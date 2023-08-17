https://ria.ru/20230817/vtb-1890608908.html

ВТБ начнет консультировать клиентов с нарушениями слуха на языке жестов

ВТБ начнет консультировать клиентов с нарушениями слуха на языке жестов - РИА Новости, 17.08.2023

ВТБ начнет консультировать клиентов с нарушениями слуха на языке жестов

Акселератор ВТБ завершил тестирование отечественной интеллектуальной платформы, которая помогает с информацией о банковских продуктах глухим и слабослышащим... РИА Новости, 17.08.2023

2023-08-17T13:50

2023-08-17T13:50

2023-08-17T13:50

россия

втб

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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Акселератор ВТБ завершил тестирование отечественной интеллектуальной платформы, которая помогает с информацией о банковских продуктах глухим и слабослышащим клиентам, сообщает пресс-служба банка. Компания-разработчик платформы является резидентом "Сколково" и занимается разработкой социально значимого проекта создания сервиса 3D-перевода контента на русский жестовый язык (РЖЯ). Разобраться в финансовых вопросах на РЖЯ клиентам с нарушениями слуха поможет видеоаватар. После внедрения технологии, ее пользователи смогут получить консультацию по продуктам и услугам. Сервис поможет обеспечить все онлайн-коммуникации для клиентов с нарушением слуха, говорится в сообщении. В рамках пилотного проекта был создан информационный ресурс, где пользователи из числа глухих и слабослышащих людей смогут получить необходимую им консультацию, введя свой письменный запрос в чат-боте. Ответ на запрос предоставляет интерактивный аватар – реалистичная модель 3D-переводчика в образе сотрудника банка – на русском жестовом языке. Опрос, произведенный среди целевой группы, позволил зафиксировать высокий уровень удовлетворенности сервисом – более 89% участников тестирования высоко оценили его работу. Сейчас прорабатываются сценарии дальнейшего развития сервиса. Платформа использует технологии машинного перевода, дополненной реальности и обработки естественного языка (NLP), которые дают компьютерам возможность интерпретировать и понимать человеческий язык. Траектории движения тела и рук, а также мимика и жесты, характерные для русского жестового языка, записаны с помощью видеокамер и датчиков motion capture (захват движения), необходимых для оцифровки движений реального объекта, пояснили в пресс-службе. "Для нас, как для крупного игрока рынка и международной финансовой группы, важно не только развивать линейку банковских продуктов, но и максимально повышать их доступность среди всех категорий клиентов, в том числе для людей с инвалидностью. <…> Мы планируем внедрить технологию на сайте банка и реализовать ее в 2024 году. Надеемся, это позволит расширить возможности для решения финансовых вопросов наших клиентов", – отметила начальник управления "Старшее поколение" банка ВТБ Анна Нестерова, слова которой привели в пресс-службе.

https://ria.ru/20230814/vtb-1889950399.html

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россия

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2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, втб