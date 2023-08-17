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ВТБ будет участвовать в финансировании производителя электроники "ЭЛАРА"
ВТБ будет участвовать в финансировании производителя электроники "ЭЛАРА" - РИА Новости, 17.08.2023
ВТБ будет участвовать в финансировании производителя электроники "ЭЛАРА"
На форуме "Армия-2023" ВТБ и Научно-производственный комплекс "ЭЛАРА" имени Г.А. Ильенко заключили соглашение о сотрудничестве, сообщает пресс-служба банка. РИА Новости, 17.08.2023
2023-08-17T14:15
2023-08-17T14:15
2023-08-17T14:15
россия
втб
кубинка
форум "армия — 2023"
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. На форуме "Армия-2023" ВТБ и Научно-производственный комплекс "ЭЛАРА" имени Г.А. Ильенко заключили соглашение о сотрудничестве, сообщает пресс-служба банка. Подписи под документом поставили руководитель департамента по работе с клиентами базовых отраслей Олег Мизерков и гендиректор АО "ЭЛАРА" Андрей Углов. Согласно соглашению, банк примет участие в финансировании контрактов и инвестиционных проектов завода. Также ВТБ будет эффективно размещать временно свободные средства, оказывать консультационное и информационное сопровождение для предприятия и его сотрудников. "Соглашение о сотрудничестве с АО "ЭЛАРА" – очередной этап развития нашего многолетнего взаимодействия. Поддержка стратегически важного для российской промышленности предприятия полностью соответствует нашим приоритетам. Уверен, что финансовые и консультационные компетенции банка будут способствовать развитию отечественной высокотехнологичной электроники", – цитирует пресс-служба слова Мизеркова. Международный военно-технический форум "Армия-2023" проходит в парке "Патриот" в подмосковной Кубинке с 14 по 20 августа под эгидой Минобороны РФ. РИА Новости – официальное информационное агентство форума.
https://ria.ru/20230815/vtb-1890188305.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, втб, кубинка, форум "армия — 2023"
Россия, ВТБ, Кубинка, Форум "Армия — 2023"
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. На форуме "Армия-2023" ВТБ и Научно-производственный комплекс "ЭЛАРА" имени Г.А. Ильенко заключили соглашение о сотрудничестве, сообщает пресс-служба банка.
Подписи под документом поставили руководитель департамента по работе с клиентами базовых отраслей Олег Мизерков и гендиректор АО "ЭЛАРА" Андрей Углов.
ВТБ и КМП договорились о сотрудничестве в сфере финансовых услуг
Согласно соглашению, банк примет участие в финансировании контрактов и инвестиционных проектов завода. Также ВТБ будет эффективно размещать временно свободные средства, оказывать консультационное и информационное сопровождение для предприятия и его сотрудников.
"Соглашение о сотрудничестве с АО "ЭЛАРА" – очередной этап развития нашего многолетнего взаимодействия. Поддержка стратегически важного для российской промышленности предприятия полностью соответствует нашим приоритетам. Уверен, что финансовые и консультационные компетенции банка будут способствовать развитию отечественной высокотехнологичной электроники", – цитирует пресс-служба слова Мизеркова.
Международный военно-технический форум "Армия-2023" проходит в парке "Патриот" в подмосковной Кубинке
с 14 по 20 августа под эгидой Минобороны РФ
. РИА Новости – официальное информационное агентство форума.