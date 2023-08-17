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ВСУ заминировали тела сослуживцев в ЛНР, заявил российский боец - РИА Новости, 17.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:40 17.08.2023
https://ria.ru/20230817/vsu-1890722819.html
ВСУ заминировали тела сослуживцев в ЛНР, заявил российский боец
ВСУ заминировали тела сослуживцев в ЛНР, заявил российский боец - РИА Новости, 17.08.2023
ВСУ заминировали тела сослуживцев в ЛНР, заявил российский боец
Военнослужащие ВСУ заминировали тела погибших сослуживцев перед отступлением из Новоселовского в Луганской Народной Республике, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 17.08.2023
2023-08-17T23:40
2023-08-17T23:40
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
россия
киев
вооруженные силы украины
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КУЗЕМОВКА (ЛНР), 17 авг - РИА Новости. Военнослужащие ВСУ заминировали тела погибших сослуживцев перед отступлением из Новоселовского в Луганской Народной Республике, рассказал РИА Новости заместитель командира батальона 1-й гвардейской танковой армии Западного военного округа с позывным "Птичка". Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские военные освободили поселок Новоселовское в ЛНР на купянском направлении. Сообщалось, что Киев, уходя из населенного пункта, оставил большое количество тел своих военнослужащих. "Сами украинские военнослужащие минируют не только подвалы и дома, в которых сидели в Новоселовском, но и трупы. Иногда приходится собирать просто остатки, особенно, когда сдергиваешь тело и там взрывается мина, оставленная наемниками или самими же военнослужащими вооруженных сил Украины", - рассказал "Птичка".
https://ria.ru/20230817/lnr-1890692157.html
луганская народная республика
россия
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луганская народная республика, россия, киев, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Россия, Киев, Вооруженные силы Украины
ВСУ заминировали тела сослуживцев в ЛНР, заявил российский боец

Российский военный: ВСУ заминировали брошенные тела сослуживцев в Новоселовском

© AP Photo / LibkosУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 17.08.2023
© AP Photo / Libkos
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
КУЗЕМОВКА (ЛНР), 17 авг - РИА Новости. Военнослужащие ВСУ заминировали тела погибших сослуживцев перед отступлением из Новоселовского в Луганской Народной Республике, рассказал РИА Новости заместитель командира батальона 1-й гвардейской танковой армии Западного военного округа с позывным "Птичка".
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские военные освободили поселок Новоселовское в ЛНР на купянском направлении. Сообщалось, что Киев, уходя из населенного пункта, оставил большое количество тел своих военнослужащих.
"Сами украинские военнослужащие минируют не только подвалы и дома, в которых сидели в Новоселовском, но и трупы. Иногда приходится собирать просто остатки, особенно, когда сдергиваешь тело и там взрывается мина, оставленная наемниками или самими же военнослужащими вооруженных сил Украины", - рассказал "Птичка".
Обстановка в районе освобожденного Новоселовского в ЛНР - РИА Новости, 1920, 17.08.2023
ВСУ безуспешно пытаются контратаковать у Новоселовского в ЛНР
Вчера, 18:54
 
Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаРоссияКиевВооруженные силы Украины
 
 
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