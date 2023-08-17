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Путин присвоил главе парламента Чечни Даудову звание генерал-майора МВД

Путин присвоил главе парламента Чечни Даудову звание генерал-майора МВД - РИА Новости, 17.08.2023

Путин присвоил главе парламента Чечни Даудову звание генерал-майора МВД

Председателю парламента Чечни Магомеду Даудову указом президента России Владимира Путина присвоено звание генерал-майора МВД, сообщил глава республики Рамзан... РИА Новости, 17.08.2023

2023-08-17T01:07

2023-08-17T01:07

2023-08-17T05:26

политика

россия

шалинский район

магомед даудов

владимир путин

рамзан кадыров

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ГРОЗНЫЙ, 17 авг - РИА Новости. Председателю парламента Чечни Магомеду Даудову указом президента России Владимира Путина присвоено звание генерал-майора МВД, сообщил глава республики Рамзан Кадыров."Президент России Владимир Путин своим указом присвоил… председателю парламента Чеченской Республики Магомеду Даудову звание генерал-майора МВД РФ", – написал Кадыров в своем Telegram-канале.По его словам, сегодня помимо "плодотворной деятельности" в парламенте республики, Даудов "грамотно и эффективно" курирует работу регионального оперативного штаба по проведению специальной военной операции.Кадыров добавил, что Даудов относится к "той редкой категории людей, которым можно доверить абсолютно любую задачу".Даудов в разные годы был начальником ОВД по Шалинскому району Чечни, руководителем администрации главы и правительства республики, региональный парламент возглавляет с 2015 года. В 2007 году был удостоен звания Героя России за мужество и героизм, проявленные при исполнении служебного долга.

https://ria.ru/20230815/melikov-1890109106.html

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политика, россия, шалинский район, магомед даудов, владимир путин, рамзан кадыров