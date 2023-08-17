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ВТБ повысил ставки по рублевым вкладам - РИА Новости, 17.08.2023
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13:19 17.08.2023
https://ria.ru/20230817/vtb-1890603926.html
ВТБ повысил ставки по рублевым вкладам
ВТБ повысил ставки по рублевым вкладам - РИА Новости, 17.08.2023
ВТБ повысил ставки по рублевым вкладам
Клиенты ВТБ с 17 августа могут получить увеличенную доходность по вкладам в рублях, размещение средств доступно с доходностью до 11% годовых в зависимости от... РИА Новости, 17.08.2023
2023-08-17T13:19
2023-08-17T13:19
россия
втб
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Клиенты ВТБ с 17 августа могут получить увеличенную доходность по вкладам в рублях, размещение средств доступно с доходностью до 11% годовых в зависимости от срока и типа вклада, сообщает пресс-служба кредитной организации. Там отметили, что для клиентов, которые переводят свою пенсию в ВТБ, максимальная ставка составит 12%. Максимальную доходность 11% годовых получат клиенты, размещающие деньги на ВТБ-Вкладе в дистанционных каналах сроком на три года и выбирающие опции капитализации процентов или выплаты в конце срока. "Мы в рекордно короткие сроки реагируем на внеочередное увеличение ключевой ставки. Новые условия по нашим рублевым депозитам позволят россиянам получить повышенную доходность, что особенно важно в текущей рыночной ситуации. Для тех, кто предпочитает гибко распоряжаться своими средствами, на следующей неделе мы предложим увеличенные ставки по накопительным счетам. Максимальную доходность 12% смогут получить клиенты, которые впервые откроют у нас накопительный счет", – цитирует пресс-служба слова начальника управления "Сбережения" ВТБ Натальи Тучковой. По ее словам, повышение ключевой ставки будет способствовать дальнейшему улучшению условий на розничном рынке сбережений. Корректировка доходности составит в среднем 70-80% от размера повышения ключевой ставки. Наиболее привлекательными будут ставки по долгосрочным депозитам, что будет для россиян возможностью зафиксировать максимально выгодные условия на длительный срок. На этой неделе Центробанк повысил ключевую ставку на 3,5 процентного пункта — до 12 процентов годовых. А в случае усиления проинфляционных рисков возможно и дальнейшее ее увеличение.
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россия, втб
Россия, ВТБ

ВТБ повысил ставки по рублевым вкладам

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкОтделение банка "ВТБ"
Отделение банка ВТБ - РИА Новости, 1920, 17.08.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Клиенты ВТБ с 17 августа могут получить увеличенную доходность по вкладам в рублях, размещение средств доступно с доходностью до 11% годовых в зависимости от срока и типа вклада, сообщает пресс-служба кредитной организации.
Там отметили, что для клиентов, которые переводят свою пенсию в ВТБ, максимальная ставка составит 12%.
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Максимальную доходность 11% годовых получат клиенты, размещающие деньги на ВТБ-Вкладе в дистанционных каналах сроком на три года и выбирающие опции капитализации процентов или выплаты в конце срока.
"Мы в рекордно короткие сроки реагируем на внеочередное увеличение ключевой ставки. Новые условия по нашим рублевым депозитам позволят россиянам получить повышенную доходность, что особенно важно в текущей рыночной ситуации. Для тех, кто предпочитает гибко распоряжаться своими средствами, на следующей неделе мы предложим увеличенные ставки по накопительным счетам. Максимальную доходность 12% смогут получить клиенты, которые впервые откроют у нас накопительный счет", – цитирует пресс-служба слова начальника управления "Сбережения" ВТБ Натальи Тучковой.
По ее словам, повышение ключевой ставки будет способствовать дальнейшему улучшению условий на розничном рынке сбережений. Корректировка доходности составит в среднем 70-80% от размера повышения ключевой ставки. Наиболее привлекательными будут ставки по долгосрочным депозитам, что будет для россиян возможностью зафиксировать максимально выгодные условия на длительный срок.
На этой неделе Центробанк повысил ключевую ставку на 3,5 процентного пункта — до 12 процентов годовых. А в случае усиления проинфляционных рисков возможно и дальнейшее ее увеличение.
 
РоссияВТБ
 
 
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