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Недалеко от столицы Колумбии произошло землетрясение - РИА Новости, 17.08.2023
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20:38 17.08.2023 (обновлено: 20:39 17.08.2023)
https://ria.ru/20230817/zemletryasenie-1890707001.html
Недалеко от столицы Колумбии произошло землетрясение
Недалеко от столицы Колумбии произошло землетрясение - РИА Новости, 17.08.2023
Недалеко от столицы Колумбии произошло землетрясение
Подземные толчки магнитудой до 6,1 были зафиксированы к востоку от Боготы, сообщила Колумбийская геологическая служба. РИА Новости, 17.08.2023
2023-08-17T20:38
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богота
в мире
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МЕХИКО, 17 авг - РИА Новости. Подземные толчки магнитудой до 6,1 были зафиксированы к востоку от Боготы, сообщила Колумбийская геологическая служба. "12.04 Магнитуда 6,1, поверхностное (менее 30 км), Эль-Кальварио - департамент Мета, Колумбия", - говорится в сообщении в блоге службы в Twitter. По информации местных СМИ, толчки заметно ощущались в столице. На момент публикации информация о разрушениях и пострадавших не поступала.
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богота, в мире
Богота, В мире
Недалеко от столицы Колумбии произошло землетрясение

К востоку от столицы Колумбии Боготы произошло землетрясение магнитудой 6,1

© AP Photo / Fernando VergaraВид на центр Боготы, Колумбия
Вид на центр Боготы, Колумбия - РИА Новости, 1920, 17.08.2023
© AP Photo / Fernando Vergara
Вид на центр Боготы, Колумбия. Архивное фото
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МЕХИКО, 17 авг - РИА Новости. Подземные толчки магнитудой до 6,1 были зафиксированы к востоку от Боготы, сообщила Колумбийская геологическая служба.
"12.04 Магнитуда 6,1, поверхностное (менее 30 км), Эль-Кальварио - департамент Мета, Колумбия", - говорится в сообщении в блоге службы в Twitter.
По информации местных СМИ, толчки заметно ощущались в столице. На момент публикации информация о разрушениях и пострадавших не поступала.
Сейсмограф - РИА Новости, 1920, 17.08.2023
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