https://ria.ru/20230817/vsu-1890722819.html
ВСУ заминировали тела сослуживцев в ЛНР, заявил российский боец
ВСУ заминировали тела сослуживцев в ЛНР, заявил российский боец - РИА Новости, 17.08.2023
ВСУ заминировали тела сослуживцев в ЛНР, заявил российский боец
Военнослужащие ВСУ заминировали тела погибших сослуживцев перед отступлением из Новоселовского в Луганской Народной Республике, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 17.08.2023
2023-08-17T23:40
2023-08-17T23:40
2023-08-17T23:40
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
россия
киев
вооруженные силы украины
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КУЗЕМОВКА (ЛНР), 17 авг - РИА Новости. Военнослужащие ВСУ заминировали тела погибших сослуживцев перед отступлением из Новоселовского в Луганской Народной Республике, рассказал РИА Новости заместитель командира батальона 1-й гвардейской танковой армии Западного военного округа с позывным "Птичка". Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские военные освободили поселок Новоселовское в ЛНР на купянском направлении. Сообщалось, что Киев, уходя из населенного пункта, оставил большое количество тел своих военнослужащих. "Сами украинские военнослужащие минируют не только подвалы и дома, в которых сидели в Новоселовском, но и трупы. Иногда приходится собирать просто остатки, особенно, когда сдергиваешь тело и там взрывается мина, оставленная наемниками или самими же военнослужащими вооруженных сил Украины", - рассказал "Птичка".
https://ria.ru/20230817/lnr-1890692157.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
луганская народная республика, россия, киев, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Россия, Киев, Вооруженные силы Украины
ВСУ заминировали тела сослуживцев в ЛНР, заявил российский боец
Российский военный: ВСУ заминировали брошенные тела сослуживцев в Новоселовском