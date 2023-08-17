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Почти половина американцев поддержала запрет TikTok в США - РИА Новости, 17.08.2023
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00:31 17.08.2023 (обновлено: 05:27 17.08.2023)
https://ria.ru/20230817/zapret-1890515164.html
Почти половина американцев поддержала запрет TikTok в США
Почти половина американцев поддержала запрет TikTok в США - РИА Новости, 17.08.2023
Почти половина американцев поддержала запрет TikTok в США
Почти половина американцев поддерживают запрет принадлежащего Китаю приложения TikTok в США, следует из результатов опроса, проведенного агентством Рейтер... РИА Новости, 17.08.2023
2023-08-17T00:31
2023-08-17T05:27
в мире
технологии
сша
китай
tiktok
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Почти половина американцев поддерживают запрет принадлежащего Китаю приложения TikTok в США, следует из результатов опроса, проведенного агентством Рейтер совместно с компанией Ipsos.По данным опроса, 47% респондентов заявили, что в некоторой степени поддерживают "запрет на использование в США приложения TikTok", а 36% выступили против.Как отмечается, опрос также выявил глубокую обеспокоенность американцев глобальным влиянием Китая в период, когда "американо-китайские отношения упали до самой низкой точки".Опрос проводился среди 1005 взрослых американцев. Статистическая погрешность составляет примерно четыре процентных пункта. TikTok — приложение для создания и просмотра коротких видео, принадлежащее китайской компании ByteDance. Оно было выпущено в 2018 году. По словам главы TikTok Чжоу Шоуцзы, в США пользователями соцсети являются более 100 миллионов человек.
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353
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в мире, технологии, сша, китай, tiktok
В мире, Технологии, США, Китай, TikTok
Почти половина американцев поддержала запрет TikTok в США

Опрос: почти половина американцев поддерживают запрет TikTok в США

© AP Photo / Kiichiro SatoЛоготип приложения TikTok на экране смартфона
Логотип приложения TikTok на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 17.08.2023
© AP Photo / Kiichiro Sato
Логотип приложения TikTok на экране смартфона. Архивное фото
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Почти половина американцев поддерживают запрет принадлежащего Китаю приложения TikTok в США, следует из результатов опроса, проведенного агентством Рейтер совместно с компанией Ipsos.
По данным опроса, 47% респондентов заявили, что в некоторой степени поддерживают "запрет на использование в США приложения TikTok", а 36% выступили против.
Как отмечается, опрос также выявил глубокую обеспокоенность американцев глобальным влиянием Китая в период, когда "американо-китайские отношения упали до самой низкой точки".
Опрос проводился среди 1005 взрослых американцев. Статистическая погрешность составляет примерно четыре процентных пункта.
TikTok — приложение для создания и просмотра коротких видео, принадлежащее китайской компании ByteDance. Оно было выпущено в 2018 году. По словам главы TikTok Чжоу Шоуцзы, в США пользователями соцсети являются более 100 миллионов человек.
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