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ВТБ будет участвовать в финансировании производителя электроники "ЭЛАРА" - РИА Новости, 17.08.2023
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14:15 17.08.2023
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ВТБ будет участвовать в финансировании производителя электроники "ЭЛАРА"
ВТБ будет участвовать в финансировании производителя электроники "ЭЛАРА" - РИА Новости, 17.08.2023
ВТБ будет участвовать в финансировании производителя электроники "ЭЛАРА"
На форуме "Армия-2023" ВТБ и Научно-производственный комплекс "ЭЛАРА" имени Г.А. Ильенко заключили соглашение о сотрудничестве, сообщает пресс-служба банка. РИА Новости, 17.08.2023
2023-08-17T14:15
2023-08-17T14:15
россия
втб
кубинка
форум "армия — 2023"
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. На форуме "Армия-2023" ВТБ и Научно-производственный комплекс "ЭЛАРА" имени Г.А. Ильенко заключили соглашение о сотрудничестве, сообщает пресс-служба банка. Подписи под документом поставили руководитель департамента по работе с клиентами базовых отраслей Олег Мизерков и гендиректор АО "ЭЛАРА" Андрей Углов. Согласно соглашению, банк примет участие в финансировании контрактов и инвестиционных проектов завода. Также ВТБ будет эффективно размещать временно свободные средства, оказывать консультационное и информационное сопровождение для предприятия и его сотрудников. "Соглашение о сотрудничестве с АО "ЭЛАРА" – очередной этап развития нашего многолетнего взаимодействия. Поддержка стратегически важного для российской промышленности предприятия полностью соответствует нашим приоритетам. Уверен, что финансовые и консультационные компетенции банка будут способствовать развитию отечественной высокотехнологичной электроники", – цитирует пресс-служба слова Мизеркова. Международный военно-технический форум "Армия-2023" проходит в парке "Патриот" в подмосковной Кубинке с 14 по 20 августа под эгидой Минобороны РФ. РИА Новости – официальное информационное агентство форума.
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россия, втб, кубинка, форум "армия — 2023"
Россия, ВТБ, Кубинка, Форум "Армия — 2023"

ВТБ будет участвовать в финансировании производителя электроники "ЭЛАРА"

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСотрудник протирает стекла двери офиса "ВТБ" банка в Москве
Сотрудник протирает стекла двери офиса ВТБ банка в Москве - РИА Новости, 1920, 17.08.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. На форуме "Армия-2023" ВТБ и Научно-производственный комплекс "ЭЛАРА" имени Г.А. Ильенко заключили соглашение о сотрудничестве, сообщает пресс-служба банка.
Подписи под документом поставили руководитель департамента по работе с клиентами базовых отраслей Олег Мизерков и гендиректор АО "ЭЛАРА" Андрей Углов.
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Согласно соглашению, банк примет участие в финансировании контрактов и инвестиционных проектов завода. Также ВТБ будет эффективно размещать временно свободные средства, оказывать консультационное и информационное сопровождение для предприятия и его сотрудников.
"Соглашение о сотрудничестве с АО "ЭЛАРА" – очередной этап развития нашего многолетнего взаимодействия. Поддержка стратегически важного для российской промышленности предприятия полностью соответствует нашим приоритетам. Уверен, что финансовые и консультационные компетенции банка будут способствовать развитию отечественной высокотехнологичной электроники", – цитирует пресс-служба слова Мизеркова.
Международный военно-технический форум "Армия-2023" проходит в парке "Патриот" в подмосковной Кубинке с 14 по 20 августа под эгидой Минобороны РФ. РИА Новости – официальное информационное агентство форума.
 
РоссияВТБКубинкаФорум "Армия — 2023"
 
 
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