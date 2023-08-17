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Путин поручил сохранить выплату по уходу за ребенком-инвалидом до 18 лет - РИА Новости, 17.08.2023
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16:34 17.08.2023 (обновлено: 16:35 17.08.2023)
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Путин поручил сохранить выплату по уходу за ребенком-инвалидом до 18 лет
Путин поручил сохранить выплату по уходу за ребенком-инвалидом до 18 лет - РИА Новости, 17.08.2023
Путин поручил сохранить выплату по уходу за ребенком-инвалидом до 18 лет
Президент России Владимир Путин поручил внести в законы изменения о сохранении права на ежемесячную выплату родителю, ухаживающему за ребенком-инвалидом в... РИА Новости, 17.08.2023
2023-08-17T16:34
2023-08-17T16:35
общество
россия
владимир путин
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил внести в законы изменения о сохранении права на ежемесячную выплату родителю, ухаживающему за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет, говорится на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации: обеспечить внесение в нормативные правовые акты Российской Федерации изменений, предусматривающих сохранение права на ежемесячную выплату родителю (усыновителю) или опекуну (попечителю), осуществляющим уход за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет или инвалидом с детства I группы, в случае частичной занятости таких родителя (усыновителя) или опекуна", - говорится в тексте поручения.Поручение необходимо выполнить до 1 октября 2023 года. Ответственным назначен премьер-министр Михаил Мишустин.
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общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Путин поручил сохранить выплату по уходу за ребенком-инвалидом до 18 лет

Путин поручил сохранить право на выплаты родителям ребенка-инвалида до 18 лет

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкДеньги
Деньги - РИА Новости, 1920, 17.08.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил внести в законы изменения о сохранении права на ежемесячную выплату родителю, ухаживающему за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет, говорится на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации: обеспечить внесение в нормативные правовые акты Российской Федерации изменений, предусматривающих сохранение права на ежемесячную выплату родителю (усыновителю) или опекуну (попечителю), осуществляющим уход за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет или инвалидом с детства I группы, в случае частичной занятости таких родителя (усыновителя) или опекуна", - говорится в тексте поручения.
Поручение необходимо выполнить до 1 октября 2023 года. Ответственным назначен премьер-министр Михаил Мишустин.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.08.2023
Путин поручил сохранить право на детское пособие при выходе из декрета
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