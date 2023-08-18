https://ria.ru/20230818/armiya-1890903802.html

Конструктор заявил, что беспилотный бронеавтомобиль минимизирует опасность

Конструктор заявил, что беспилотный бронеавтомобиль минимизирует опасность - РИА Новости, 18.08.2023

Конструктор заявил, что беспилотный бронеавтомобиль минимизирует опасность

Беспилотный автомобиль "Зубило" в перспективе может выпускаться массово, чтобы минимизировать участие человека в боях на опасных участках фронта, сообщил РИА... РИА Новости, 18.08.2023

2023-08-18T17:25

2023-08-18T17:25

2023-08-18T17:25

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камаз (завод)

безопасность

технологии

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КУБИНКА (Московская область), 18 авг - РИА Новости. Беспилотный автомобиль "Зубило" в перспективе может выпускаться массово, чтобы минимизировать участие человека в боях на опасных участках фронта, сообщил РИА Новости главный конструктор предприятия-разработчика данной машины "Ремдизель" Игорь Зарахович. Прототип "Зубила" впервые представлен на военно-техническом форуме "Армия-2023". РИА Новости – официальное информационное агентство выставки. "Основная наша задача - попытаться передать выполнение задач сопряженных с риском для жизни от человека к технике. Какие из этих задач действительно могут быть успешно выполнены роботизованной техникой, покажет практика", - сказал Зарахович. Собеседник агентства отметил, что оперативно наладить массовое производство "Зубила" можно за счет того, что машина собирается из доступных серийных комплектующих. Как сообщали в "Ремдизеле" накануне "Армии-2023", беспилотная платформа "Зубило" на серийном шасси грузового "КамАЗа" предназначена для поддержки штурмовых групп, подвоза боеприпасов, транспортировки грузов и раненых, а также подзарядки радиостанций и квадрокоптеров.

https://ria.ru/20230806/bespilotniki-1888455947.html

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форум "армия — 2023", камаз (завод), безопасность, технологии