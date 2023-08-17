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ВСУ попытались атаковать российские корабли в Черном море
ВСУ попытались атаковать российские корабли в Черном море - РИА Новости, 18.08.2023
ВСУ попытались атаковать российские корабли в Черном море
Корабли Черноморского флота "Пытливый" и "Василий Быков" обнаружили и уничтожили украинский безэкипажный катер, пытавшийся атаковать их в 237 километрах... РИА Новости, 18.08.2023
2023-08-17T23:48
2023-08-17T23:48
2023-08-18T06:34
россия
безопасность
вооруженные силы украины
севастополь
украина
черное море
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МОСКВА 17 авг — РИА Новости. Корабли Черноморского флота "Пытливый" и "Василий Быков" обнаружили и уничтожили украинский безэкипажный катер, пытавшийся атаковать их в 237 километрах юго-западнее Севастополя, сообщили в Минобороны России."Сегодня в 22:55 Вооруженными силами Украины осуществлена безуспешная попытка атаковать морским безэкипажным катером корабли Черноморского флота, выполняющие задачи по контролю судоходства в юго-западной части Черного моря, в 237 километрах юго-западнее Севастополя. В ходе отражения атаки катер противника уничтожен огнем из бортового вооружения кораблей Черноморского флота — сторожевого корабля "Пытливый" и патрульного корабля "Василий Быков", — не достигнув цели атаки", — говорится в заявлении.Сейчас российские корабли продолжают выполнять поставленные задачи, добавили в ведомстве.ВСУ постоянно пытаются атаковать дронами Севастополь — главную базу Черноморского флота, а также другие объекты в Крыму. Целями нападений становились штаб флота, объекты энергетики, а также военные аэродромы. Российские подразделения уничтожают большинство беспилотников.В Севастополе бессрочно действует высокий (желтый) уровень террористической опасности.
https://ria.ru/20230817/tanki-1890454573.html
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россия, безопасность, вооруженные силы украины, севастополь, украина, черное море
Россия, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Севастополь, Украина, Черное море
ВСУ попытались атаковать российские корабли в Черном море
МО РФ: ВСУ попытались атаковать дроном корабли Черноморского флота