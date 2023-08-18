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Защита обжалует арест сопредседателя "Голоса"*

Защита обжалует арест сопредседателя "Голоса"* - РИА Новости, 18.08.2023

Защита обжалует арест сопредседателя "Голоса"*

Защита намерена обжаловать арест сопредседателя движения "Голос"* Григория Мельконьянца, заявил в пятницу РИА Новости его адвокат Михаил Бирюков. РИА Новости, 18.08.2023

2023-08-18T17:54

2023-08-18T17:54

2023-08-18T18:15

происшествия

россия

москва

григорий мельконьянц

"голос"

госдума рф

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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Защита намерена обжаловать арест сопредседателя движения "Голос"* Григория Мельконьянца, заявил в пятницу РИА Новости его адвокат Михаил Бирюков. В пятницу Басманный суд Москвы арестовал Мельконьянца до 17 октября. "Мы будем обжаловать",- сказал собеседник агентства. Дело возбуждено по статье об организации работы нежелательной в России НПО (ч. 3 ст. 284.1 УК РФ) по факту взаимодействия "Голоса"* с "Европейской комиссией по наблюдению за выборами". Накануне Мельконьянцу было предъявлено обвинение, следствие попросило о его аресте, адвокат просил избрать меру пресечения в виде домашнего ареста, либо запрета определённых действий. Движение "Голос"* стало первой организацией, внесенной в новый реестр незарегистрированных организаций, выполняющих функции иностранного агента, составляемый Минюстом РФ. Еще до СВО в Госдуме заявляли, что движение публикует непроверенную и часто фейковую информацию о якобы нарушениях прав граждан на выборах различного уровня в России.*Признано иностранным агентом

https://ria.ru/20230817/golos-1890667120.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

происшествия, россия, москва, григорий мельконьянц, "голос", госдума рф