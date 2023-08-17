https://ria.ru/20230817/zemletryasenie-1890545085.html

На юго-востоке Турции произошло землетрясение

На юго-востоке Турции произошло землетрясение - РИА Новости, 17.08.2023

На юго-востоке Турции произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 3,6 зарегистрировано в турецкой провинции Кахраманмараш, на юго-востоке страны, сообщает управление по ликвидации последствий стихийных РИА Новости, 17.08.2023

2023-08-17T10:16

2023-08-17T10:16

2023-08-17T10:16

в мире

турция

кахраманмараш

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0a/1588542484_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_33bd9068eb8a9308d13175faf1d59f58.jpg

АНКАРА, 17 авг - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 3,6 зарегистрировано в турецкой провинции Кахраманмараш, на юго-востоке страны, сообщает управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) в соцсети X (ранее Twitter). Согласно сообщению ведомства, подземные толчки зарегистрированы в 09:45 по местному времени (совпадает с мск) в районе Гёксун. Очаг землетрясения залегал на глубине 7,12 километра. Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в девять часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки, за которыми последовали тысячи афтершоков, ощущались в 11 провинциях страны и соседних государствах, в том числе в Сирии. По последним данным, в Турции погибли более 55 тысяч человек.

https://ria.ru/20230809/zemletryasenie-1889056284.html

турция

кахраманмараш

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, турция, кахраманмараш