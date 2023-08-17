https://ria.ru/20230817/vsu-1890723097.html

ВСУ попытались атаковать российские корабли в Черном море

ВСУ попытались атаковать российские корабли в Черном море - РИА Новости, 18.08.2023

ВСУ попытались атаковать российские корабли в Черном море

Корабли Черноморского флота "Пытливый" и "Василий Быков" обнаружили и уничтожили украинский безэкипажный катер, пытавшийся атаковать их в 237 километрах... РИА Новости, 18.08.2023

2023-08-17T23:48

2023-08-17T23:48

2023-08-18T06:34

россия

безопасность

вооруженные силы украины

севастополь

украина

черное море

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МОСКВА 17 авг — РИА Новости. Корабли Черноморского флота "Пытливый" и "Василий Быков" обнаружили и уничтожили украинский безэкипажный катер, пытавшийся атаковать их в 237 километрах юго-западнее Севастополя, сообщили в Минобороны России."Сегодня в 22:55 Вооруженными силами Украины осуществлена безуспешная попытка атаковать морским безэкипажным катером корабли Черноморского флота, выполняющие задачи по контролю судоходства в юго-западной части Черного моря, в 237 километрах юго-западнее Севастополя. В ходе отражения атаки катер противника уничтожен огнем из бортового вооружения кораблей Черноморского флота — сторожевого корабля "Пытливый" и патрульного корабля "Василий Быков", — не достигнув цели атаки", — говорится в заявлении.Сейчас российские корабли продолжают выполнять поставленные задачи, добавили в ведомстве.ВСУ постоянно пытаются атаковать дронами Севастополь — главную базу Черноморского флота, а также другие объекты в Крыму. Целями нападений становились штаб флота, объекты энергетики, а также военные аэродромы. Российские подразделения уничтожают большинство беспилотников.В Севастополе бессрочно действует высокий (желтый) уровень террористической опасности.

https://ria.ru/20230817/tanki-1890454573.html

россия

севастополь

украина

черное море

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россия, безопасность, вооруженные силы украины, севастополь, украина, черное море