https://ria.ru/20230817/zapret-1890515164.html

Почти половина американцев поддержала запрет TikTok в США

Почти половина американцев поддержала запрет TikTok в США - РИА Новости, 17.08.2023

Почти половина американцев поддержала запрет TikTok в США

Почти половина американцев поддерживают запрет принадлежащего Китаю приложения TikTok в США, следует из результатов опроса, проведенного агентством Рейтер... РИА Новости, 17.08.2023

2023-08-17T00:31

2023-08-17T00:31

2023-08-17T05:27

в мире

технологии

сша

китай

tiktok

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/03/1599748855_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_0407a8254a7812db189cd2312ee5204d.jpg

МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Почти половина американцев поддерживают запрет принадлежащего Китаю приложения TikTok в США, следует из результатов опроса, проведенного агентством Рейтер совместно с компанией Ipsos.По данным опроса, 47% респондентов заявили, что в некоторой степени поддерживают "запрет на использование в США приложения TikTok", а 36% выступили против.Как отмечается, опрос также выявил глубокую обеспокоенность американцев глобальным влиянием Китая в период, когда "американо-китайские отношения упали до самой низкой точки".Опрос проводился среди 1005 взрослых американцев. Статистическая погрешность составляет примерно четыре процентных пункта. TikTok — приложение для создания и просмотра коротких видео, принадлежащее китайской компании ByteDance. Оно было выпущено в 2018 году. По словам главы TikTok Чжоу Шоуцзы, в США пользователями соцсети являются более 100 миллионов человек.

https://ria.ru/20230425/onlayn-platformamy-1867675928.html

сша

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, технологии, сша, китай, tiktok