https://ria.ru/20230817/zvonok-1890514262.html

Брат Уилана подтвердил звонок Блинкена американцу

Брат Уилана подтвердил звонок Блинкена американцу - РИА Новости, 17.08.2023

Брат Уилана подтвердил звонок Блинкена американцу

Брат американца Пола Уилана, отбывающего в РФ многолетний срок за шпионаж, подтвердил РИА Новости, что тому звонил госсекретарь Энтони Блинкен. РИА Новости, 17.08.2023

2023-08-17T00:16

2023-08-17T00:16

2023-08-17T00:18

в мире

сша

россия

энтони блинкен

пол уилан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/0f/1572942739_0:103:1707:1063_1920x0_80_0_0_6b8efbefe4723943b0f66aba06a76500.jpg

ВАШИНГТОН, 17 авг – РИА Новости. Брат американца Пола Уилана, отбывающего в РФ многолетний срок за шпионаж, подтвердил РИА Новости, что тому звонил госсекретарь Энтони Блинкен. "Я был в курсе, что звонок имеет место. Я не знаю ничего, кроме того, что у Пола, видимо, состоялся откровенный разговор с госсекретарем Блинкеном", - сказал Дэвид Уилан. Еще один источник подтвердил РИА Новости факт звонка Блинкена в мордовскую колонию, где сидит Пол Уилан. США присвоили ему статус неправомерно удерживаемого лица и ведут диалог с Россией об условиях его освобождения. Дэвид Уилан сказал, что разговор не повлиял на его собственную оценку "вероятности разрешения дела Пола". "Госсекретарь Блинкен – очень добрый человек. Я думаю, что тот факт, что некто, настолько занятой, находит время поговорить с Полом, – тому подтверждение", - сказал брат. По данным телеканала CNN, Блинкен заверил соотечественника, что администрация США продолжит делать все возможное для его освобождения.

https://ria.ru/20230726/dialog-1886283783.html

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, россия, энтони блинкен, пол уилан