https://ria.ru/20230818/alkogol-1890762549.html
НИФИ Минфина: 99 процентов алкоголя продается онлайн без лицензий
НИФИ Минфина: 99 процентов алкоголя продается онлайн без лицензий - РИА Новости, 18.08.2023
НИФИ Минфина: 99 процентов алкоголя продается онлайн без лицензий
Практически 99 процентов онлайн-продаж алкоголя в России совершают продавцы без лицензий, а больше половины этой продукции — фальсификат, следует из данных НИФИ РИА Новости, 18.08.2023
2023-08-18T10:31
2023-08-18T10:31
2023-08-18T12:00
экономика
министерство финансов рф (минфин россии)
россия
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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Практически 99 процентов онлайн-продаж алкоголя в России совершают продавцы без лицензий, а больше половины этой продукции — фальсификат, следует из данных НИФИ Минфина, с которыми ознакомилось РИА Новости. На сегодняшний день онлайн-продажа алкоголя в России запрещена. Предлагались различные проекты по легализации этого механизма, но окончательное решение так и не приняли. "Лишь 0,6 процента от объема нелегальных интернет-продаж алкоголя в России приходится на игроков, у которых в принципе есть лицензия на торговлю алкоголем — ритейл. При этом большинство продаж осуществляется через сайты продавцов без лицензий, их объем составляет 16,2 миллиарда рублей ежегодно при общей оценке теневого рынка в 30 миллиардов рублей", — говорится в документах. В НИФИ отмечают, что в интернете насчитывается более двух тысяч сайтов по продаже алкоголя с доставкой, хотя и не все они были доступны на момент проведения исследования. При среднем чеке в пять тысяч рублей и конверсии три процента на таких ресурсах фиксируется 8,9 миллиона посещений в месяц. Не контролируется и качество самого алкоголя: по результатам анализа, более 50 процентов продукции на онлайн-рынке — фальсификат, что в пересчете на бутылки составляет более 40 миллионов единиц. В последние годы, уточняет НИФИ, нет существенного прогресса в снижении смертности от употребления алкоголя, а на отравление спиртным приходится 26 процентов таких смертей. При сохранении нынешней ситуации с нелегальными онлайн-продажами алкоголя через пять лет суммарный объем выпадающих доходов госбюджета составит 253,7 миллиарда рублей, а экономический ущерб для бизнеса, работающего в правовом поле, — до 250 миллиардов рублей, заключили эксперты.
https://ria.ru/20230812/vino-1889661271.html
https://ria.ru/20230727/alkogol-1886652667.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, министерство финансов рф (минфин россии), россия
Экономика, Министерство финансов РФ (Минфин России), Россия
НИФИ Минфина: 99 процентов алкоголя продается онлайн без лицензий
НИФИ Минфина: 99% алкоголя продают онлайн без лицензии
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Практически 99 процентов онлайн-продаж алкоголя в России совершают продавцы без лицензий, а больше половины этой продукции — фальсификат, следует из данных НИФИ Минфина, с которыми ознакомилось РИА Новости.
На сегодняшний день онлайн-продажа алкоголя в России
запрещена. Предлагались различные проекты по легализации этого механизма, но окончательное решение так и не приняли.
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"Лишь 0,6 процента от объема нелегальных интернет-продаж алкоголя в России приходится на игроков, у которых в принципе есть лицензия на торговлю алкоголем — ритейл. При этом большинство продаж осуществляется через сайты продавцов без лицензий, их объем составляет 16,2 миллиарда рублей ежегодно при общей оценке теневого рынка в 30 миллиардов рублей", — говорится в документах.
В НИФИ отмечают, что в интернете насчитывается более двух тысяч сайтов по продаже алкоголя с доставкой, хотя и не все они были доступны на момент проведения исследования. При среднем чеке в пять тысяч рублей и конверсии три процента на таких ресурсах фиксируется 8,9 миллиона посещений в месяц.
Не контролируется и качество самого алкоголя: по результатам анализа, более 50 процентов продукции на онлайн-рынке — фальсификат, что в пересчете на бутылки составляет более 40 миллионов единиц. В последние годы, уточняет НИФИ, нет существенного прогресса в снижении смертности от употребления алкоголя, а на отравление спиртным приходится 26 процентов таких смертей.
При сохранении нынешней ситуации с нелегальными онлайн-продажами алкоголя через пять лет суммарный объем выпадающих доходов госбюджета составит 253,7 миллиарда рублей, а экономический ущерб для бизнеса, работающего в правовом поле, — до 250 миллиардов рублей, заключили эксперты.
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