https://ria.ru/20230818/aeroporty-1890739447.html

Аэропорты Москвы и Жуковский ограничивали полеты самолетов

Аэропорты Москвы и Жуковский ограничивали полеты самолетов - РИА Новости, 18.08.2023

Аэропорты Москвы и Жуковский ограничивали полеты самолетов

Утром в аэропортах Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковский действовали ограничения на полеты, сейчас воздушные гавани работают штатно, сообщили в... РИА Новости, 18.08.2023

2023-08-18T07:23

2023-08-18T07:23

2023-08-18T11:37

жуковский

москва

сергей собянин

домодедово (аэропорт)

шереметьево (аэропорт)

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

внуково (аэропорт)

происшествия

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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Утром в аэропортах Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковский действовали ограничения на полеты, сейчас воздушные гавани работают штатно, сообщили в Росавиации.Как сообщал мэр столицы Сергей Собянин, ночью системы ПВО уничтожили беспилотник, летевший на Москву. "Сегодня утром, 18 августа 2023 года, в целях обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временно были ограничены полеты в аэропорты Москвы: Внуково, Домодедово и Шереметьево", — сообщили в Росавиации.Ограничения сняли в 04.30 утра, уточнили в агентстве."В настоящее время аэропорты Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковский работают штатно", — добавили в ведомстве.Отмечается, что из-за ограничений семь рейсов перенаправили на запасные аэропорты: три — на аэродром Стригино (Нижний Новгород), три — в Пулково (Санкт-Петербург) и один рейс из Стамбула приземлился в Минске."После отмены ограничений на использование воздушного пространства пассажиры указанных рейсов были доставлены в аэропорты назначения", — сообщили в Росавиации.Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и наземные службы аэропортов в период временного ограничения на прием и отправку рейсов принимали все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.Как уточнило Минобороны, попытка атаки дрона произошла около 04:00 утра. После воздействия средств ПВО беспилотник изменил траекторию и упал на нежилое здание в районе Краснопресненской набережной, но жертв и возгораний в результате этого нет, заключили в ведомстве. Экстренные службы города добавили, что падение беспилотника привело к повреждению 20 квадратных метров фасада одноэтажного павильона.Это не первая за последнее время попытка ВСУ ударить дронами по столичному региону. В ночь на 10 августа над Одинцовским районом Подмосковья сбили дрон. По информации Минобороны, попытка теракта не привела к пострадавшим и разрушениям.

https://ria.ru/20230817/prilozhenie-1890558706.html

https://ria.ru/20230817/ataka-1890721829.html

https://radiosputnik.ria.ru/20230816/bespilotnik-1890365959.html

жуковский

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жуковский, москва, сергей собянин, домодедово (аэропорт), шереметьево (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), внуково (аэропорт), происшествия, новости - туризм