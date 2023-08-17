https://ria.ru/20230817/zemletryasenie-1890545085.html
На юго-востоке Турции произошло землетрясение
На юго-востоке Турции произошло землетрясение - РИА Новости, 17.08.2023
На юго-востоке Турции произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 3,6 зарегистрировано в турецкой провинции Кахраманмараш, на юго-востоке страны, сообщает управление по ликвидации последствий стихийных РИА Новости, 17.08.2023
2023-08-17T10:16
2023-08-17T10:16
2023-08-17T10:16
в мире
турция
кахраманмараш
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АНКАРА, 17 авг - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 3,6 зарегистрировано в турецкой провинции Кахраманмараш, на юго-востоке страны, сообщает управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) в соцсети X (ранее Twitter). Согласно сообщению ведомства, подземные толчки зарегистрированы в 09:45 по местному времени (совпадает с мск) в районе Гёксун. Очаг землетрясения залегал на глубине 7,12 километра. Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в девять часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки, за которыми последовали тысячи афтершоков, ощущались в 11 провинциях страны и соседних государствах, в том числе в Сирии. По последним данным, в Турции погибли более 55 тысяч человек.
https://ria.ru/20230809/zemletryasenie-1889056284.html
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в мире, турция, кахраманмараш
В мире, Турция, Кахраманмараш
На юго-востоке Турции произошло землетрясение
В турецком Кахраманмараше произошло землетрясение магнитудой 3,6