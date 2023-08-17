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Брат Уилана подтвердил звонок Блинкена американцу - РИА Новости, 17.08.2023
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00:16 17.08.2023 (обновлено: 00:18 17.08.2023)
https://ria.ru/20230817/zvonok-1890514262.html
Брат Уилана подтвердил звонок Блинкена американцу
Брат Уилана подтвердил звонок Блинкена американцу - РИА Новости, 17.08.2023
Брат Уилана подтвердил звонок Блинкена американцу
Брат американца Пола Уилана, отбывающего в РФ многолетний срок за шпионаж, подтвердил РИА Новости, что тому звонил госсекретарь Энтони Блинкен. РИА Новости, 17.08.2023
2023-08-17T00:16
2023-08-17T00:18
в мире
сша
россия
энтони блинкен
пол уилан
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ВАШИНГТОН, 17 авг – РИА Новости. Брат американца Пола Уилана, отбывающего в РФ многолетний срок за шпионаж, подтвердил РИА Новости, что тому звонил госсекретарь Энтони Блинкен. "Я был в курсе, что звонок имеет место. Я не знаю ничего, кроме того, что у Пола, видимо, состоялся откровенный разговор с госсекретарем Блинкеном", - сказал Дэвид Уилан. Еще один источник подтвердил РИА Новости факт звонка Блинкена в мордовскую колонию, где сидит Пол Уилан. США присвоили ему статус неправомерно удерживаемого лица и ведут диалог с Россией об условиях его освобождения. Дэвид Уилан сказал, что разговор не повлиял на его собственную оценку "вероятности разрешения дела Пола". "Госсекретарь Блинкен – очень добрый человек. Я думаю, что тот факт, что некто, настолько занятой, находит время поговорить с Полом, – тому подтверждение", - сказал брат. По данным телеканала CNN, Блинкен заверил соотечественника, что администрация США продолжит делать все возможное для его освобождения.
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в мире, сша, россия, энтони блинкен, пол уилан
В мире, США, Россия, Энтони Блинкен, Пол Уилан
Брат Уилана подтвердил звонок Блинкена американцу

Брат Уилана подтвердил звонок Блинкена американцу, сидящему за шпионаж

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкГражданин США Пол Уилан
Гражданин США Пол Уилан - РИА Новости, 1920, 17.08.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Гражданин США Пол Уилан. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 17 авг – РИА Новости. Брат американца Пола Уилана, отбывающего в РФ многолетний срок за шпионаж, подтвердил РИА Новости, что тому звонил госсекретарь Энтони Блинкен.
«
"Я был в курсе, что звонок имеет место. Я не знаю ничего, кроме того, что у Пола, видимо, состоялся откровенный разговор с госсекретарем Блинкеном", - сказал Дэвид Уилан.
Еще один источник подтвердил РИА Новости факт звонка Блинкена в мордовскую колонию, где сидит Пол Уилан. США присвоили ему статус неправомерно удерживаемого лица и ведут диалог с Россией об условиях его освобождения.
Дэвид Уилан сказал, что разговор не повлиял на его собственную оценку "вероятности разрешения дела Пола".
"Госсекретарь Блинкен – очень добрый человек. Я думаю, что тот факт, что некто, настолько занятой, находит время поговорить с Полом, – тому подтверждение", - сказал брат.
По данным телеканала CNN, Блинкен заверил соотечественника, что администрация США продолжит делать все возможное для его освобождения.
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