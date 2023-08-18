https://ria.ru/20230818/armiya-1890853911.html

Замглавы генштаба Ирана посетил экспозицию форума "Армия — 2023"

Замглавы генштаба Ирана посетил экспозицию форума "Армия — 2023" - РИА Новости, 18.08.2023

Замглавы генштаба Ирана посетил экспозицию форума "Армия — 2023"

Заместитель начальника генерального штаба Ирана Азиз Насирзаде в пятницу посетил экспозицию Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) в рамках форума... РИА Новости, 18.08.2023

2023-08-18T15:16

2023-08-18T15:16

2023-08-18T15:39

россия

иран

москва

объединенная авиастроительная корпорация (оак)

патриот

sukhoi superjet 100 (ssj100)

мс-21

форум "армия — 2023"

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МОСКВА, 18 авг – РИА Новости. Заместитель начальника генерального штаба Ирана Азиз Насирзаде в пятницу посетил экспозицию Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) в рамках форума "Армия-2023", передает иранское агентство IRNA. Насирзаде ранее прибыл в Москву во главе высокопоставленной делегации для участия в XI Московской конференции по международной безопасности. "В ходе своего визита в Россию Насирзаде посетил выставку компании ОАК, производящей все виды российских военных самолетов, в частности самолетов "Сухой", "Туполев" и "Ильюшин", - говорится в сообщении. Объединенная авиастроительная корпорация создана в 2006 году для консолидации активов крупнейших авиапредприятий России. Входящие в корпорацию предприятия выпускают самолеты таких всемирно известных брендов как "Су", "МиГ", "Ил", "Ту", "Як", "Бериев", а также новые – Superjet 100 и МС-21. Предприятия OAK выполняют полный цикл работ от проектирования до послепродажного обслуживания авиационной техники. Международный военно-технический форум "Армия-2023" проходит в парке "Патриот" в подмосковной Кубинке с 14 по 20 августа под эгидой Минобороны РФ. РИА Новости – официальное информационное агентство форума "Армия-2023".

https://ria.ru/20230817/putin-1890690770.html

россия

иран

москва

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, иран, москва, объединенная авиастроительная корпорация (оак), патриот, sukhoi superjet 100 (ssj100), мс-21, форум "армия — 2023"