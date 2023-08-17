https://ria.ru/20230817/zelenskiy-1890522044.html

Американский актер выступил со срочным призывом к Зеленскому

Американский актер выступил со срочным призывом к Зеленскому - РИА Новости, 17.08.2023

Американский актер выступил со срочным призывом к Зеленскому

Американский актер Джон Макгинли, сыгравший роль доктора Кокса в сериале "Клиника", призвал Владимира Зеленского начать лечение от наркомании и позаботиться о... РИА Новости, 17.08.2023

2023-08-17T04:00

2023-08-17T04:00

2023-08-17T07:02

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владимир зеленский

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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Американский актер Джон Макгинли, сыгравший роль доктора Кокса в сериале "Клиника", призвал Владимира Зеленского начать лечение от наркомании и позаботиться о себе, соответствующий видеоролик с обращением он опубликовал в Instagram*, позже он появился в социальных сетях и YouTube."За последний год выпивка и наркотики стали твоими лучшими друзьями, я понимаю. Самый важный совет, который я могу дать тебе в этом деле: единственный выход — это доброта", — заявил актер.Призыв к доброте, отметил Макгинли, может звучать сегодня противоречиво, однако настоящую доброту, по его мнению, не следует путать с терпимостью."Я говорю о том, чтобы ты позаботился о себе, потому что только так это работает. Это очень тонкое дело, и ты сейчас в сложном положении, из которого очень трудно выбраться. Единственная дорожная карта, которую ты можешь использовать — это та, которая основана на доброте и заботе о себе. Ты, Влад, должен позаботиться о Владе. Вот, как это работает", — пояснил актер.В Сети неоднократно замечали странное поведение Владимира Зеленского на публике и во время его видеообращений, зачастую связывая это с наркозависимостью. Ранее украинский продюсер и музыкант Юрий Бардаш призвал обратить внимание на мимику Зеленского и заявил, что в связи пристрастием к наркотикам его жизнь поддерживают врачи.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20230816/zelenskiy-1890453317.html

https://ria.ru/20230816/zelenskiy-1890426517.html

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в мире, сша, украина, владимир зеленский