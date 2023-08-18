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Защита обжалует арест сопредседателя "Голоса"* - РИА Новости, 18.08.2023
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17:54 18.08.2023 (обновлено: 18:15 18.08.2023)
https://ria.ru/20230818/arest-1890909468.html
Защита обжалует арест сопредседателя "Голоса"*
Защита обжалует арест сопредседателя "Голоса"* - РИА Новости, 18.08.2023
Защита обжалует арест сопредседателя "Голоса"*
Защита намерена обжаловать арест сопредседателя движения "Голос"* Григория Мельконьянца, заявил в пятницу РИА Новости его адвокат Михаил Бирюков. РИА Новости, 18.08.2023
2023-08-18T17:54
2023-08-18T18:15
происшествия
россия
москва
григорий мельконьянц
"голос"
госдума рф
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Защита намерена обжаловать арест сопредседателя движения "Голос"* Григория Мельконьянца, заявил в пятницу РИА Новости его адвокат Михаил Бирюков. В пятницу Басманный суд Москвы арестовал Мельконьянца до 17 октября. "Мы будем обжаловать",- сказал собеседник агентства. Дело возбуждено по статье об организации работы нежелательной в России НПО (ч. 3 ст. 284.1 УК РФ) по факту взаимодействия "Голоса"* с "Европейской комиссией по наблюдению за выборами". Накануне Мельконьянцу было предъявлено обвинение, следствие попросило о его аресте, адвокат просил избрать меру пресечения в виде домашнего ареста, либо запрета определённых действий. Движение "Голос"* стало первой организацией, внесенной в новый реестр незарегистрированных организаций, выполняющих функции иностранного агента, составляемый Минюстом РФ. Еще до СВО в Госдуме заявляли, что движение публикует непроверенную и часто фейковую информацию о якобы нарушениях прав граждан на выборах различного уровня в России.*Признано иностранным агентом
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происшествия, россия, москва, григорий мельконьянц, "голос", госдума рф
Происшествия, Россия, Москва, Григорий Мельконьянц, "Голос", Госдума РФ
Защита обжалует арест сопредседателя "Голоса"*

Адвокат заявил, что защита намерена обжаловать арест Мельконьянца

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкСопредседатель движения "Голос" (признано Минюстом иноагентом) Григорий Мельконьянц в Басманном суде Москвы
Сопредседатель движения Голос (признано Минюстом иноагентом) Григорий Мельконьянц в Басманном суде Москвы - РИА Новости, 1920, 18.08.2023
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Защита намерена обжаловать арест сопредседателя движения "Голос"* Григория Мельконьянца, заявил в пятницу РИА Новости его адвокат Михаил Бирюков.
В пятницу Басманный суд Москвы арестовал Мельконьянца до 17 октября.
"Мы будем обжаловать",- сказал собеседник агентства.
Дело возбуждено по статье об организации работы нежелательной в России НПО (ч. 3 ст. 284.1 УК РФ) по факту взаимодействия "Голоса"* с "Европейской комиссией по наблюдению за выборами". Накануне Мельконьянцу было предъявлено обвинение, следствие попросило о его аресте, адвокат просил избрать меру пресечения в виде домашнего ареста, либо запрета определённых действий.
Движение "Голос"* стало первой организацией, внесенной в новый реестр незарегистрированных организаций, выполняющих функции иностранного агента, составляемый Минюстом РФ. Еще до СВО в Госдуме заявляли, что движение публикует непроверенную и часто фейковую информацию о якобы нарушениях прав граждан на выборах различного уровня в России.
*Признано иностранным агентом
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ПроисшествияРоссияМоскваГригорий Мельконьянц"Голос"Госдума РФ
 
 
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