https://ria.ru/20230817/zemletryasenie-1890707001.html

Недалеко от столицы Колумбии произошло землетрясение

Недалеко от столицы Колумбии произошло землетрясение - РИА Новости, 17.08.2023

Недалеко от столицы Колумбии произошло землетрясение

Подземные толчки магнитудой до 6,1 были зафиксированы к востоку от Боготы, сообщила Колумбийская геологическая служба. РИА Новости, 17.08.2023

2023-08-17T20:38

2023-08-17T20:38

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богота

в мире

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МЕХИКО, 17 авг - РИА Новости. Подземные толчки магнитудой до 6,1 были зафиксированы к востоку от Боготы, сообщила Колумбийская геологическая служба. "12.04 Магнитуда 6,1, поверхностное (менее 30 км), Эль-Кальварио - департамент Мета, Колумбия", - говорится в сообщении в блоге службы в Twitter. По информации местных СМИ, толчки заметно ощущались в столице. На момент публикации информация о разрушениях и пострадавших не поступала.

https://ria.ru/20230817/zemletryasenie-1890695767.html

богота

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богота, в мире