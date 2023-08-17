https://ria.ru/20230817/vtb-1890603926.html

ВТБ повысил ставки по рублевым вкладам

ВТБ повысил ставки по рублевым вкладам - РИА Новости, 17.08.2023

ВТБ повысил ставки по рублевым вкладам

Клиенты ВТБ с 17 августа могут получить увеличенную доходность по вкладам в рублях, размещение средств доступно с доходностью до 11% годовых в зависимости от... РИА Новости, 17.08.2023

2023-08-17T13:19

2023-08-17T13:19

2023-08-17T13:19

россия

втб

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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Клиенты ВТБ с 17 августа могут получить увеличенную доходность по вкладам в рублях, размещение средств доступно с доходностью до 11% годовых в зависимости от срока и типа вклада, сообщает пресс-служба кредитной организации. Там отметили, что для клиентов, которые переводят свою пенсию в ВТБ, максимальная ставка составит 12%. Максимальную доходность 11% годовых получат клиенты, размещающие деньги на ВТБ-Вкладе в дистанционных каналах сроком на три года и выбирающие опции капитализации процентов или выплаты в конце срока. "Мы в рекордно короткие сроки реагируем на внеочередное увеличение ключевой ставки. Новые условия по нашим рублевым депозитам позволят россиянам получить повышенную доходность, что особенно важно в текущей рыночной ситуации. Для тех, кто предпочитает гибко распоряжаться своими средствами, на следующей неделе мы предложим увеличенные ставки по накопительным счетам. Максимальную доходность 12% смогут получить клиенты, которые впервые откроют у нас накопительный счет", – цитирует пресс-служба слова начальника управления "Сбережения" ВТБ Натальи Тучковой. По ее словам, повышение ключевой ставки будет способствовать дальнейшему улучшению условий на розничном рынке сбережений. Корректировка доходности составит в среднем 70-80% от размера повышения ключевой ставки. Наиболее привлекательными будут ставки по долгосрочным депозитам, что будет для россиян возможностью зафиксировать максимально выгодные условия на длительный срок. На этой неделе Центробанк повысил ключевую ставку на 3,5 процентного пункта — до 12 процентов годовых. А в случае усиления проинфляционных рисков возможно и дальнейшее ее увеличение.

https://ria.ru/20230814/vtb-1890040370.html

россия

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, втб