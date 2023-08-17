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Брат Уилана подтвердил звонок Блинкена американцу
Брат Уилана подтвердил звонок Блинкена американцу - РИА Новости, 17.08.2023
Брат Уилана подтвердил звонок Блинкена американцу
Брат американца Пола Уилана, отбывающего в РФ многолетний срок за шпионаж, подтвердил РИА Новости, что тому звонил госсекретарь Энтони Блинкен. РИА Новости, 17.08.2023
2023-08-17T00:16
2023-08-17T00:16
2023-08-17T00:18
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ВАШИНГТОН, 17 авг – РИА Новости. Брат американца Пола Уилана, отбывающего в РФ многолетний срок за шпионаж, подтвердил РИА Новости, что тому звонил госсекретарь Энтони Блинкен. "Я был в курсе, что звонок имеет место. Я не знаю ничего, кроме того, что у Пола, видимо, состоялся откровенный разговор с госсекретарем Блинкеном", - сказал Дэвид Уилан. Еще один источник подтвердил РИА Новости факт звонка Блинкена в мордовскую колонию, где сидит Пол Уилан. США присвоили ему статус неправомерно удерживаемого лица и ведут диалог с Россией об условиях его освобождения. Дэвид Уилан сказал, что разговор не повлиял на его собственную оценку "вероятности разрешения дела Пола". "Госсекретарь Блинкен – очень добрый человек. Я думаю, что тот факт, что некто, настолько занятой, находит время поговорить с Полом, – тому подтверждение", - сказал брат. По данным телеканала CNN, Блинкен заверил соотечественника, что администрация США продолжит делать все возможное для его освобождения.
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в мире, сша, россия, энтони блинкен, пол уилан
В мире, США, Россия, Энтони Блинкен, Пол Уилан
Брат Уилана подтвердил звонок Блинкена американцу
Брат Уилана подтвердил звонок Блинкена американцу, сидящему за шпионаж
ВАШИНГТОН, 17 авг – РИА Новости. Брат американца Пола Уилана, отбывающего в РФ многолетний срок за шпионаж, подтвердил РИА Новости, что тому звонил госсекретарь Энтони Блинкен.
«
"Я был в курсе, что звонок имеет место. Я не знаю ничего, кроме того, что у Пола, видимо, состоялся откровенный разговор с госсекретарем Блинкеном", - сказал Дэвид Уилан.
Еще один источник подтвердил РИА Новости факт звонка Блинкена в мордовскую колонию, где сидит Пол Уилан. США
присвоили ему статус неправомерно удерживаемого лица и ведут диалог с Россией
об условиях его освобождения.
Дэвид Уилан сказал, что разговор не повлиял на его собственную оценку "вероятности разрешения дела Пола".
"Госсекретарь Блинкен – очень добрый человек. Я думаю, что тот факт, что некто, настолько занятой, находит время поговорить с Полом, – тому подтверждение", - сказал брат.
По данным телеканала CNN, Блинкен заверил соотечественника, что администрация США продолжит делать все возможное для его освобождения.
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