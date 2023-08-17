https://ria.ru/20230817/vsu-1890722819.html

ВСУ заминировали тела сослуживцев в ЛНР, заявил российский боец

ВСУ заминировали тела сослуживцев в ЛНР, заявил российский боец - РИА Новости, 17.08.2023

ВСУ заминировали тела сослуживцев в ЛНР, заявил российский боец

Военнослужащие ВСУ заминировали тела погибших сослуживцев перед отступлением из Новоселовского в Луганской Народной Республике, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 17.08.2023

2023-08-17T23:40

2023-08-17T23:40

2023-08-17T23:40

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

россия

киев

вооруженные силы украины

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КУЗЕМОВКА (ЛНР), 17 авг - РИА Новости. Военнослужащие ВСУ заминировали тела погибших сослуживцев перед отступлением из Новоселовского в Луганской Народной Республике, рассказал РИА Новости заместитель командира батальона 1-й гвардейской танковой армии Западного военного округа с позывным "Птичка". Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские военные освободили поселок Новоселовское в ЛНР на купянском направлении. Сообщалось, что Киев, уходя из населенного пункта, оставил большое количество тел своих военнослужащих. "Сами украинские военнослужащие минируют не только подвалы и дома, в которых сидели в Новоселовском, но и трупы. Иногда приходится собирать просто остатки, особенно, когда сдергиваешь тело и там взрывается мина, оставленная наемниками или самими же военнослужащими вооруженных сил Украины", - рассказал "Птичка".

https://ria.ru/20230817/lnr-1890692157.html

луганская народная республика

россия

киев

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

луганская народная республика, россия, киев, вооруженные силы украины