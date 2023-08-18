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Замглавы генштаба Ирана посетил экспозицию форума "Армия — 2023" - РИА Новости, 18.08.2023
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15:16 18.08.2023 (обновлено: 15:39 18.08.2023)
https://ria.ru/20230818/armiya-1890853911.html
Замглавы генштаба Ирана посетил экспозицию форума "Армия — 2023"
Замглавы генштаба Ирана посетил экспозицию форума "Армия — 2023" - РИА Новости, 18.08.2023
Замглавы генштаба Ирана посетил экспозицию форума "Армия — 2023"
Заместитель начальника генерального штаба Ирана Азиз Насирзаде в пятницу посетил экспозицию Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) в рамках форума... РИА Новости, 18.08.2023
2023-08-18T15:16
2023-08-18T15:39
россия
иран
москва
объединенная авиастроительная корпорация (оак)
патриот
sukhoi superjet 100 (ssj100)
мс-21
форум "армия — 2023"
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МОСКВА, 18 авг – РИА Новости. Заместитель начальника генерального штаба Ирана Азиз Насирзаде в пятницу посетил экспозицию Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) в рамках форума "Армия-2023", передает иранское агентство IRNA. Насирзаде ранее прибыл в Москву во главе высокопоставленной делегации для участия в XI Московской конференции по международной безопасности. "В ходе своего визита в Россию Насирзаде посетил выставку компании ОАК, производящей все виды российских военных самолетов, в частности самолетов "Сухой", "Туполев" и "Ильюшин", - говорится в сообщении. Объединенная авиастроительная корпорация создана в 2006 году для консолидации активов крупнейших авиапредприятий России. Входящие в корпорацию предприятия выпускают самолеты таких всемирно известных брендов как "Су", "МиГ", "Ил", "Ту", "Як", "Бериев", а также новые – Superjet 100 и МС-21. Предприятия OAK выполняют полный цикл работ от проектирования до послепродажного обслуживания авиационной техники. Международный военно-технический форум "Армия-2023" проходит в парке "Патриот" в подмосковной Кубинке с 14 по 20 августа под эгидой Минобороны РФ. РИА Новости – официальное информационное агентство форума "Армия-2023".
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россия
иран
москва
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россия, иран, москва, объединенная авиастроительная корпорация (оак), патриот, sukhoi superjet 100 (ssj100), мс-21, форум "армия — 2023"
Россия, Иран, Москва, Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), Патриот, Sukhoi Superjet 100 (SSJ100), МС-21, Форум "Армия — 2023"
Замглавы генштаба Ирана посетил экспозицию форума "Армия — 2023"

Замглавы генштаба Ирана Насирзаде посетил стенд ОАК на форуме "Армия — 2023"

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПосетитель у истребителя МиГ-35 на Международном военно-техническом форуме "АРМИЯ-2023" в Конгрессно-выставочном центре "Патриот
Посетитель у истребителя МиГ-35 на Международном военно-техническом форуме АРМИЯ-2023 в Конгрессно-выставочном центре Патриот - РИА Новости, 1920, 18.08.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Посетитель у истребителя МиГ-35 на Международном военно-техническом форуме "АРМИЯ-2023" в Конгрессно-выставочном центре "Патриот
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 авг – РИА Новости. Заместитель начальника генерального штаба Ирана Азиз Насирзаде в пятницу посетил экспозицию Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) в рамках форума "Армия-2023", передает иранское агентство IRNA.
Насирзаде ранее прибыл в Москву во главе высокопоставленной делегации для участия в XI Московской конференции по международной безопасности.
"В ходе своего визита в Россию Насирзаде посетил выставку компании ОАК, производящей все виды российских военных самолетов, в частности самолетов "Сухой", "Туполев" и "Ильюшин", - говорится в сообщении.
Объединенная авиастроительная корпорация создана в 2006 году для консолидации активов крупнейших авиапредприятий России. Входящие в корпорацию предприятия выпускают самолеты таких всемирно известных брендов как "Су", "МиГ", "Ил", "Ту", "Як", "Бериев", а также новые – Superjet 100 и МС-21. Предприятия OAK выполняют полный цикл работ от проектирования до послепродажного обслуживания авиационной техники.
Международный военно-технический форум "Армия-2023" проходит в парке "Патриот" в подмосковной Кубинке с 14 по 20 августа под эгидой Минобороны РФ. РИА Новости – официальное информационное агентство форума "Армия-2023".
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РоссияИранМоскваОбъединенная авиастроительная корпорация (ОАК)ПатриотSukhoi Superjet 100 (SSJ100)МС-21Форум "Армия — 2023"
 
 
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