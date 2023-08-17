https://ria.ru/20230817/vystavka-1890625094.html
Путин приехал на выставку "Год нового транспортного каркаса" в Манеж
Путин приехал на выставку "Год нового транспортного каркаса" в Манеж - РИА Новости, 17.08.2023
Путин приехал на выставку "Год нового транспортного каркаса" в Манеж
Президент России Владимир Путин приехал в Манеж на выставку "Год нового транспортного каркаса", где ему продемонстрируют обновленный подвижной состав рельсового РИА Новости, 17.08.2023
2023-08-17T14:37
2023-08-17T14:37
2023-08-17T16:02
общество
москва
владимир путин
манеж
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МОСКВА, 17 авг – РИА Новости. Президент России Владимир Путин приехал в Манеж на выставку "Год нового транспортного каркаса", где ему продемонстрируют обновленный подвижной состав рельсового транспорта Москвы.Встретил главу государства мэр Москвы Сергей Собянин. Как ожидается, президент осмотрит современные вагоны "Москва-2020" и "Иволга 3.0". Также благодаря интерактивной карте он ознакомится с развитием и достижениями транспортной системы столицы.В новом вагоне для московского метрополитена "Москва-2020" главе государства показали все новшества - зарядки для телефонов, удобные сидения, широкие проходы и входные двери. А также отметили, что уровень шума в современных вагонах снизился в 10-15 раз, поэтому теперь пассажирам, чтобы разговаривать друг с другом, не нужно кричать.В вагоне для пригородного сообщения - "Иволга 3.0", который также осмотрел президент, свои новшества - новые кресла, многоуровневые поручни, беспроводные зарядки, система климатконтроля с функцией обеззараживания, места для велосипедов и самокатов.Сегодня также президент дал старт движению по третьему Московскому центральному диаметру.
https://ria.ru/20230710/elektrichki-1883281593.html
москва
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, владимир путин, манеж
Общество, Москва, Владимир Путин, Манеж
Путин приехал на выставку "Год нового транспортного каркаса" в Манеж
Путин приехал на выставку "Год нового транспортного каркаса" в московском Манеже
МОСКВА, 17 авг – РИА Новости. Президент России Владимир Путин приехал в Манеж на выставку "Год нового транспортного каркаса", где ему продемонстрируют обновленный подвижной состав рельсового транспорта Москвы.
Встретил главу государства мэр Москвы Сергей Собянин. Как ожидается, президент осмотрит современные вагоны "Москва-2020" и "Иволга 3.0". Также благодаря интерактивной карте он ознакомится с развитием и достижениями транспортной системы столицы.
В новом вагоне для московского метрополитена "Москва-2020" главе государства показали все новшества - зарядки для телефонов, удобные сидения, широкие проходы и входные двери. А также отметили, что уровень шума в современных вагонах снизился в 10-15 раз, поэтому теперь пассажирам, чтобы разговаривать друг с другом, не нужно кричать.
В вагоне для пригородного сообщения - "Иволга 3.0", который также осмотрел президент, свои новшества - новые кресла, многоуровневые поручни, беспроводные зарядки, система климатконтроля с функцией обеззараживания, места для велосипедов и самокатов.
Сегодня также президент дал старт движению по третьему Московскому центральному диаметру.
Мишустин назвал "Иволгу" и "Ласточку" основой парка пригородных поездов