадрокоптеров.
https://ria.ru/20230806/bespilotniki-1888455947.html
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форум "армия — 2023", камаз (завод), безопасность, технологии
Форум "Армия — 2023", КамАЗ (завод), Безопасность, Технологии
Конструктор заявил, что беспилотный бронеавтомобиль минимизирует опасность
Конструктор: беспилотный автомобиль "Зубило" минимизирует опасность для человека
КУБИНКА (Московская область), 18 авг - РИА Новости. Беспилотный автомобиль "Зубило" в перспективе может выпускаться массово, чтобы минимизировать участие человека в боях на опасных участках фронта, сообщил РИА Новости главный конструктор предприятия-разработчика данной машины "Ремдизель" Игорь Зарахович.
Прототип "Зубила" впервые представлен на военно-техническом форуме "Армия-2023". РИА Новости – официальное информационное агентство выставки.
"Основная наша задача - попытаться передать выполнение задач сопряженных с риском для жизни от человека к технике. Какие из этих задач действительно могут быть успешно выполнены роботизованной техникой, покажет практика", - сказал Зарахович.
Собеседник агентства отметил, что оперативно наладить массовое производство "Зубила" можно за счет того, что машина собирается из доступных серийных комплектующих.
Как сообщали в "Ремдизеле" накануне "Армии-2023", беспилотная платформа "Зубило" на серийном шасси грузового "КамАЗа
" предназначена для поддержки штурмовых групп, подвоза боеприпасов, транспортировки грузов и раненых, а также подзарядки радиостанций и квадрокоптеров.
Белоусов рассказал о нацпроекте "Беспилотные авиасистемы"