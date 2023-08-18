Защита обжалует арест сопредседателя "Голоса"*
Адвокат заявил, что защита намерена обжаловать арест Мельконьянца
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкСопредседатель движения "Голос" (признано Минюстом иноагентом) Григорий Мельконьянц в Басманном суде Москвы
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Защита намерена обжаловать арест сопредседателя движения "Голос"* Григория Мельконьянца, заявил в пятницу РИА Новости его адвокат Михаил Бирюков.
В пятницу Басманный суд Москвы арестовал Мельконьянца до 17 октября.
"Мы будем обжаловать",- сказал собеседник агентства.
Дело возбуждено по статье об организации работы нежелательной в России НПО (ч. 3 ст. 284.1 УК РФ) по факту взаимодействия "Голоса"* с "Европейской комиссией по наблюдению за выборами". Накануне Мельконьянцу было предъявлено обвинение, следствие попросило о его аресте, адвокат просил избрать меру пресечения в виде домашнего ареста, либо запрета определённых действий.
Движение "Голос"* стало первой организацией, внесенной в новый реестр незарегистрированных организаций, выполняющих функции иностранного агента, составляемый Минюстом РФ. Еще до СВО в Госдуме заявляли, что движение публикует непроверенную и часто фейковую информацию о якобы нарушениях прав граждан на выборах различного уровня в России.
*Признано иностранным агентом